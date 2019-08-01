Новый индикатор рейтинга и изменение панели "Помощь"

Привет всем!

У нас появилось несколько изменений в сервисе, о которых нам бы хотелось рассказать вам, и выслушать ваше мнение по этому поводу.

Первое

Все мы в той или иной степени любим цифры и статистику и время от времени заглядываем в рейтинг Народной карты, чтобы посмотреть, сколько правок было внесено за последнее время, или узнать, на каком месте находимся там сами, а на каком — наши товарищи по рисованию.

Сейчас, чтобы узнать количество правок, нужно сделать не меньше трех кликов в интерфейсе, и это не всегда удобно.

Чтобы каждый мог в любой момент проследить свою дневную активность, мы добавили в интерфейс небольшой индикатор. Он в режиме онлайн отображает ваше положение в дневном рейтинге. Если нажать на цифру, можно попасть в общий раздел статистики и увидеть, сколько правок сделано за день. Вы найдете новый виджет в левой части интерфейса под кнопками масштабирования.

Надеемся, что наш эксперимент будет для вас полезным и удобным.

Второе

Еще мы изменили панель «Помощь». В первую очередь изменения коснутся пользователей, которые недавно пришли на Народную карту и только осваиваются на ней.

Мы переименовали панель. Теперь она будет называться «Рекомендации».

Еще мы перенесли инструкции из окна «Помощь» в карточки создания и редактирования объектов. Теперь нет необходимости открывать отдельно окно помощи и искать нужный слой, чтобы посмотреть советы, как его рисовать. Достаточно нажать на иконку вопросика — и откроется окно с рекомендациями.

Считаем, что такой подход поможет в первую очередь новичкам, пока они делают свои первые правки в каждом слое. При этом группы инструкций и отдельные инструкции по-прежнему доступны по прямым ссылкам и ими можно делиться с другими пользователями

Убрали из раздела «Помощь» видеоролик о том, что такое Народная карта. Теперь он показывается новичкам при первых посещениях сервиса.

Добавили еще одну точку входа в раздел «Сообщения о неточностях» с более понятным описанием.

Это промежуточный этап, оставшиеся изменения мы постараемся опубликовать в ближайших релизах.

Поделитесь своим мнением о нововведениях в комментариях. Нам будет интересно узнать, что вы думаете об этом.