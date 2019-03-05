Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Новый "вид транспорта" в Народной карте: Такси

Приветствую всех!

Сегодня мы хотим рассказать о большом обновлении атрибутов в слоях дорог и условий движения. К пяти существующим «видам транспорта» (пешеход, велосипедист, автомобиль, грузовой автомобиль, общественный транспорт) сегодня добавляется шестой — Такси.

Что обновляется?

Обновление можно заметить в трех местах:

·         атрибут «Доступен для» у участков дорог;

·         атрибут «Действует для» у условий движения;

·         новый атрибут «Встречная полоса для такси» у участков дорог.

Зачем это нужно?

Расширяя географию карт и полноту данных, мы столкнулись с тем, что во многих странах нормы движения для такси и для «обычных» автомобилей отличаются. Развитие сервиса Яндекс.Такси делает все более важной задачу оптимального построения маршрутов именно для такси. Новые атрибуты позволят строить такие маршруты лучше.

Какие будут значения у новых атрибутов?

По умолчанию сейчас все дороги, которые были доступны для автомобилей, стали доступными для такси. Все ребра со «встречной полосой ОТ» станут ребрами и со «встречной полосой такси».

Какие Правила?

И доступность, и встречная полоса для такси выставляется по ПДД (с учетом норм в конкретной стране). Разберем несколько конкретных примеров (учитываем нормы ПДД для России):

·         в общем случае такси разрешено ехать по выделенной полосе для общественного транспорта, в том числе встречной полосе для общественного транспорта (наличие которой отмечается атрибутом);

·         на въезде на встречную полосу для общественного транспорта может висеть «кирпич». В этом случае общественному транспорту ехать можно, а вот такси — нельзя;

·         у отдельных участков дорог может быть выставлен доступ только для такси (например, на территориях аэропортов);

·         снимать доступность для такси из-за знака «движение запрещено» следует только в исключительных случаях, когда местными нормативными актами дополнительно уточнено, что движение под знак запрещено такси (например, пешеходная зона в центре Таллина).

С учетом значений по умолчанию и норм Правил «ручное» изменение значений атрибутов, связанных с такси, будет требоваться не очень часто. Просим, тем не менее, внимательно относиться к ним как при рисовании/редактировании дорожного графа, так и при модерации слоев дорог и условий движения.

71 комментарий
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qr2100 (AS VLG)
6 марта, 15:33
С выделинками не всё однозначно. Там же вроде только жёлтые машины могут ехать? В моём городе большинство Яндекс-Такси это обычные машины без опознавательных знаков.
 Или это учтено на другом уровне? 
Обновлено 6 марта, 15:34
Alexxegorov
6 марта, 16:00
qr2100 (AS VLG),
полагаю, это уже вопрос не Яндекс.Карт, а Яндекс.Такси. Главное чтобы были данные, а дальше уже можно ими распорядиться на своё усмотрение.
kalach-k
6 марта, 16:29
Alexxegorov,
По полосе общественного транспорта такси может ехать если машина имеет соответствующую лицензию и её гос.номер занесен в базу как номер автомобиля такси. 
А вот автомобили которые просто работают с программой яндекс.такси при этом официально такси не являясь из-за таких нововведений могут оказаться в ситуации когда навигатор поведет их неправильным и "платным" для них маршрутом.
Возможно как-то надо предусмотреть в программном обеспечении Яндекс.такси, чтобы у водителя была опция отключить использование дорог доступных только такси.
kirill1303
7 марта, 10:13
kalach-k,
помимо этого, если вместе со знаками полосы общественного транспорта на эту полосу установлен знак 3.1 «кирпич», движение такси и велосипедистов по ней запрещено.
GT
6 марта, 15:47
А с тем, что во многих странах существует куча знаков для мотоциклов вы видимо до сих пор не столкнулись??? Причем на порядок больше, чем для такси. Прям злоба берет 
Обновлено 6 марта, 15:48
Alexxegorov
6 марта, 16:01
GT,
надо тоже позлиться. Где доступ для людей с детскими колясками?! Ведь не везде получается с ними пройти! 
GT
6 марта, 16:07
Alexxegorov,
ММного знаков для детских колясок? Или инвалидных?
Alexxegorov
6 марта, 16:16
GT,
знак - это лишь один из видов ограничений. А есть тупо физически ограничения, которые препятствуют движению. Много знаков надо, чтобы отметить пешеходную тропинку недоступной для автомобилей?
GT
6 марта, 16:23
Alexxegorov,
ППри чем тут пешеходный тропинки? Мы их уже рисуем. Не проезжает коляска? - так укажи покрытие плохим
Alexxegorov
6 марта, 16:34
GT,
плохое покрытие и доступность для коляски вещи ну вообще разные. Это раз. А два - мы не ставим пешеходным дорожкам плохое покрытие. 
podmotal
6 марта, 16:15
GT,
если сравнивать количество знаков для грузовиков и для мотоциклов, боюсь, разница будет на пару порядков. В моём городе, к примеру, количество грузовиковых знаков исчисляется десятками, а знаков для мотоциклистов нет ни одного.
GT
6 марта, 16:21
podmotal,
ВВот только для грузовиков доступность уже ставится
dan.3dx
7 марта, 21:25
podmotal,
Но ведь это не значит, что доступность для мотоциклов не надо рисовать
NetFarmer
6 марта, 16:18
GT,
видимо, причина в том, что столкнулись в контексте собственных сервисов, конкретно Яндекс.Такси/Uber.
GT
6 марта, 16:25
NetFarmer,
УУ меня все сильнее чувство, что эта карта делается не для людей, а для внутреннего потребления
NetFarmer
6 марта, 16:25
GT,
скрыпты по дорогам "ездят", как поисковые роботы индексируя сайты? :)

