Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Новый дополнительный слой

Предлагаю создать новый слой как дополнение к слою «места». Этот слой завершит слияние справочника и НЯК. Будет работать по принципу неточностей: алгоритм будет предлагать подтвердить наличие/отсутствие организации в здании. Само отображение можно будет разделить на: «Показывать только отмеченные организации», «Показывать только организации из справочника» и «Показывать вместе».

«Показывать только отмеченные организации»  будет выглядеть как обычно:  

«Показывать вместе» будет выглядеть вот так:

Возможна специфичная раскраска как значков, так и надписей (например желтая внешняя обводка для подписей)

Зачем это нужно?

— Это нужно для того, чтобы двумя кликами отмечать недостающие организации у зданий, корректировать категории и прочие атрибуты. А еще нужно для того, чтобы удалять организации из справочника.

Чтобы удалить организацию из справочника сейчас, которая никогда не отмечалась на НЯК, нужно заходить на Яндекс карту. Я же предлагаю ускорить этот процесс — удалять непосредственно из НЯК.

Это нововведение позволит актуализировать информацию по всем организациям на карте. Это важно, потому что значки не так важны, если мне нужна определенная категория организаций. Я вбиваю в поиск и мне выдает все — то, что работает, и то, что давно пора удалить, но этого никто не делает. Приоритетней поддерживать актуальную информацию в справочнике, чем отмечать организации на карте.

16 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
6 ч. раб. день
сегодня, 12:37
Автор можете сделать снимки по меньше и поставить их рядом,чтобы можно было нормально сравнить. А не как сейчас -  аж на вееесь экран.
AGR
сегодня, 12:50
☭ 6 ч. раб. день,
Не могу. Сделал скриншоты с телефона,чтобы было максимально наглядно,для перфосманса.
Обновлено сегодня, 12:51
6 ч. раб. день
сегодня, 12:56
AGR,
Не хотите, а не можете. )
AGR
сегодня, 13:10
☭ 6 ч. раб. день,
Нажимайте на изображение - будет открываться в отдельном уменьшенном окне. Но разглядеть там что-то будет трудновато
6 ч. раб. день
сегодня, 13:16
AGR,
Не удобно. Учитесь оформлять посты так,чтобы их было удобно читать и просматривать всем,а не только вам.
AGR
сегодня, 13:21
☭ 6 ч. раб. день,
Вам не угодишь)
Я не вижу проблемы вообще. С телефона просматривать очень удобно, с ПК тоже. Все четко и ясно. 
konkovmihail
сегодня, 12:58
Яндекс такое не одобрит, в справочнике инфа от толокеров в основном и компания им доверяет больше, чем, например, модераторам и уж тем более, чем рядовым пользователям.
AGR
сегодня, 13:06
konkovmihail,
Тогда какой смысл справочника? Модераторов?
konkovmihail
сегодня, 13:12
AGR,
Я бы спросил иначе, какой смысл в добавлении инфы в НЯК (кроме значка на ЯКартах)? Вся инфа сосредоточена в справочнике. А модераторы лишь дополнительный инструмент, не более. Не знаю, пытались ли вы обновить/добавить/убрать информацию о какой-либо организации. Об этом можно легенды слагать, почему многие модеры и бросили это дело, в т.ч. и я.
Обновлено сегодня, 13:16
AGR
сегодня, 13:19
konkovmihail,
У меня проблем с обновлением информации справочника почти не бывает.
Меня интересует главным образом удаление несуществующих организаций.
А про редактирование - не знаю,в толоке все должно подтверждаться фотками, не думаю, что это плохо.
Alexxegorov
сегодня, 12:59
Пора уже сделать, чтобы справочник был одним местом, где управляются данные об организациях. На НЯК можно сделать интерфейс, для создания новых организаций или подачи запросов на изменения. Всё остальное - это костыль, на котором уже год ковыляем. 
AGR
сегодня, 13:09
Alexxegorov,
Это намного дороже, чем просто тупо импортировать данные из справочника в доп.слой
При создании организаций сейчас заявка отправляется в том случае, если редактируешь любой параметр: номер телефона, сайт, время работы.
Если привязка справочника к организации есть, то при удалении удаляется и организация
Я сначала тоже думал о доработке интерфейса под справочник, но потом понял,что это нагромождение и путаница. Проще, когда все работает одновременно. 
dspos
сегодня, 13:37
AGR,
Уже давно назрела замена конструкции взаимодействия Справочника и НЯК.
Ваша мысль как улучшить то, что есть сейчас имеет место быть, как временное решение. 
Наш общий фидбек по POI уже точно заставил задуматься сотрудников о том, что пора меняться. Ждём, очень ждём.

Alexxegorov
сегодня, 14:50
AGR,
не вижу принципиальной разницы. Предлагаешь показывать данные в слое из справочника - то же требуется и в моём варианте. Форма отправления данных в справочник уже есть - есть. Остаётся сделать, чтобы и названия и местоположение уходили таким же образом.
AGR
сегодня, 15:42
Alexxegorov,
Попробовал катализировать этот процесс
kary4rus
сегодня, 18:29
Я немного недопонял, какую фичу хочет внести автор, однако выскажу свое мнение. Для начала надо исправить весь бардак в справочнике, а уж потом интерфейс допиливать.
Ни с какими улучшалками сейчас невозможно нормально работать с базой справочника.