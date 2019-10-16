Новости интеграции со Справочником: информация о подтвержденных организациях

Всем привет!

Хотим кратко рассказать про текущий статус интеграции организаций Народной карты и Справочника.

Основным результатом в настоящий момент является то, что для большей части категорий (а если считать не количество категорий, а количество организаций — то для еще большего процента) включена двухсторонняя синхронизация данных Народной карты и Справочника.

Синхронизация означает, что информация обо всех изменениях в одной базе «доходит» до другой базы. Тем не менее, не во всех случаях это означает, что изменение в одной базе будет автоматически «применено» в другой. Ниже немного подробнее про те случаи, когда изменения из одной базы не применяются в другой, или применяются не сразу.

В Справочнике у части карточек организаций есть «владелец» — представитель организации, который следит за актуальностью данных. В этом случае все изменения данных про организацию, которые были внесены в Народной карте, или в МЯК, или любым иным способом, кроме внесения информации самим владельцем, приходят на подтверждение представителю организации.

Далее есть два основных типа «поведения» алгоритмов:

в одном случае без разрешения владельца, изменения в карточку внесены не будут.

в другом случае при отсутствии реакции владельца в течение определенного времени, изменения приняты будут (но, очевидно, с задержкой, она составляет обычно несколько дней).

Про то, что для конкретной организации работает первый из указанных выше вариант «поведения» алгоритмов мы теперь будем предупреждать народных картографов: в карточке организации в НЯК появится блок-предупреждение «Изменения информации об этой организации принимаются на усмотрение владельца».

Этот блок является информационным, на возможность/невозможность делать правки в Народной карте она не влияет.