Alexxegorov
6 марта, 16:36
GT,
боюсь спросить, а Яндекс.Такси кто пользуется? Сотрудники Яндекса?
Правильная маршрутизация нужна не только для водителей, но и для пользователей, которым важно, чтобы их везли правильным маршрутом. И пользователей такси куда больше, чем мотоциклистов и водителей грузовиков вместе взятых.
А как часто вообще мотоциклисты пользуются навигатором за рулём мотоцикла?
NetFarmer
6 марта, 16:40
Alexxegorov,
мне кажется, водителей грузовиков больше. Могу ошибаться. конечно, но их реально много даже в городе, а вне черты, процентное соотношение совсем сильно сместится в их пользу.
Fleget
Сотрудник Яндекса6 марта, 16:52
GT,
"У меня все сильнее чувство, что эта карта делается не для людей, а для внутреннего потребления"


Ну вот все понимаю. Понимаю, что для каждого пользователя есть свои приоритетные направления. Для вас грузовики важны, для другого личное авто, для кого-то мото. Но уж точно нельзя сказать, что мы не для людей что-то делаем. В такси не роботы ездят же :))
kary4rus
6 марта, 16:58
Fleget,
не роботы?)
Так скоро начнут. Даже был тест такси-беспилотника))))
Alexxegorov
6 марта, 17:12
kary4rus,
про пассажиров вспоминать, видимо, вообще не принято :)
Alexxegorov
6 марта, 17:15
NetFarmer,
таксистов может и меньше водителей грузовиков. А вот клиентов такси уж точно больше. Корректная маршрутизация нужна для всех пользователей Яндекс.Такси и Uber иже с ним. А пользователи этих сервисов - это и таксисты, и пассажиры.
Обновлено 6 марта, 17:15
NetFarmer
7 марта, 10:24
Alexxegorov,
про клиентов согласен, если с этой стороны посмотреть.
В любом случае, уверен, многие ждут и доработки ЯН под грузовой транспорт. Возможно там потребуются и дополнительные "фишки", что бы стать привлекательными среди дальнобойщиков, а не только учёт соответствующих знаков (запреты на въезд, нагрузки на ось и высоту).
Renat
6 марта, 16:21
GT,
Я скажу что есть и дороги для мотоциклистов
GT
6 марта, 16:24
Renat,
ООк. Дороги есть. Вот только мы это не указываем
podmotal
6 марта, 16:28
Renat,
а в Новой Зеландии есть знаки "дорога для пингвинов". Но это не повод отмечать их на карте.
Alexxegorov
6 марта, 16:37
podmotal,
я бы сказал, что вообще нет повода отмечать Новую Зеландию на карте. Кому она нужна...
alex.bayt
6 марта, 17:56
Alexxegorov,
ну давайте теперь вернемся в 2005 и будем пользоваться отдельными картами для 10 городов России.
Мне вот села в Сибири на 10 человек не нужны, я же не кричу об этом в каждом посте.
Как минимум, при обычном поисковом запросе, сбоку показывается карта с объектом и хочется что бы там было что-то нормальное, а не размытый контур.
Обновлено 6 марта, 17:57
Alexxegorov
7 марта, 10:06
alex.bayt,
ну нельзя всё настолько всерьез воспринимать.
Sagit
19 апреля, 10:56
GT,
а мне очень не хватает разных сокростей. когда из А в Б скорость 60, а из Б в А скорость 40. И сделать это легко, и навигаторы научить этому легко, и у конкурентов давно такое есть. Но такси видимо важнее
Сергей
6 марта, 15:52
Ек макарек. Аж чаем подавился
podmotal
6 марта, 16:04
Сергей,
+1))
Сергей
6 марта, 15:53
Когда будет полноценная грузовая навигация? 
Alexxegorov
6 марта, 16:02
Сергей,
когда появится Яндекс.Груз.
GT
6 марта, 16:26
Alexxegorov,
ННу вообще есть яндекс.беру
Alexxegorov
6 марта, 16:38
GT,
Нну и что.
Alexxegorov
6 марта, 15:59
Как поступать с доступностью для такси во дворах, закрытых для посторонних?
Обновлено 6 марта, 16:01
NetFarmer
6 марта, 16:21
Alexxegorov,
Хороший вопрос. Причём они с т.з. таксиста 2-х типов: с автономным шлагбаумом, который для них является чаще непреодолимой преградой и дворы/ЖК/КП оборудованные КПП, где живой охранник может пропускать (а где-то может и нет).
alex.bayt
6 марта, 17:52
NetFarmer,
вопрос решается взаимодействием двух людей: таксиста и пассажира. Таксист звонит\пишет, что подъехал, пассажир открывает шлагбаум. Вопрос решён. Навигатор тут вообще не при чем.
NetFarmer
7 марта, 10:20
alex.bayt,
К сожалению, действительность всегда везде разная. На территорию нашего БЦ, к примеру, таксистов и охрана не пропустит, они всегда ждут на въезде. А вот пропуск гостевой для кого-то, к примеру, я могу заказать. Все ли могут у себя во дворе пропустить машину через шлагбаум? А есть ещё дворы по концепции "двор без машин", там свои правила.
Самый простой ответ всегда неправильный.
Вайнон
6 марта, 16:45
Alexxegorov,
естесна ставить, что за глупый вопрос... Ты же не выключаешь доступность авто в таких дворах)
Вопрос решается ограничениями на въезд.
Обновлено 6 марта, 16:45
Alexxegorov
6 марта, 17:32
Вайнон,
рад, что тебе очевидно. Мне интересно, как Яндекс собирается использовать новые атрибуты.
Фарготрак
Сотрудник Яндекса6 марта, 17:04
Alexxegorov,
В данном случае такси  считаем не отличающимся от других авто, доступность оставляем, в ограничении его включаем.
Alexxegorov
6 марта, 17:31
Фарготрак,
спасибо.
kirill1303
6 марта, 20:56
Фарготрак,
позволю себе не согласиться с этой логикой: если доступность в закрытых дворах мы оставляем с мыслью о том, что Навигатором пользуются водители, которые либо живут в закрытой территории, либо целенаправленно направляются в неё, то водителям Я.Такси следует подъезжать только ко въезду на закрытую территорию жилого дома.

