Обновление расширения для Народной карты, версия 11.0

Вышло обновление Расширения Народной карты версии 10.0.



Что нового?

1. Удаление жёлтых точек сложных контуров теперь доступно не только в меню расширения, но и непосредственно в интерфейсе редактора. Удаление доступно, когда сложный контур (растительность, водоём, АТД или рельеф) открыт на редактирование.

Для удаления жёлтой точки нужно, прежде всего, включить соответствующую настройку в расширении (по умолчанию она выключена).



Далее нужно открыть объект на редактирование, правой кнопкой мыши кликнуть по жёлтой точке контура и выбрать в контекстном меню пункт «Удалить жёлтую точку».

Изменения в контуре будут видны после повторного открытия объекта на редактирование. Делать иные правки в контуре при этом не стоит, иначе будет конфликт правок, но можно удалять за раз множество жёлтых точек.

Удалять можно только те точки, в которых сходятся 2 участка. Удалить точку, в которой сходятся несколько контуров — нельзя. Редактор вернёт ошибку.

2. Цветные метки для иконок классов дорог.

Во всех местах, где используются иконки классов дорога, добавляется цветная метка с цветом класса дороги, который используется в раскраске по классам.



Это упрощает выбор класса, особенно когда его нужно задать такой же как у другой дороги. Если работать в режиме раскраски дорог по классам, сразу видно, какой класс нужно выбрать. Я лично всегда чувствую некоторую неуверенность, когда по цвету дороги мне нужно вспомнить её класс, постоянно навожу на дороги, чтобы подсветилось название класса. Но при редактировании другой дороги подсмотреть название класса уже нет возможности. Цветная метка эту проблему решает: просто выбираешь класс того же цвета.

Включается соответствующей настройкой (по умолчанию выключено).



3. Компактный режим получил фишку от тёмной темы. При значительном уменьшении ширины окна кнопка «Создать» и логотип Яндекса заменяются их компактными версиями.



Обо всех изменениях можно также прочитать в обзоре расширения в сторе.