Обновление расширения для Народной карты, версия 12.0

Вышло обновление Расширения Народной карты версии 12.0.



Что нового?

1. Тёмная тема теперь работает и в клубах и, на страницах правил. В связи с этим были переработаны настройки тёмной темы, а остальные настройки были перегруппированы.



Тёмная тема теперь включается и выключается одним кликом, а по ссылке «Настройки тёмной темы» открывают дополнительные параметры, где можно включать и выключать тёмную тему отдельно для расширения, редактора, клубов и страниц правил.





2. Добавлена настройка яркости карты для тёмной темы. Яркость спутниковой подложки и объектов карты может быть выставлена в 100%, 80% или 60%.



Теперь функциональность тёмной темы в расширении полностью совпадает со стилем, подключаемым через UserStyles, за исключением тёмной темы клуба, которая в расширении работает только для клубов НЯК, а подключаемый стиль меняет вид всех клубов Яндекса.

3. Страница помощи была полностью обновлена. Теперь она содержит инструкции для всех фич. Страница помощи больше не размещает на стороннем сервисе. Она стала частью расширения. Это позволит нам своевременно вносить изменения в инструкции и снабжать ими новые фичи. Если у вас возникали вопросы по недавно добавленным фичам, можете обратиться к странице помощи.

Переход на страницу помощи теперь доступен из всех экранов расширения и ведёт на соответствующий раздел правил. Иконка помощи в связи с этим переехала в правый угол.

Полную историю версий тоже сделали страницей расширения. Просмотреть историю версий можно со страницы помощи или кликом по номеру версии на экране настроек.