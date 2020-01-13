Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Новый функционал сообщений: общаемся по-новому

Всем привет!

Хотим начать год с хорошей новости. Мы всегда говорили, что коммуникация на Народной карте — это важная составляющая рисования. В 2017 году мы запустили наш первый общий чат народных картографов в мессенджере Telegram. За все это время чатик не только пополнился четырьмя сотнями активных народных картографов, но и стал базой для множества ответвлений в виде специализированных чатиков и флудилок. Мы решили использовать этот положительный опыт.

В общем, к делу. На Народной карте прошел перенос всех личных сообщений в чаты. Уже сейчас можно заметить, что в разделе «уведомления» вместо привычной кнопки «входящие» стоит небольшая заглушка. А сами сообщения появились в правом нижнем углу экрана. Там вы можете найти всю историю вашей переписки в хронологическом порядке и новый общий чат народных картографов. При этом начать новую переписку по-прежнему можно всеми привычными способами.

Если написать сообщение «автору правки», то ссылка на правку автоматически скопируется в сообщение.

Хотим сделать акцент на еще одной важной особенности. Чаты на Народной карте полностью связаны с основным сервисом Яндекс.Чатов. Вы можете пользоваться ими как в интерфейсе Народной карты, так и отдельно — в телефоне или на десктопе, что позволит всегда оставаться на связи с коллегами по рисованию и друзьями. Ничто не ограничивает вас в создании новых чатиков и в переписке с тем, с кем вы хотите.
 

Более подробно о Я.Чатах и об их функциональных особенностях можно прочитать тут

Сейчас для нас очень важны ваша поддержка и мнение по грядущим улучшениям. Будем благодарны за отзывы и предложения. Написать можно в комментариях к этому посту или же в специальной колонке таблички с хотелками.

57 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Fleget
Сотрудник Яндекса13 января, 11:16
Ответы на популярные вопросы:



Вопрос: Что будет с текущим общим чатом в Телеграм?
Ответ: Ничего плохого. Этот чатик все так же останется одной из главных площадок для общения.


Вопрос: Как найти диалог с интересующим пользователем (кроме как перемоткой)?
Ответ: Для того, чтобы пользоваться поиском, вам понадобится установить расширенную версию мессенджера. Нужные ссылки можно найти здесь.


Вопрос: Модерируются ли личные сообщения? могут ли меня забанить за некорректное общение?
Ответ: Личные сообщения остаются личными, поэтому модерироваться не будут. 


Вопрос: Будет ли теперь приходить оповещение, если кто-то ответил на мой комментарий под объектом?
Ответ: Пока нет, но бы думаем о возможной реализации таких оповещений в будущем. 


Вопрос: Если другой пользователь заблокирует (внесет в черный список) меня - это будет считаться нарушением правил? Я могу на него пожаловаться сотруднику?
Ответ: Нет, нарушения не будет, но заблокированный в вашем контакт-листе модератор имеет право рассматривать блокировку, как молчание и игнорирование уточняющих вопросов. В том случае, если модератор не сможет получить достоверную информацию от пользователя, он будет иметь полное право заблокировать его на сервисе.



