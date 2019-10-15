Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Новые виды камер видеофиксации

Приветствую! 

В скором времени в Народной карте появятся новые виды камер видеофиксации и, соответственно, будет разгружен тип «контроль полосы», которым сейчас размечается большое число различных камер. 

Перечислю все будущие виды и что ими будет размечаться: 

Контроль разметки — это контроль поворота не из своего ряда, контроль пересечения сплошной линии разметки. 
Камера на полосу — это контроль полосы ОТ, контроль выезда на обочину, на реверс. 
Контроль проезда перекрестка — это контроль проезд на красный сигнал светофора, контроль «вафельной разметки», контроль пересечения стоп-линии. 
Контроль остановки — это контроль остановки в местах, где остановка запрещена. Контроль скорости — это контроль различных нарушений скоростного режима. 
Контроль на посту ДПС — камеры на посту, контролирующие не только нарушения скоростного режима. 

Работы по изменению типа у существующих камер сотрудниками запланированы, но это будет не моментальный процесс, просим отнестись с пониманием. 

Спасибо! 

7 комментариев
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6 ч. раб. день
сегодня, 13:15
Фарготрак , включите автоматическую проверку орфографии,когда набираете текст.
Alexxegorov
сегодня, 13:20
☭ 6 ч. раб. день,
автоматическая проверка в Word ошибок не выявила. Что не так? :)
DoVoS
сегодня, 13:19
А как отмечать камеры, которые одновременно контролируют проезд на красный, стоп-линию, поворот не из своего ряда и выезд на встречу? У нас на одном перекрестке есть такой комплекс. 
Alexxegorov
сегодня, 13:22
DoVoS,
пора уже делать множественный выбор "функций" одно камеры. А пока что каждый вид контроля своя камера.
Обновлено сегодня, 13:22
alex.bayt
сегодня, 13:19
Почему нет контроля ПДД в целом? Одна камера давно уже может фиксировать и ряд, и разметку, и скорость, и автобусную полосу. Четыре камеры теперь лепить что ли? Какая будет озвучиваться?
А другие страны? Есть штрафы с камер за непристегнутый ремень, за пользование телефоном.
Обновлено сегодня, 13:21
Alexxegorov
сегодня, 13:21
То есть теперь контролем на посту ДПС мы отмечаем камеры, а не сам пост?
Фарготрак
Сотрудник Яндексасегодня, 13:42
Alexxegorov,
Добрый день, да именно камеры у постов, если они фиксируют различные нарушения.