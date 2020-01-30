Обновление правил 30.01.2020

Приветствуем, Правила обновились.
2020.01.30
1. Уточнено правило именования дорог, названия которых соответствуют километрам именованных автомобильных дорог (например, МКАД или Новорижского шоссе): в названиях для подписи километр сокращается до км.
См. п. 3.3.3.2.6.1.
2. Уточнено правило атрибутирования платных дорог: снято требование создавать дополнительный объект ─ дорогу типа «трасса с названием».
См. п. 3.3.2.12.
3. Уточнено правило транслитерации собственных имен в рамках языков, использующих один алфавит. При транскрипции диакритических символов в рамках одного алфавита диакритика опускается.
См. п. 3.1.3.2.1.6.1
Пожалуйста, ознакомтесь с изменениями.
Команда Народной карты