Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Новый индикатор рейтинга и изменение панели "Помощь"

Привет всем!

У нас появилось несколько изменений в сервисе, о которых нам бы хотелось рассказать вам, и выслушать ваше мнение по этому поводу. 

Первое

Все мы в той или иной степени любим цифры и статистику и время от времени заглядываем в рейтинг Народной карты, чтобы посмотреть, сколько правок было внесено за последнее время, или узнать, на каком месте находимся там сами, а на каком — наши товарищи по рисованию.

Сейчас, чтобы узнать количество правок, нужно сделать не меньше трех кликов в интерфейсе, и это не всегда удобно.

Чтобы каждый мог в любой момент проследить свою дневную активность, мы добавили в интерфейс небольшой индикатор. Он в режиме онлайн отображает ваше положение в дневном рейтинге. Если нажать на цифру, можно попасть в общий раздел статистики и увидеть, сколько правок сделано за день. Вы найдете новый виджет в левой части интерфейса под кнопками масштабирования.

Надеемся, что наш эксперимент будет для вас полезным и удобным.

Второе

Еще мы изменили панель «Помощь». В первую очередь изменения коснутся пользователей, которые недавно пришли на Народную карту и только осваиваются на ней.

Мы переименовали панель. Теперь она будет называться «Рекомендации».

Еще мы перенесли инструкции из окна «Помощь» в карточки создания и редактирования объектов. Теперь нет необходимости открывать отдельно окно помощи и искать нужный слой, чтобы посмотреть советы, как его рисовать. Достаточно нажать на иконку вопросика — и откроется окно с рекомендациями.

Считаем, что такой подход поможет в первую очередь новичкам, пока они делают свои первые правки в каждом слое. При этом группы инструкций и отдельные инструкции по-прежнему доступны по прямым ссылкам и ими можно делиться с другими пользователями

Убрали из раздела «Помощь» видеоролик о том, что такое Народная карта. Теперь он показывается новичкам при первых посещениях сервиса.

Добавили еще одну точку входа в раздел «Сообщения о неточностях» с более понятным описанием.

Это промежуточный этап, оставшиеся изменения мы постараемся опубликовать в ближайших релизах.

Поделитесь своим мнением о нововведениях в комментариях. Нам будет интересно узнать, что вы думаете об этом.

43 комментария
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Илья
1 августа, 20:03
Сделайте, чтобы при клике на знак вопроса в карточке редактирования объекта, перекидывало на страницу с правилами рисования/атрибутирования этого объекта, а не показывало инструкцию. 
Павел 1985
1 августа, 20:17
Илья,
Нововведение интересное, но, думаю, нужна не ссылка на правила или на инструкцию, а выбор между ними)
kirill1303
1 августа, 20:54
Илья,
полностью поддерживаю просьбу. Необходим быстрый доступ к правилам картирования конкретного объекта, так как этим пользуется большинство пользователей, а инструкция для новичков нужна только на начинающем этапе. В результате изменений по-сути вообще нет возможности открыть Правила, не то что моментально получить доступ к конкретному разделу как прежде. Убедительная просьба пересмотреть этот момент и инструкцию сделать отдельно, а ссылку на правила вернуть на прежнее место.
Te*mik
1 августа, 23:11
kirill1303,
как вариант, при открытии инструкции, чтобы сверху сразу отображалась ссылка на правила.