Аналогично в настоящее время доступность для авто по правилам у нас есть и на территории медицинских учреждений, других государственных ведомств и спецслужб, аэропортов, военных баз и т.д., куда автомобили такси с вероятностью 99,99..% не пропустят.
podmotal
6 марта, 16:24
Почему атрибут "Встречная полоса такси" отсутствует в меню в режиме групповой правки участков дорог?
hehasamail
6 марта, 19:22
podmotal,
да. Сразу вспомнил в городе такое место - там как раз висит "кирпич". Хотел снять встречную полосу такси групповой операцией, а это невозможно.
Никита Юшков
6 марта, 21:09
podmotal,
уже добавили. Забыли просто про групповое редактирование изначально.
AndreyA
6 марта, 17:35
Не буду рисовать. Конкуренция должна быть честной для перевозчиков. Вот если бы Яндекс-такси давало скидки на проезд народным картографам - тогда другое дело :)
hermansochi
6 марта, 22:24
AndreyA,
Яндекс плюс дает. Но его купить надо ) И скидку не на базовые нищебродские тарифы. После НГ встречи пообещали подумать над тем чтоб раздавать активным картографам бесплатную подписку на Я.Плюс )
nogo1986
6 марта, 20:32
Все ребра со «встречной полосой ОТ» станут ребрами и со «встречной полосой такси»
Вот это вообще не понятно зачем сделали. Хожу сейчас по городу и вспоминаю, где есть эта встречная полоса и отключаю встречное такси.
Где-то в России, кроме Москвы, есть встречные ОТ без кирпичей?
alex_shshnv
6 марта, 23:18
nogo1986,
мне повезло, у меня одно место, но тоже вопрос - нахрена?
podmotal
6 марта, 23:24
alex_shshnv,
а собственно, кроме Москвы это никого не интересует
kirill1303
6 марта, 20:43
Допустимо ли отключать доступность для такси на участках дорог, недоступных для частного транспорта?
Пример – территория медицинского учреждения, к которой водители должны подъезжать со стороны центрального входа на ул. Маршала Рыбалко, однако навигатор всех ведёт через заблокированный служебный въезд только для спецтранспорта на ул. Торговой.

Аналогично на территориях, где пропускной режим (например, объекты военно-промышленного комплекса).

