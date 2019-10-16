Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Новости интеграции со Справочником: информация о подтвержденных организациях

Всем привет!

Хотим кратко рассказать про текущий статус интеграции организаций Народной карты и Справочника.

Основным результатом в настоящий момент является то, что для большей части категорий (а если считать не количество категорий, а количество организаций — то для еще большего процента) включена двухсторонняя синхронизация данных Народной карты и Справочника.

Синхронизация означает, что информация обо всех изменениях в одной базе «доходит» до другой базы. Тем не менее, не во всех случаях это означает, что изменение в одной базе будет автоматически «применено» в другой. Ниже немного подробнее про те случаи, когда изменения из одной базы не применяются в другой, или применяются не сразу.

В Справочнике у части карточек организаций есть «владелец» — представитель организации, который следит за актуальностью данных. В этом случае все изменения данных про организацию, которые были внесены в Народной карте, или в МЯК, или любым иным способом, кроме внесения информации самим владельцем, приходят на подтверждение представителю организации.

Далее есть два основных типа «поведения» алгоритмов:

  • в одном случае без разрешения владельца, изменения в карточку внесены не будут.
  • в другом случае при отсутствии реакции владельца в течение определенного времени, изменения приняты будут (но, очевидно, с задержкой, она составляет обычно несколько дней).

Про то, что для конкретной организации работает первый из указанных выше вариант «поведения» алгоритмов мы теперь будем предупреждать народных картографов: в карточке организации в НЯК появится блок-предупреждение «Изменения информации об этой организации принимаются на усмотрение владельца».

Этот блок является информационным, на возможность/невозможность делать правки в Народной карте она не влияет.

4 комментария
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nogo1986
сегодня, 10:02
Почему-то в Справочнике у организации нет синей галочки подтвержденной, а в НЯК эта новая запись стоит. https://n.maps.yandex.ru/-/CGDQRMyW
Обновлено сегодня, 10:02
andrey.ru68
сегодня, 10:13
По-моему, в трубу, через которую идет двухсторонняя интеграция, кто-то врезался и сливает туда нечистоты. Иначе объяснить те метаморфозы, которые происходят с местами,  невозможно.
Пример, аптека - https://n.maps.yandex.ru/-/CGDQZAZC.
Даже на фотографиях видно что это аптека Надежа фарм, а если посмотреть снимки местности, то можно достоверно подтвердить, что она находится на фасаде здания.
Агент Спр постоянно перетаскивал аптечный склад на новое место. Как он это место определяет - сие есть загадка.

С неделю назад я внес изменения  (переименовал и передвинул на фасад, и внес правки в справочник) и .... теперь 2 аптечных скалад!
Как так?
Похоже на то, что интеграция со справочником не учитывает, что организация уже привязана к какому-то месту и новую создавать не надо.
6 ч. раб. день
сегодня, 11:09
andrey.ru68,
включите автоматическую проверку орфографии,когда набираете текст.
Alexxegorov
сегодня, 13:32
Сергей, эта схема работы применяется к названиям организации или изменения в названиях так и остаются исключительно в НЯК?