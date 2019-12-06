Обновление Правил 06.12.2019

Изменено правило задания названия типа «официальное» объектов с собственным названием, номером (при его наличии) и типом объекта — для объектов, которые относятся к типам: Еда, Авто, Торговля, Финансы, Дворовая и парковая инфраструктура, Спорт или подтипам аптека, оптика.