Обновлено 23 января, 12:09
qr2100 (AS VLG)
сегодня, 13:37
Fleget,
можно про последнее чуть подробнее? Я как модератор, увижу что пользователь меня заблокировал?
И отсюда вытекает обратный пункт. Модераторы не имеют права блокировать других пользователей. Формально. Так?
dspos
сегодня, 13:46
qr2100 (AS VLG),
Это как это? Можно заблокировать пользователя за отсутствие обратной связи? А как быстро нужно отвечать? Мне вот сотрудники по три дня могут не отвечать. Можно их тоже за это как-то "поощрить"?
akbars
Сотрудник Яндексасегодня, 14:46
✐dspos,
за отсутствие обратной связи заблокировать нельзя (и раньше, и сейчас).
Можно заблокировать за ошибки, в тех случаях, когда различные способы коммуникации не помогают. Ошибки в правках вкупе с ситуацией, когда пользователь заблокировал тебя в Чатах и написать ему ты не можешь - это частный вид ситуации, когда "коммуникация не помогла".
qr2100 (AS VLG)
сегодня, 15:08
✐dspos,
за отсутствие обратной связи блокировать - зачем? Речь о том, что модератор по своей сути вынужден общаться со всеми пользователями. Соответственно я пока не вижу повода для модератора добавлять кого-либо в чёрный список чата. Спам? Мат? Но это по идее блокировка уже всего аккаунта.
qr2100 (AS VLG)
сегодня, 15:08
✐dspos,
отвечать желательно в течении 2-4 часов после внесения правки. В противном случае может быть откат.
dspos
сегодня, 15:19
qr2100 (AS VLG),
Зачастую откат происходит вообще без какого-либо общения. Но это не тема этой ветки.
6 ч. раб. день
сегодня, 14:37
Fleget,
зачем вы сломали то что и так хорошо работало ?!По-уму голосование нужно было провести и узнать мнение участников сообщества.
akbars
Сотрудник Яндексасегодня, 14:50
☭ 6 ч. раб. день,
работало, к сожалению, не очень хорошо. Хотелки относительно системы сообщений на сервисе высказывались давно и в количестве. Пожелание  "Сделать чаты" было одно из основных и самых часто встречающихся.
Fleget
Сотрудник Яндексасегодня, 15:02
☭ 6 ч. раб. день,
понимаю, что сейчас для вас все незнакомо, непонятно и неудобно, но дайте новому функционалу шанс, поживите немного, попробуйте привыкнуть. 
6 ч. раб. день
сегодня, 15:04
akbars,
и где же выложены в открытом доступе  результаты голосования ?!?!
6 ч. раб. день
сегодня, 15:09
akbars,
Сообщество требовало и требует  от вас полноценного форума. Вот что нужно , а не эта позорная копипаста.
Обновлено сегодня, 15:09
dspos
сегодня, 15:24
☭ 6 ч. раб. день,
Вы путаете. Форум это отдельная история. Его нужно тоже пересоздавать. А чаты это способ быстрого общения. 
6 ч. раб. день
сегодня, 15:38
✐dspos,
может вы сотрудник Яндекса ?
Alexxegorov
сегодня, 15:43
☭ 6 ч. раб. день,
не надо говорить за всех про форумы.
dspos
сегодня, 15:47
☭ 6 ч. раб. день,
А в ответ на ваши сообщения можно писать только сотрудникам?
6 ч. раб. день
сегодня, 15:52
✐dspos,
как вы догадались ? Да потому ,что вопрос был задан им , а не вам. Со всем уважением.
Обновлено сегодня, 15:53
dspos
сегодня, 16:03
☭ 6 ч. раб. день,
Это не отменяет того, что форум и чат это разные вещи. С этой ценной информацией можете переформулировать свой вопрос сотрудникам Яндекса. А то будет забавно, когда ответ будет в том же стиле.
kalach-k
сегодня, 16:28
☭ 6 ч. раб. день,
В чем-то соглашусь, как место делового общения форум лучше системы чата, так как позволяет четко разделить темы общения и быстро находить нужную информацию.
Ни чаты, ни Клуб, в текущем его виде, такой возможности не дают.
В чате же, как правило, вся информация, по делу и по жизни, идёт в одном флаконе, и какие-либо сообщения по делу быстро теряются в потоке общения. Найти нужную информацию в нем - это надо хорошо постараться.
6 ч. раб. день
сегодня, 13:26
Уберите эти чаты из НЯК. Крайне не удобно !!!
dspos
сегодня, 13:32
☭ 6 ч. раб. день,
Не согласен. Дело привычки. И допиливания функционала и дизайна.
Обновлено сегодня, 13:32
akbars
Сотрудник Яндексасегодня, 14:53
☭ 6 ч. раб. день,
предлагаю вернуться к этому вопросу через пару недель:) Любые изменения поначалу непривычны и кажутся неудобными. Часто уже через короткое время использования впечатления меняются. 
dspos
сегодня, 13:31
Хотелка: добавьте ссылку на профиль собеседника в НЯК, чтобы из чата можно было перейти. Может быть как ссылка из окна информации о собеседнике в чате
a-demon41
сегодня, 13:32
✐dspos,
+
Картограф от Бога
сегодня, 13:35
Все конечно замечательно, но пользуясь в Украине через Я.Браузер блок с чатами не работает, видимо из-за блокировок.
И пока он не работал в других сервисах - меня это мало смущало. Теперь как-бы проблема серьезнее и выходит, что пользоваться сообщениями я не смогу.
http://joxi.ru/v29kvn1uzdK07r

