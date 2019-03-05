Новый "вид транспорта" в Народной карте: Такси

Приветствую всех!

Сегодня мы хотим рассказать о большом обновлении атрибутов в слоях дорог и условий движения. К пяти существующим «видам транспорта» (пешеход, велосипедист, автомобиль, грузовой автомобиль, общественный транспорт) сегодня добавляется шестой — Такси.

Что обновляется?

Обновление можно заметить в трех местах:

· атрибут «Доступен для» у участков дорог;

· атрибут «Действует для» у условий движения;

· новый атрибут «Встречная полоса для такси» у участков дорог.

Зачем это нужно?

Расширяя географию карт и полноту данных, мы столкнулись с тем, что во многих странах нормы движения для такси и для «обычных» автомобилей отличаются. Развитие сервиса Яндекс.Такси делает все более важной задачу оптимального построения маршрутов именно для такси. Новые атрибуты позволят строить такие маршруты лучше.

Какие будут значения у новых атрибутов?

По умолчанию сейчас все дороги, которые были доступны для автомобилей, стали доступными для такси. Все ребра со «встречной полосой ОТ» станут ребрами и со «встречной полосой такси».

Какие Правила?

И доступность, и встречная полоса для такси выставляется по ПДД (с учетом норм в конкретной стране). Разберем несколько конкретных примеров (учитываем нормы ПДД для России):

· в общем случае такси разрешено ехать по выделенной полосе для общественного транспорта, в том числе встречной полосе для общественного транспорта (наличие которой отмечается атрибутом);

· на въезде на встречную полосу для общественного транспорта может висеть «кирпич». В этом случае общественному транспорту ехать можно, а вот такси — нельзя;

· у отдельных участков дорог может быть выставлен доступ только для такси (например, на территориях аэропортов);

· снимать доступность для такси из-за знака «движение запрещено» следует только в исключительных случаях, когда местными нормативными актами дополнительно уточнено, что движение под знак запрещено такси (например, пешеходная зона в центре Таллина).

С учетом значений по умолчанию и норм Правил «ручное» изменение значений атрибутов, связанных с такси, будет требоваться не очень часто. Просим, тем не менее, внимательно относиться к ним как при рисовании/редактировании дорожного графа, так и при модерации слоев дорог и условий движения.