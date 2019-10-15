В скором времени в Народной карте появятся новые виды камер видеофиксации и, соответственно, будет разгружен тип «контроль полосы», которым сейчас размечается большое число различных камер.

Контроль разметки — это контроль поворота не из своего ряда, контроль пересечения сплошной линии разметки.

Камера на полосу — это контроль полосы ОТ, контроль выезда на обочину, на реверс.

Контроль проезда перекрестка — это контроль проезд на красный сигнал светофора, контроль «вафельной разметки», контроль пересечения стоп-линии.

Контроль остановки — это контроль остановки в местах, где остановка запрещена. Контроль скорости — это контроль различных нарушений скоростного режима.

Контроль на посту ДПС — камеры на посту, контролирующие не только нарушения скоростного режима.