Новогодние мероприятия НЯК

Всем привет!

На дворе середина ноября, а значит, самое время начинать готовиться к Новому году. В этот раз формат новогодних мероприятий будет немного необычный, в этом посте мы расскажем о них чуть подробнее.

Традиционное подведение итогов года и объявление победителей в номинациях Премии НЯК пройдет чуть менее, чем через месяц, 14 декабря в субботу, в формате онлайн-трансляции. Сообщаем заранее, чтобы все могли так же заранее спланировать время, добавить событие в календари и посмотреть трансляцию в прямом эфире.

Для тех, кто любит общаться офлайн, такая возможность также будет предоставлена. Не в рамках трансляции, а уже после окончания новогодних каникул мы планируем провести небольшую встречу народных картографов в Москве. Подробности о ней будут позже. Почему эта встреча будет небольшой? Потому что большая будет в апреле, на десятилетие запуска Народной карты.

Возвращаясь к новогодней трансляции, хотим сказать, что подготовка к ней может заключаться не только в добавлении события в календарь.

Во-первых, можно поучаствовать в коллективном поздравлении народных картографов. Подробности — по ссылке.

Во-вторых, можно поучаствовать в конкурсе, итоги которого мы подведем как раз 14 декабря. Подробности и условия — на следующей неделе.

Надеемся, что через месяц мы все сможем увидеть результаты творчества друг друга и по достоинству его оценить.