Проблеме уже несколько лет, запрещённые манёвры и снятие доступности для авто сотрудниками отклоняется против действующих правил.
Обновлено 6 марта, 20:45
dan.3dx
7 марта, 21:31
kirill1303,
На служебных въездах нужно ставить запрещающие маневры
kirill1303
7 марта, 22:25
dan.3dx,
сотрудники отклоняют против правил >_> 
Комментарий удалён
kirill1303
7 марта, 22:39
dan.3dx,
для посетителей въезда вообще нет.
dan.3dx
7 марта, 22:41
kirill1303,
Был не совсем прав.
Из п. 3.3.1.7.1:
"Если на территорию есть несколько въездов, один из которых ─ гостевой, а остальные ─ служебные, то все въезды дополняются условием движения типа «Ограничение на въезд, вход». Кроме того, для служебных въездов ─ в ближайшем пересечении автомобильных дорог за территорией добавляются условия движения типа «Запрещённый манёвр»."
dan.3dx
7 марта, 22:50
kirill1303,
Тогда не знаю.(
kirill1303
6 марта, 21:09
Раз уж заговорили про такие детальные изменения.. А давайте вспомним про велонавигацию, правила которой Яндекс до сих пор не приводит в соответствие с ПДД РФ.

п, 18.2 ПДД РФ: «На полосах для маршрутных транспортных средств разрешено движение велосипедистов в случае, если такая полоса располагается справа».
Соответственно, настоятельно прошу разработать аналогично опкблиуованному сегодня атрибуту для такси атрибут «Встречная полоса велосипедистов».
alex_shshnv
6 марта, 23:26
Первые, почему ввели атрибут и не сделали в слоях отдельную вкладку, раз на то пошло?
Второе, грузовой транспорт до сих пор мёртв, но он в плане пользования навигатором ничем не уступает такси. Почему сдвигов нет?
dikiy
7 марта, 07:49
Добрый день. Быть может тогда ещё добавить атрибут "Выделенная полоса для такси" и отмечать им те выделенки, где такси может ехать вместе с автобусами. Тогда такие дороги будут иметь больший приоритет в навигаторе таксиста и они смогут использовать возможность проехать там где вроде как движение затруднено без объезда этого участка. Плюс данные для пробок которые собираются Яндексом должны учитывать от кого они пришли от такси или нет, что бы понимать едет полоса для общественного транспорта или тоже стоит вместе со всеми.
Никита Юшков
7 марта, 13:23
dikiy,
атрибуты выделенок со вчерашнего дня есть как для ОТ, так и для такси как во встречном направлении (для всех пользователей), так и в попутном (служебные атрибуты)
dikiy
7 марта, 13:47
Никита Юшков,
если в попутном есть, то всё отлично значит. :-)
Ideally Map (в отпуске)
8 марта, 17:15
Можно ли перекрывать проезд для такси во двор? Наши соседи по двору не очень одобряют ситуацию, когда по двору с разрешённой максимальной скоростью 20 км/ч, они едут 40-60 км/ч!
sn.1989
8 марта, 21:34
по сути не нужный атрибут "такси", есть же "автомобили". такие же ПДД и те же полосы движения.
NetFarmer
9 марта, 22:33
sn.1989,
такси разрешено ездить по полосам ОТ в т.ч. 
Rom Martin
10 марта, 01:30
А стоянки только для такси?
13
28 марта, 08:33
я даже не знал о том, что существуют отдельные полосы для такси...
Михаил
4 апреля, 16:57
Что такси, что общественный транспорт - отказываются ехать по крутым склонам и/или плохим дорогам, но отметки доступности для общественного транспорта и такси - модераторы упорно проставляют.

Зачем так делать, неужели нельзя предусмотреть в правилах снятие отметок разрешённого движения для такого транспорта, если оно сопряжено с риском, и реально по таким дорогам едут только внедорожники да лихачи?

Ну или регулярные откаты правок по одностороннему движению на крутых склонах с шириной полосы 2.60-2.90 - это как понимать? Зачем проставлять двустороннее движение там, где его нет?
Обновлено 4 апреля, 16:56
ilia.a.popov
сегодня, 20:52
Как решить вопрос с правильным заездом такси здесь https://n.maps.yandex.ru/#!/?z=20&ll=60.494017%2C56.809845&l=nk%23sat ?
Ожидается, что такси будут заезжать ближе к озеру и дальше ехать по односторонке (там же есть для них знак стоянки такси), но т.к. (верорятно) Я.навигатор ведет такси и дороги внутри офисной территории (за шлагбаумом) помечены, как доступные для такси, то таксисты поворачивают к офису сразу в первый заезд, который ведет в резидентный паркинг, упираются в шлагбаум прямо и кирпич справа. 
Убирать атрибуты доступности дороги для такси внутри территории офиса модераторы отклоняют, ссылаясь на правила. Ну и не до конца понятно, как будет вести себя Я.Навигатор, если внести такие изменения. 