Приветствую!
В скором времени в Народной карте появятся новые виды камер видеофиксации и, соответственно, будет разгружен тип «контроль полосы», которым сейчас размечается большое число различных камер.
Перечислю все будущие виды и что ими будет размечаться:
Контроль разметки — это контроль поворота не из своего ряда, контроль пересечения сплошной линии разметки.
Камера на полосу — это контроль полосы ОТ, контроль выезда на обочину, на реверс.
Контроль проезда перекрестка — это контроль проезд на красный сигнал светофора, контроль «вафельной разметки», контроль пересечения стоп-линии.
Контроль остановки — это контроль остановки в местах, где остановка запрещена. Контроль скорости — это контроль различных нарушений скоростного режима.
Контроль на посту ДПС — камеры на посту, контролирующие не только нарушения скоростного режима.
Работы по изменению типа у существующих камер сотрудниками запланированы, но это будет не моментальный процесс, просим отнестись с пониманием.
Спасибо!