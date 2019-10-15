Новости интерфейса Народной карты

Всем привет.

В этом посте рассказываем про три небольших дополнения в интерфейсе Народной карты.

Два из них касаются недавно появившегося плеера панорам на сервисе (и о реализации обоих вы нас просили):

· Мы добавили дату съемки: месяц и год. В отличие от Яндекс.Карт, где года достаточно для принципиального понимания «новизны» панорамы, то при редактировании на Народной карте разница в несколько месяцев может быть более существенна, так что и дату сделали боле «точной».

· Добавили возможность открытую в Народной карте панораму развернуть в Яндекс.Картах в новой вкладке. В ряде случаев такая возможность будет полезна.

Третье дополнение делалось изначально для работы со схемами помещений. Мы добавили возможность призумиться еще на один дополнительный масштаб (22-й), поскольку помещения внутри зданий бывают небольшими, и одновременно очень важно, чтобы границы отдельных помещений были аккуратно состыкованы.

Однако и в «обычном» режиме рисования на сервисе иногда дополнительный масштаб бывает актуальным для более точной отрисовки различных объектов. Так что приблизиться чуть ближе теперь можно к любому объекту на Народной карте.

Стоит уточнить, что почти всегда дополнительный масштаб не сделает более удобной работу со спутниковым снимком. Качество снимка остается таким же, как и раньше, на дополнительном масштабе тайлы спутникового снимка просто растягиваются. А вот работать непосредственно с геометрией объектов на карте может стать проще.

Желаем всем удачного рисования с новыми возможностями!