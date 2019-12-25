Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Новогодний квест

Всем привет!

Год подходит к концу, но  не хочется его отпускать, не вспомнив то хорошее, что в нем было. Давайте вспомним яркие моменты уходящего года!

В этом году случилось много интересного, и вы стали частью этих событий. Мы  подготовили небольшое новогоднее путешествие по событиям прошлого года, в которое предлагаем отправиться всем вместе :)

Правила участия в квесте

1. Все задания будут находится в интерфейсе Народной карты, в слое Снимки местности, поэтому для начала вам нужно включить этот слой в редакторе, кликнув на иконку с фотоаппаратом.

2. Задания будут выглядеть, как синие точки, в которых мы обычно видим снимки, отправленные по Сообщениям о неточностях.

Синие точки становятся видны начиная с 17-го масштаба

3. Откройте снимок и читайте следующее задание, которое даст вам персонаж.


Как видите, правила очень просты. Единственная и главная просьба к вам — не раскрывать отгаданные места — мы уверены, что другим также интересно дойти до финала самостоятельно :) 

Ну что, начинаем вспоминать? Тогда ловите первое задание:



В этом году мы начали публиковать внутренние схемы помещений. Самая масштабная на данный момент схема относится к Меге Белая Дача в Москве. Она была создана народным картографом из Исилькуля Ewġenju. Давайте посмотрим на эту схему и заодно найдем следующий интересный факт.



И обязательно оставьте  «+» в комментариях, как только доберетесь до конца ;)

31 комментарий
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Ideally Map
сегодня, 16:17
+
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндексасегодня, 16:27
☭ Ideally Map,
поздравляем! Кажется, вы пришли к финалу в числе первых :)
Ideally Map
сегодня, 16:43
yndx-gilfanova,
угу :)
Vovan244
сегодня, 21:19
yndx-gilfanova,
а ответы где-то есть? я уже 20 минут ищу посередине, и не нахожу.
polinakoma
сегодня, 17:07
☭ Ideally Map,
скажите где лев с царем этот?
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндексасегодня, 17:18
polinakoma,
ищите и обязательно найдете :) Подсказывать тут нельзя.
Тимофей
сегодня, 16:50
+
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндексасегодня, 16:58
Тимофей,
ура! 
Ewġenju
сегодня, 17:06
+
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндексасегодня, 17:18
Ewġenju,
;)
Αλέξις ο Μέγας
сегодня, 17:09
+
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндексасегодня, 17:18
Αλέξις ο Μέγας,
молодец!
Тимур Абишев
сегодня, 17:17
+
ya-dfilatov
Сотрудник Яндексасегодня, 17:27
+
Семён Федотов
сегодня, 17:37
Ну так не интересно) Главное быть внимательным и изменять кое-где кое-что на +1.
+
dvizik
сегодня, 17:38
+
vere.min
сегодня, 17:38
+
Дима К.
сегодня, 17:51
+
Arina
сегодня, 18:17
+

gajmar38
сегодня, 18:24
+
erimeev
сегодня, 18:38
+
как-то странно обрубилось, или я не туда зашел?
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндексасегодня, 19:01
erimeev,
все должно быть определенно :)  Скорее всего, не туда зашли. 
�Аспарагус🎄
сегодня, 18:40
+
i89eva
сегодня, 18:58
+

Evgenii
сегодня, 19:31
+
ko4ka228
сегодня, 19:38
+
да конечно квест интересный но вопросы немного не точно заданы

Эд Васильев
сегодня, 20:19
+
2019 Sochi
сегодня, 20:30
+
BIMMER71
сегодня, 21:24
+
Максим Хасанов
сегодня, 21:56
+

admin 666
сегодня, 22:19
+