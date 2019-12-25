Новогодний квест

Всем привет!



Год подходит к концу, но не хочется его отпускать, не вспомнив то хорошее, что в нем было. Давайте вспомним яркие моменты уходящего года!



В этом году случилось много интересного, и вы стали частью этих событий. Мы подготовили небольшое новогоднее путешествие по событиям прошлого года, в которое предлагаем отправиться всем вместе :)



Правила участия в квесте



1. Все задания будут находится в интерфейсе Народной карты, в слое Снимки местности, поэтому для начала вам нужно включить этот слой в редакторе, кликнув на иконку с фотоаппаратом.

2. Задания будут выглядеть, как синие точки, в которых мы обычно видим снимки, отправленные по Сообщениям о неточностях.

Синие точки становятся видны начиная с 17-го масштаба

3. Откройте снимок и читайте следующее задание, которое даст вам персонаж.



Как видите, правила очень просты. Единственная и главная просьба к вам — не раскрывать отгаданные места — мы уверены, что другим также интересно дойти до финала самостоятельно :)



Ну что, начинаем вспоминать? Тогда ловите первое задание:





В этом году мы начали публиковать внутренние схемы помещений. Самая масштабная на данный момент схема относится к Меге Белая Дача в Москве. Она была создана народным картографом из Исилькуля Ewġenju. Давайте посмотрим на эту схему и заодно найдем следующий интересный факт.







И обязательно оставьте «+» в комментариях, как только доберетесь до конца ;)