http://joxi.ru/J2bKkaGCGxe8wA
6 ч. раб. день
сегодня, 13:37
Картограф от Бога,
Вот и первые результаты переделки подъехали.
dspos
сегодня, 13:38
Картограф от Бога,
Печаль... Желаю украинцам скорейшей разблокировки Яндекса.
Alexxegorov
сегодня, 13:39
Картограф от Бога,
однако, засада!
qr2100 (AS VLG)
сегодня, 13:39
Сейчас есть проблема, которая была и до чатов. Если модератор и сотрудник пишет вопрос пользователю по правке, то сейчас это никак не возможно оценить. Фактически пользователю могут написать более двух человек один и тот же вопрос. Подумать бы, можно ли в будущем как-то упростить данную ситуацию чтобы несколько человек не тратили время на спрашивание одного и того же.
6 ч. раб. день
сегодня, 13:42
qr2100 (AS VLG),
а зачем и так сойдёт.
kalach-k
сегодня, 16:31
qr2100 (AS VLG),
Можно в комментарии к объекту написать, что запрос пользователю отправлен. Другие, по логике, должны увидеть комментарий, и не дублировать вопрос.
bob
сегодня, 13:47
tnc будут читать сообщения?
6 ч. раб. день
сегодня, 13:54
bob,
 "tnc" поясните что это такое ?
Комментарий удалён
Fleget
Сотрудник Яндексасегодня, 15:38
Манъ,
следите за выражениями, пожалуйста. 
konkovmihail
сегодня, 13:51
В мобильной версии чата (в браузере), при открытии отдельных диалогов, Ябраузер тупо крашится
akbars
Сотрудник Яндексасегодня, 14:56
konkovmihail,
пр открытии отдельных диалогов, которые в списке называются "Диалог"?
Про эту проблему знаем, чиним.
coolbuck
сегодня, 14:14
Я не вижу никакого общего чата. Что касается личных сообщений, то сразу неудобно:
1) окно маленькое и не растягивается,
2) нет никакого поиска.
Обновлено сегодня, 14:15
bob
сегодня, 14:18
coolbuck,
yandex.ru/chat
Обновлено сегодня, 14:18
6 ч. раб. день
сегодня, 14:26
bob,
http://yandex.ru/chat
dspos
сегодня, 15:54
coolbuck,
Общий чат
Обновлено сегодня, 15:55
6 ч. раб. день
сегодня, 14:23
Нажимаю на кнопку "присоединиться" в чате и опа ! введите номер телефона ) Товарищи разработчики Яндекса это вообще законно или как ?!?!
freeexec
сегодня, 14:53
☭ 6 ч. раб. день,
Конечно, идентификация пользователя в мессанжере. Вы что законов не знаете.
6 ч. раб. день
сегодня, 15:01
freeexec,
вы работник Яндекса ?!
akbars
Сотрудник Яндексасегодня, 14:59
☭ 6 ч. раб. день,
это как раз норма текущих законов. А вот отсутствие идентификации - не очень законно.
6 ч. раб. день
сегодня, 15:02
akbars,
тем более верните как было.
bob
сегодня, 14:31
Функция "закрепить сверху" не работает (Chromium)
akbars
Сотрудник Яндексасегодня, 15:03
bob,
можно детали?
При нажатии "Закрепить сверху" какая реакция?
И где именно пробовали закрепить? Страница чатов в браузере? Виджет в НЯК?
У меня корректно закрепляет и открепляет в браузере, в виджете, в клиенте - так что давайте искать, где не работает у вас.
bob
сегодня, 15:19
akbars,
тут: https://yandex.ru/chat
При нажатии ничего не происходит. Если потом обновить страницу, также никаких изменений нет.
Ещё один баг: если попытаться скрыть старые чаты из конца списка (2015 год), то тоже ничего не происходит. В начале списка недавние чаты успешно скрываются. Да, чатов у меня очень много.
Anna Kolomenskaya
Сотрудник Яндексасегодня, 15:45
bob,
Не воспроизводится. Сделайте пож-та видео
6 ч. раб. день
сегодня, 15:23
Сообщество требует от вас полноценного форума.
Alexxegorov
сегодня, 15:45
☭ 6 ч. раб. день,
нет, не требует.
dspos
сегодня, 15:50
☭ 6 ч. раб. день,
Форум это вчерашний день. Не знаю как там сообщество, а мне бы хотелось более качественную площадку для обратной связи от Яндекс.карт с элементами CRM.
6 ч. раб. день
сегодня, 16:01
✐dspos,
чем форум хуже чата? Только объективно и по пунктам.
Павел 1985
сегодня, 15:37
Можно ли вставлять в сообщения картинки, как в Телеграме?
Alexxegorov
сегодня, 15:47
Павел 1985,
можно.
dspos
сегодня, 15:49
Павел 1985,
Можно. Всё как в обычном мессенджере
kalach-k
сегодня, 16:21
Может, конечно, ещё недоразобрался, но, как искать пользователя в чате по логину?
Отображаемое в чате имя не совпадает с тем именем что у пользователя на карте, то есть нет возможности оперативно просмотреть историю общения с пользователем, чтобы понять что и как ему писалось и писалось ли. В старом интерфейсе поиск пользователя был реализован достаточно удобно, а здесь как?
Из чата нет возможности открыть профиль пользователя на карте, чтобы понять кто это на карте, связка диалога с картой отсутствует.