Я надеялся, что ссылка на правила будет хотя бы в конце, там где сейчас в некоторых карточках "Узнать обо всех возможностях".
yndx-akolomenskaya
Сотрудник Яндекса2 августа, 08:48
Te*mik,
 Ищем варианты, скоро будет)
schenkenberg
1 августа, 22:29
Илья,
+1
bob
2 августа, 04:45
+1
ааа, куда делись ссылки на правила?
coolbuck
2 августа, 07:28
+1
Сделали очень неудобно. Невозможно держать в голове все правила про все виды объектов, иногда нужно что-то вспомнить. Теперь правила редактирования конкретных объектов искать очень долго.
coolbuck
2 августа, 07:34
Хотя бы сделайте, чтобы в этих инструкциях для новичков были ссылки на полные правила.
dikiy
2 августа, 08:13
Илья,
+1. Зачем мне эти инструкции?.. Верните как было. Для инструкций должна быть отдельная кнопочка, если кому надо.
Alexxegorov
1 августа, 22:15
Ну неееет. Я понимаю, что новичков нужно посвящаться, но зачем портить жизнь старичкам? Я по несколько раз на дню жамкаю кнопку с вопросом, чтобы посмотреть правила. И что теперь? Снова заводить закладки на каждый раздел правил?
Лучше бы вернули краткие подсказки к атрибутам, которые когда-то всплывали при наведении на знак вопроса, который был рядом с атрибутом. И чтоб при клике по нему сразу перенаправляло в пункт правил, относящийся именно к этому атрибуту.
bob
2 августа, 07:12
+1
dikiy
2 августа, 08:14
Alexxegorov,
+1
ddr2504
2 августа, 08:17
Alexxegorov,
полностью поддерживаю!
yndx-akolomenskaya
Сотрудник Яндекса2 августа, 08:52
Alexxegorov,
 Услышали, спасибо!
kirill1303
1 августа, 23:18
Стало попросту невозможно пользоваться правилами: теперь чтобы найти их приходится вручную открывать новую вкладку и через Яндекс.Поиск находить правила НЯК. Где логика? Время пользования, удобство и удержание пользователей.. кхм, сильно хромают, и это только по первому вечеру изменений.
yndx-akolomenskaya
Сотрудник Яндекса2 августа, 08:51
kirill1303,
В Правила можно перейти через ссылку в панели "Рекомендации" (до недавнего времени "Помощь"). 
kirill1303
2 августа, 10:56
yndx-akolomenskaya,
ссылка на помощь в интерфейсе – не есть ссылка на правила. Это значительно усложняет пользование сервисом и вынуждает тратить без преувеличения в разы больше времени на поиск необходимой информации, которая раньше была всегда под рукой и требуется которая постоянно, особенно модераторам. К слову, исходя из уже практики могу смело заявить, что сейчас лично мне и проще, и, что главное, быстрее открыть новую вкладку и вбить ключевые слова в Я.Поиск, который мне выдаст прямую ссылку на нужный раздел правил.
yndx-akolomenskaya
Сотрудник Яндекса2 августа, 11:14
kirill1303,
Проблему поняли, исправимся, спасибо за обратную связь!
dikiy
2 августа, 08:21
Можно как-то убрать кнопку с рейтингом? По-моему это бред. Может в настройках где-то можно сделать выключение?
1) Она дополнительно засоряет экран.
2) Меня в принципе не интересуют рейтинги.
3) Если кто мало рисует, то он всегда будет знать, что что он рисует мало и вряд ли это побудит рисовать больше. Наоборот глядя эту цифру возникает обратный эффект. Люди рисуют по мере возможностей, а не из спортивного интереса.
Ну а если кто рисует из-за азарта, то пускай включит онлайн-статистику и обходит ближайших конкурентов, ни кто же не против.
Fleget
Сотрудник Яндекса2 августа, 12:01
dikiy,
мы старались сделать индикатор небольшим, чтобы не отвлекать тех, кому он не интересен. С другой стороны, этот индикатор не только показывает место в рейтинге, но и позволяет оценить количество правок, сделанных за день. Нас об этом, например просили раньше. Ниже, кстати, есть комментарий, который "за" новую фичу.

Понимаем, что всем не угодить, но пока мы находимся на стадии эксперимента, и если будет много "против", то прислушаемся к мнению большинства. Вам тоже спасибо за фидбек. 
Alexxegorov
2 августа, 15:11
Fleget,
сделать опцию в профиле - было бы самое-то. Вообще индивидуальные настройки - это хорошо и полезно.
Как индикатор помогает оценить количество правок, сделанных за день?
kuma
2 августа, 20:43
Fleget,
поддерживаю Alexxegorov - нужны персонализированные настройки. В любом редакторе (графическом, текстовом) есть свои настройки для сценариев работы - редактор карты тоже должен иметь свои настройки. Вот меня этот счётчик отвлекает и раздражает (потому что главное не количество, а качество), но большинству нравится. Предлагаете и дальше терпеть надоедливый элемент редактора (как некоторые не любили скрепку в Word), потому что большинству нравится?
Обновлено 2 августа, 20:46
Fleget
Сотрудник Яндекса5 августа, 11:43
Alexxegorov,
 можно в один клик перейти в рейтинг за день же )
Alexxegorov
5 августа, 12:16
Fleget,
Я никогда такой целью не задавался :) Я даже не в курсе, что он был. Настолько мне это ненужно :)
Alexxegorov
5 августа, 14:11
Fleget,
справедливости ради надо сказать, что я спустя несколько дней перестал обращать на него внимания и даже забываю о его существование. Пока не приходит уведомление о новом комментарии в этом топике :)
dikiy
2 августа, 08:28
Что-то какой-то антиэкперимент получился у вас. Ну новички, да, всё понятно. Но вот посудите сами. Если я хочу что-то нарисовать и я не новичок, то что мне для этого надо? Мне нужно нарисовать хорошо и правильно. Для этого нужна карта и правила, если что-то подзабыл. А я получаю рейтинг, типа, ой что-то я медленно рисую, надо бы побыстрее тыкать. И я получаю эти инструкции вместо правил, а правила иди сам ищи. Капец. :-)
Fleget
Сотрудник Яндекса2 августа, 12:03
dikiy,
про правила уже ответили - согласны с вами. А вот на счет рейтинга - не очень. У нас не было цели устраивать гонку правок, скорее наоборот, мы всегда за качество.
EVGVir
2 августа, 12:30
Fleget,
Нужно чтобы рейтинг зависел от количества принятых правок. Тогда будет гонка не просто за количеством, а за качественным количеством. ;)
dikiy
2 августа, 12:39
Fleget,
я сегодня не сделал ни одной правки пока, но зато проверил что там в интересных мне местах произошло и всё ли в порядке. Индикатор показывал с утра 1111 кажется и эта цифра плавно росла. Видимо мой рейтинг падает. :-) Как позже выяснилось, побороть индикатор рейтинга можно. Я установил блокировщик рекламы и добавил туда его. В результате индикатор исчез - я доволен - ничего не раздражает. :-)
Alexxegorov
2 августа, 13:38
dikiy,
о! Отличная идея с блокировщиком :) Можно ещё в расширение встроить.
Fleget
Сотрудник Яндекса2 августа, 14:18
dikiy,
Вот и славно )

