О зданиях вокзалов

Добрый день! При редактировании карты столкнулся с некоторой недостаточностью пункта правил

3.12.2.2.2. Тип Тип станции выбирается из списка: Вокзал. К объектам этого типа относят здания железнодорожных вокзалов при станциях, разъездах, остановочных пунктах и т. п. Кроме основных вокзалов, к этому типу допустимо относить и второстепенные станционные вокзалы (например, пригородные), если они расположены в отдельном здании. Кассовые павильоны, предназначенные только для продажи билетов и не имеющие зала ожидания или иного помещения того же назначения, к объектам типа «вокзал» не относятся.

Проблема один. Не указано что делать со зданиями закрытыми на большой амбарный замок. Удалять?

Проблема два. Более обширная на мой взгляд. На примере Волгоградской области.

Станция Трубная. Ранее там был полноценный вокзал с залом и кассой. Потом всё закрыли при смене электрификации. Потом открыли. Но лишь зал. Кассы не было. Потом это опять закрыли. Сейчас до Трубной электрички вообще не ходят.

Красноармейская. Местные говорят в 90ых была только касса. Потом построили новое помещение. Появился зал и буфет. Но быстро закрыли и оставили только кассу. Потом уже ближе к сегодняшнему дню зал вновь открыли. Но говорят что летом продают билеты через окошко кассы на улицу, зимой наоборот пускают внутрь.

Заканальная. Есть касса и зал. Но закрываются ещё до прохода последней электрички. Причём какое-то время было несколько иначе. До определённого времени дня билет продавали внутри. После только снаружи. Потом кассира сократили — билет в электричке. Потом и тех сократили. Если едешь до Волгоград-1 или -2 -берёшь билет на выход. Потом и тех сократили. Вот уже несколько лет последняя электричка с Южной бесплатная. Просто охранник открывает калитку рядом с турникетами.

Ельшанка. Всё на месте, но закрыто на амбарный замок уже несколько лет.

В целом собирается картина:

Есть зал и помещение для кассы, но нет кассира

Есть зал и касса, но всё закрыто

Есть зал и касса, но не работают летом

Что есть вокзал, а что нет?

И ещё вопрос. В атрибутах время работы — это время работы кассы или вокзала? Потому-что время работы кассы найти легко, а вот про время работы вокзала может знать только персонал.