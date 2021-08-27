Новые панорамы: Тыва и Владимирская область

Всем привет!

Рассказываем про новый релиз Яндекс.Панорам. Как и предыдущий, он состоит из двух частей.

Первое обновление — на востоке России. Панорамомобиль впервые приехал в Тыву, и на Яндекс.Картах появились панорамы Кызыла. Во время поездки было сделано около 4500 панорам, охватывающих 136 километров улиц города.

На панорамах можно увидеть жилые и общественные здания города — например, Национальный музыкально-драматический театр, Национальный музей, буддийский храм Цеченлинг.

Кызыл, Национальный музей

Кызыл, Национальный музыкально-драматический театр

Пользователи смогут пройти вдоль Енисея по набережной К. Шойгу, осмотреть памятники в сквере Центр Азии.

Вторая часть обновления — во Владимирской области. В шести городах панорамы сняты и опубликованы также впервые. Это Ковров, второй по населению город в регионе, а также расположенные вдоль трассы M-7 Покров, Петушки, Костерево, Лакинск и Собинка. Сама трасса M-7 также теперь имеет новые панорамы от Малой Дубны (на границе Московской и Владимирской областей) до начала объездной Владимира.

В общей сложности во Владимирской области опубликовано 12750 панорам и снято 380 километров трасс и улиц.

Приглашаем народных картографов к просмотру новых панорам и дополнению карты по свежим снимкам!