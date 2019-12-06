Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Обновление Правил 06.12.2019

Приветствую!

На этой неделе произошло несколько небольших обновлений Правил.

 

  • Изменено правило задания названия типа «официальное» объектов с собственным названием, номером (при его наличии) и типом объекта — для объектов, которые относятся к типам: Еда, Авто, Торговля, Финансы, Дворовая и парковая инфраструктура, Спорт или подтипам аптека, оптика.

См. п. 3.6.2.1.4.2. Оформление названий.

  • Добавлено описание атрибута «Доступность на кресле-коляске», который задаётся для организаций, относящихся к определённым рубрикам.

См. раздел 3.6.2.2. Блок Справочника.

  • Разрешено именовать объекты контурной гидрографии в случае упоминания их названий в СМИ и на официальных порталах (в России и других странах, входивших в состав СССР).

См. п. 4.1.1.2.1.2.

  • Уточнено правило привязки зимников и ледовых переправ к единицам административно-территориального деления.

См. п. 3.3.3.1.6.

  • Уточнено правило задания значений атрибута «Тип сооружения» участков дорог, проходящих по подземным парковкам (значение «Тоннель» для этих участков не задаётся).

См. п. 3.3.2.6.3.

  • Изменена норма использования прописных букв в названиях организаций.

См. п 3.6.2.1.4.1.  (строка 6).

 

Просьба ознакомиться с изменениями.

Команда Народной карты

5 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Семён Федотов
сегодня, 15:28
Ссылка на 3.6.2.1.4.2 не кликается
Фарготрак
Сотрудник Яндексасегодня, 15:37
Семён Федотов,
Спасибо, поправил.
Survivor2007
сегодня, 15:52
Спасибо за 4.1.1.2.1.2
sansan
сегодня, 16:21
По См. п. 3.6.2.1.4.2. Оформление названий. 
Будут ли корректно передаваться данные из НЯК в Справочник, если синонимов будет несколько? Каков механизм передачи синонимов из карточки НЯК в Справочник. Пока не увидел, чтобы данные синонимов появлялись в Справочнике.
Фарготрак
Сотрудник Яндексасегодня, 16:30
sansan,
Добрый день, данные из поля синоним забираются в Справочник,
это поле не видно в самой карточке организации, но данные из него хранятся в базе данных и учитываются при поиске.