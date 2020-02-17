Обновление карт на основании данных НЯК

Сейчас периодичность обновления карт на основании данных НЯК + Справочника различна для разных продуктов Яндекс. Можно рассказать как это происходит в настоящее время?

С онлайн более менее понятно — эти изменения визуально обнаружимы в слое тайлов и «пробок». Хотя и там не всё так просто как кажется, думаю. Наибольшее непонимание в части офлайн-карт для мобильных приложений — Яндекс.Навигатора и Яндекс.Карт, где для первого выгрузка формируется не то раз, не то два в день, я для ЯК раз в месяц, кажется. Понимание заложенного принципа, возможно, позволит более эффективно использовать приложения и расходовать трафик :)