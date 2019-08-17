Объезд капитально ремонтируемого участка трассы.

Здравствуйте. Разъясните пожалуйста, каким классом должен обозначаться временный объезд капитально ремонтируемого участка на федеральной трассе (фото выше). Возник спор с модератором yndx-dzen по поводу двух подобных объездов. На объезде у Ключей Саратовской области (Вольский р-н) уже бывшая полевая дорога стала объездной, её немного подремонтировали, затем к ней достроили еще один параллельный основной дороге участок. В итоге объезд сейчас размечен как «дорога государственного значения».

Объезд у Ключей

Между Елшанкой и Студёновкой сейчас появился подобный объезд, который также является существующей ранее дорогой с асфальтовым покрытием (бывшая Р228 до 2005 года) — размечен как дороги минимальной значимости. Я считаю что он тоже должен быть «дорогой госудаственного значения» так как из-за этого нарушается восприятие на тех же Пробках (20 км/ч. рисуется зелёным цветом, что не соответствует действительности, а объезд вообще не виден при мелком масштабе).

Объезд у Елшанки