manwithmap
2 августа, 09:14
кнопка с рейтингом прикольная, остальное для меня не актуально
NetFarmer
2 августа, 15:56
manwithmap,
можно даже карту не рисовать - просто смотреть на неё и медитировать :)
Survivor2007
2 августа, 12:47
1. Верните ссылку на старые правила
2. Не нужно показывать это "старикам".
Alexxegorov
2 августа, 15:21
По какому условию перестают показываться предложения посмотреть инструкцию? Или каждый раз при редактировании объекта мне это будет вылезать?
a-zakh
2 августа, 22:57
Alexxegorov,
Тоже раздразило. Похоже, используются куки или локальное хранилище браузера. Конечно, это должно быть свойством профиля, а не браузера!
askirka
2 августа, 17:16
Первое.
Ну забавно, да.Но явно не первостепенной важности дело.
Второе. 
2.1. Название "Рекомендации" не подходит для данного раздела. "Помощь", "Справка", да. Но рекомендации тут причем? Рекомендации чего? Кому?
2.2. Теперь я вынужден открывать отдельно окно помощи и искать нужный слой, чтобы посмотреть правила, как его рисовать. А раньше было достаточно нажать на иконку вопросика — и открывался соответствующий раздел правил.
Вы уверены что это улучшение? Это определенно ухудшение года пока что. 
2.3. Убрали из раздела «Помощь» видеоролик о том, что такое Народная карта. И то хорошо. Теперь осталось убрать все остальные мультики.

2.4. Зачем мне показывается мультик с предложением включить слой «Сообщения о неточностях» если у меня этот слой включен. Очередное захламление интерфейса.
Fleget
Сотрудник Яндекса5 августа, 11:44
askirka,
спасибо. Принято.
zzvapzz
2 августа, 18:13
Под кругом рейтинга вы забыли добавить круг с количеством заработанных на НЯК денег ^_^
alex_shshnv
3 августа, 02:39
Ну что, только-только увидел ту [eqy., которую сделали на месте знака вопроса при редактировании. Это реально ужас.
HA-KAPTE
3 августа, 11:27
ui ux немного хромает.


1.  Число правок это характеристика пользователя. Логично их перенести к имени этого пользователя в правый верхний угол. И объединить в единый блок. Хотя польза этой цифры для меня сомнительна. Лучше разработайте некий "уровень пользователя", в котором количество правок будет только одним из слагаемых.

2. Лучше слои, линейку и прочее поместить там же, где и я ЯК. Я-то привык, но новички при переходе из ЯК в НЯК могут теряться.

3. Кнопка "Сообщения о неточностях". Всё неплохо, только зачем нужна настроек настроек? Во-первых, она дублирует функционал основной кнопки. Во-вторых, она выглядит так, будто это настройки всей НЯК.

4. Кнопка "создать" - тут всё хорошо. Только поиск работает странно иногда с неполными словами. Начинаю вводить "мос" для поиска моста и мне на первом месте выдаёт "кованные изделия"

5. Кромка "Уведомления" тоже всё неплохо. Не хватает только некой "переписки". А то входящие есть. А исходящие где? Получаю ответ, а уже сам подзабыл что писал. 


6. Кнопка "Рекомендации". Вот тут ужас. 
6.1. Там прямой эфир. Новички на него смотрят и ничего не понимают. Они думаю, это какой-то видеоурок. Кликают по нему и оказываются фиг знает где и без урока.
6.2. Там огромная кнопка "включить слой". Кто её придумал? Во-первых, она занимает целое окошко, и кажется большим, чем она есть. А во-вторых, это просто дубль кнопки "сообщения о неточностях". Зачем он вообще нужен?

7. Клуб/группа/помощь - нормально. 

8. Чего не хватает: "сообщать об ошибках". Например, о сдвиге снимка. Где новичку искать эту ссылку? 



Эос
13 августа, 09:23
"Он в режиме онлайн отображает ваше положение в дневном рейтинге. Если нажать на цифру, можно попасть в общий раздел статистики и увидеть, сколько правок сделано за день."
Я сегодня не сделала еще ни одной правки, а рейтинг уже 75... а вчера вечером был 170... по какому принципу он считается?