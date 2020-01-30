Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Обновление правил 30.01.2020

Приветствуем, Правила обновились.

2020.01.30

1. Уточнено правило именования дорог, названия которых соответствуют километрам именованных автомобильных дорог (например, МКАД или Новорижского шоссе): в названиях для подписи километр сокращается до км.
См. п. 3.3.3.2.6.1.

2. Уточнено правило атрибутирования платных дорог: снято требование создавать дополнительный объект ─ дорогу типа «трасса с названием».

См. п. 3.3.2.12.

3. Уточнено правило транслитерации собственных имен в рамках языков, использующих один алфавит. При транскрипции диакритических символов в рамках одного алфавита  диакритика опускается.

См. п. 3.1.3.2.1.6.1

Пожалуйста, ознакомтесь с изменениями.

Команда Народной карты

14 комментариев
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Alexxegorov
сегодня, 13:21
Для "км" в подписи надо скриншот в правилах поправить https://yastatic.net/doccenter/images/support.yandex.ru/ru/nmaps/freeze/byqAxyRd-O612RPlI3HfU_T64R0.png

Фарготрак
Сотрудник Яндексасегодня, 13:26
Alexxegorov,
Спасибо, поправим.
Фарготрак
Сотрудник Яндексасегодня, 13:28
Alexxegorov,
А нет, не поправим, речь идет о других случаях, для обычных номерных километров норма прежняя, речь о подписи у километров, которые делятся на внешнюю и внутреннюю часть или северное и южное направление (например, МКАД, ЗСД)
alex.bayt
сегодня, 13:48
Фарготрак,
что-то в одно время мне говорили, что много исключений из правил это плохо и мои предложения реализовывать не будут, а теперь вот они полезли. Если честно, то после первого (и скорее всего единственного)  прочтения и у меня отложилось только то, что километр надо сокращать до км и больше ничего.
Alexxegorov
сегодня, 14:16
Фарготрак,
хорошо бы тогда в посте уточнить, что это не для всех дорог. Я читая поправки в правилах не успел сообразить.
Αλέξις ο Μέγας
сегодня, 13:38
Объясните, пожалуйста, пункт 3.1.3.2.1.6.1 на примере? Я всё никак не пойму его.
dspos
сегодня, 13:48
Αλέξις ο Μέγας,

На примере транскрибирования с Сербской латиницы на Английский как буквы лишаются диактрики ž(ж) - z, č(ч) - c, š(ш) - s. Странновато выглядит, конечно, но правила...
Αλέξις ο Μέγας
сегодня, 16:36
✐dspos,
Zaječar → Zajecar, Šabac → Sabac, Žitište → Zitiste? Боже… Интересно, зачем так обидели сербов… А как быть с исландскими названиями типа Hafnarfjörður, Reykjanesbær, Þorlákshöfn?
bob
сегодня, 18:40
Ужасное позорище.
dspos
сегодня, 19:03
Αλέξις ο Μέγας,
Zaječar → Zajecar, Šabac → Sabac, Žitište → Zitiste?Именно так.
Reykjanesbær - а вот тут диактрический знак где? j-? К ним относятся всевозможные точки, чёрточки, хвостики к классическим буквам: àáâäãåā çę, даже наши ё, й
helpnikspb
сегодня, 13:50
По ходу пьесы - в примерах к 3.1.3.2.1.4: Nike - это не Найк, а Найки (имя богини победы). Словари вам в помощь.
6 ч. раб. день
сегодня, 13:55
helpnikspb,
Ника (Нике) - Nike
helpnikspb
сегодня, 14:04
☭ 6 ч. раб. день,
тем более. Я про транслит, не перевод.
Αλέξις ο Μέγας
сегодня, 16:38
helpnikspb,
кстати, поддерживаю. Nike — это не «Найк», а «Найки».