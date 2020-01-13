Новый функционал сообщений: общаемся по-новому

Всем привет!

Хотим начать год с хорошей новости. Мы всегда говорили, что коммуникация на Народной карте — это важная составляющая рисования. В 2017 году мы запустили наш первый общий чат народных картографов в мессенджере Telegram. За все это время чатик не только пополнился четырьмя сотнями активных народных картографов, но и стал базой для множества ответвлений в виде специализированных чатиков и флудилок. Мы решили использовать этот положительный опыт.



В общем, к делу. На Народной карте прошел перенос всех личных сообщений в чаты. Уже сейчас можно заметить, что в разделе «уведомления» вместо привычной кнопки «входящие» стоит небольшая заглушка. А сами сообщения появились в правом нижнем углу экрана. Там вы можете найти всю историю вашей переписки в хронологическом порядке и новый общий чат народных картографов. При этом начать новую переписку по-прежнему можно всеми привычными способами.

Если написать сообщение «автору правки», то ссылка на правку автоматически скопируется в сообщение.

Хотим сделать акцент на еще одной важной особенности. Чаты на Народной карте полностью связаны с основным сервисом Яндекс.Чатов. Вы можете пользоваться ими как в интерфейсе Народной карты, так и отдельно — в телефоне или на десктопе, что позволит всегда оставаться на связи с коллегами по рисованию и друзьями. Ничто не ограничивает вас в создании новых чатиков и в переписке с тем, с кем вы хотите.



Более подробно о Я.Чатах и об их функциональных особенностях можно прочитать тут.

Сейчас для нас очень важны ваша поддержка и мнение по грядущим улучшениям. Будем благодарны за отзывы и предложения. Написать можно в комментариях к этому посту или же в специальной колонке таблички с хотелками.