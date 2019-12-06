Обновление Правил 06.12.2019

Приветствую!
На этой неделе произошло несколько небольших обновлений Правил.
- Изменено правило задания названия типа «официальное» объектов с собственным названием, номером (при его наличии) и типом объекта — для объектов, которые относятся к типам: Еда, Авто, Торговля, Финансы, Дворовая и парковая инфраструктура, Спорт или подтипам аптека, оптика.
См. п. 3.6.2.1.4.2. Оформление названий.
- Добавлено описание атрибута «Доступность на кресле-коляске», который задаётся для организаций, относящихся к определённым рубрикам.
См. раздел 3.6.2.2. Блок Справочника.
- Разрешено именовать объекты контурной гидрографии в случае упоминания их названий в СМИ и на официальных порталах (в России и других странах, входивших в состав СССР).
См. п. 4.1.1.2.1.2.
- Уточнено правило привязки зимников и ледовых переправ к единицам административно-территориального деления.
См. п. 3.3.3.1.6.
- Уточнено правило задания значений атрибута «Тип сооружения» участков дорог, проходящих по подземным парковкам (значение «Тоннель» для этих участков не задаётся).
См. п. 3.3.2.6.3.
- Изменена норма использования прописных букв в названиях организаций.
См. п. 3.6.2.1.4.1. (строка 6).
Просьба ознакомиться с изменениями.
Команда Народной карты