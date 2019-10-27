Нужно ли указывать тип организации в официальном названии?

Правила несколько противоречивы: пункты 3.1.3.1.1.2, 3.1.3.1.1.3 и 3.1.3.1.2.5 противоречат пункту 3.6.2.2.3.2.

В качестве примера возьмём наименование «Магазин Кулинария». Официально на вывеске и в информационных таблицах присутствует слово «магазин». Пункт 3.1.3.1.1.3 предписывает желательность использования типа объекта в официальном названии. Пункт 3.1.3.1.1.2 требует использование полного официального наименования. Пункт 3.1.3.1.2.5 подчёркивает, что для подписи на карте нужно использовать собственное имя (из правил неявно следует, что если есть официальное название, то именно его и можно считать собственным именем) без дополнительного указания типа объекта, если собственное имя не теряет смысл. Из этих пунктов следует, что в качестве официального названия нужно использовать «Магазин Кулинария», а в качестве подписи на карте — либо «Магазин Кулинария» (если читать правила буквально), либо просто «Кулинария» (если допустить некоторую волность интерпретации правил).

Однако пункт 3.6.2.2.3.2 требует другого оформления названий. Он требует исключить из официального названия объекта его тип, если он присутствует в названии. И рекомендует указать в «синонимах» полное название вместе с типом. Примеры в этом разделе чётко это демонстрируют. Это противоречит первым трём упомянутым пунктам.

Так что же следует указывать в качестве «официального» названия, «для подписи» и «синонима» для «Магазин Кулинария»? И для другого магазина, с вывеской «Магазин Сосед»?