Обновление расширения для Народной карты, версия 14.0

Вышло обновление Расширения Народной карты версии 14.0.



Что нового?

1. Добавления расписаний в нитках общественного транспорта из текста.

Функция позволяет вносить расписание рейсов общественного транспорта текстом. Расширение автоматически распознаёт время отправления рейсов в тексте и добавляет их в новое расписание. Для использования требуются права на редактирование ниток общественного транспорта.

Для добавления расписания из текста откройте нитку общественного транспорта на просмотр (не на редактирование!). Затем откройте расширение и выберите пункт «Расписание в нитках». Задайте период действия расписания по аналогии с тем, как это делается в редакторе, соблюдая правила НЯК. В поле «Список рейсов» введите или вставьте текст с временем отправления рейсов. Поддерживаются следующие форматы времени рейсов: (ч)ч:мм, (ч)ч.мм, (ч)ч-мм, (ч)чмм. Ведущий ноль необязателен.

Распознанное время отправления рейса подсвечиваются зелёным, дубликаты подсвечиваются красным. Перед добавлением расписания дубликаты рейсов нужно устранить. Остальной текст никак не подсвечивает и игнорируется при добавлении расписания.

Что появилось между версиями 12.0 и 14.0?

1. Добавление новых интервалов и отправлений в расписаниях по нажатию Enter.

Работает при редактировании расписаний ниток общественного транспорта и доступно только для пользователей с правами на редактирование ниток.

Функция позволяет без лишних кликов мыши добавлять новые интервалы или время отправления сразу после ввода предыдущих. Закончив вводить текст, нажмите Enter и новые интервал или время отправления будут добавлены в расписание, после чего можно сразу продолжить ввод.

Включается в настройках. По умолчанию выключено.



2. Добавление пробелов между отправлениями при копировании рейсов в Я.Расписаниях.

При необходимости скопировать рейсы из Яндекс.Расписаний возникает проблема — рейсы копируются сплошным текстом без каких-либо разделителей. Эта функция решает эту проблему, добавляя пробелы между рейсами. После чего рейсы можно использовать, например, в новой функции создания расписаний из текста.

Включается в настройках. По умолчанию выключено.



3. Уведомления в браузере о новых версиях расширения.

Теперь нет нужды дожидаться постов в клубе, чтобы узнать о нововведениях в расширении. Можно включить настройку в расширении…



… и получать уведомления прямо в браузере.



Информация обо всех изменениях далеко не всегда помещается в уведомление. По клику на уведомление можно перейти в историю версий и прочитать обо всех изменениях.

Постараемся уведомлять вас обо всех изменениях, но оставляем за собой право не публиковать уведомлений об исключительно технических изменениях.

4. Удалили уведомления о новых сообщениях из-за новых чатов. Но при этом добавили тёмную версию для чатов в редакторе.

5. Обновили дизайн страницы помощи и истории версий, а также поменяли шрифт в расширении, чтобы он соответствовал обновленному дизайну страниц.

6. Историю версий перевели на английский. А также добавили ссылки на посты в клубе, посвящённые соответствующим версиям. Сразу после выхода новых версий ссылки могут быть нерабочими, так как посты в клубе публикуются не сразу.

7. Добавлен переход на HERE.com, где доступна спутниковая подложка Digital Globe Imagery, которой ранее мы лишились в расширении.

Примечание:

Пока мы готовили релиз, Публичная кадастровая карта успела значительно измениться вплоть до нового дизайна. В результате фичи, связанные с ПКК, перестали работать: а именно переход на ПКК, автоматический выбор спутниковой подложки и режима поиска в точке. Рекомендуем пока использовать переход на ЕГРП 365.