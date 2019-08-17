Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Объезд капитально ремонтируемого участка трассы.

Здравствуйте. Разъясните пожалуйста, каким классом должен обозначаться временный объезд капитально ремонтируемого участка на федеральной трассе (фото выше). Возник спор с модератором yndx-dzen по поводу двух подобных объездов. На объезде у Ключей Саратовской области (Вольский р-н) уже бывшая полевая дорога стала объездной, её немного подремонтировали, затем к ней достроили еще один параллельный основной дороге участок. В итоге объезд сейчас размечен как «дорога государственного значения».

Объезд у Ключей

Между Елшанкой и Студёновкой сейчас появился подобный объезд, который также является существующей ранее дорогой с асфальтовым покрытием (бывшая Р228 до 2005 года) — размечен как дороги минимальной значимости. Я считаю что он тоже должен быть «дорогой госудаственного значения» так как из-за этого нарушается восприятие на тех же Пробках (20 км/ч. рисуется зелёным цветом, что не соответствует действительности, а объезд вообще не виден при мелком масштабе). 

Объезд у Елшанки

5 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Андрей Карасёв
21 августа, 19:43
Сам не пойму даже!
Alexxegorov
21 августа, 22:57
Ситуации могут быть разные. Иногда временный объезд может быть так ужасно выполнен, что лучше предпочесть альтернативный путь. Тогда объезд может влиять на класс, чтобы не  пускать транзитных пользователь при наличии адекватной альтернативы. Но в большинстве случаев (особенно это справедливо для дорог государственного значения) поток машин на дороге никуда не денется. Значит, временный объезд должен получить тот же класс, что и вся остальная дорога.
podmotal
22 августа, 13:26
В правилах есть такое:
"При переводе дороги классов 6 и выше «в стадию строительства» необходимо повышать класс дорог, по которым организован объезд на время ремонта, чтобы не возникало разрывов сети дорог высоких классов."


Но поскольку здесь не "строительство", а кратковременное перекрытие, то наверное это правило не действует.
Илюха :3
23 августа, 15:33
podmotal,
думаю действует, ведь написано "на время ремонта"
Фарготрак
Сотрудник Яндекса23 августа, 16:02
Добрый день если ремонт дороги краткосрочный (менее 3-х мес) и не отмечается переводом дороги в стадию строительства (а отмечается только перекрытием в данных), то лучше сделать временную объездную дорогу классом 7, если ремонт долгосрочный, то объездная дорога повышается до класса основной, а основная переводится в стадию строительства.