Обновление расширения для Народной карты, версия 14.0

Вышло обновление Расширения Народной карты версии 14.0.
Что нового?
1. Добавления расписаний в нитках общественного транспорта из текста.
Функция позволяет вносить расписание рейсов общественного транспорта текстом. Расширение автоматически распознаёт время отправления рейсов в тексте и добавляет их в новое расписание. Для использования требуются права на редактирование ниток общественного транспорта.
Для добавления расписания из текста откройте нитку общественного транспорта на просмотр (не на редактирование!). Затем откройте расширение и выберите пункт «Расписание в нитках». Задайте период действия расписания по аналогии с тем, как это делается в редакторе, соблюдая правила НЯК. В поле «Список рейсов» введите или вставьте текст с временем отправления рейсов. Поддерживаются следующие форматы времени рейсов: (ч)ч:мм, (ч)ч.мм, (ч)ч-мм, (ч)чмм. Ведущий ноль необязателен.
Распознанное время отправления рейса подсвечиваются зелёным, дубликаты подсвечиваются красным. Перед добавлением расписания дубликаты рейсов нужно устранить. Остальной текст никак не подсвечивает и игнорируется при добавлении расписания.
Что появилось между версиями 12.0 и 14.0?
1. Добавление новых интервалов и отправлений в расписаниях по нажатию Enter.
Работает при редактировании расписаний ниток общественного транспорта и доступно только для пользователей с правами на редактирование ниток.
Функция позволяет без лишних кликов мыши добавлять новые интервалы или время отправления сразу после ввода предыдущих. Закончив вводить текст, нажмите Enter и новые интервал или время отправления будут добавлены в расписание, после чего можно сразу продолжить ввод.
Включается в настройках. По умолчанию выключено.
2. Добавление пробелов между отправлениями при копировании рейсов в Я.Расписаниях.
При необходимости скопировать рейсы из Яндекс.Расписаний возникает проблема — рейсы копируются сплошным текстом без каких-либо разделителей. Эта функция решает эту проблему, добавляя пробелы между рейсами. После чего рейсы можно использовать, например, в новой функции создания расписаний из текста.
Включается в настройках. По умолчанию выключено.
3. Уведомления в браузере о новых версиях расширения.
Теперь нет нужды дожидаться постов в клубе, чтобы узнать о нововведениях в расширении. Можно включить настройку в расширении…
… и получать уведомления прямо в браузере.
Информация обо всех изменениях далеко не всегда помещается в уведомление. По клику на уведомление можно перейти в историю версий и прочитать обо всех изменениях.
Постараемся уведомлять вас обо всех изменениях, но оставляем за собой право не публиковать уведомлений об исключительно технических изменениях.
4. Удалили уведомления о новых сообщениях из-за новых чатов. Но при этом добавили тёмную версию для чатов в редакторе.
5. Обновили дизайн страницы помощи и истории версий, а также поменяли шрифт в расширении, чтобы он соответствовал обновленному дизайну страниц.
6. Историю версий перевели на английский. А также добавили ссылки на посты в клубе, посвящённые соответствующим версиям. Сразу после выхода новых версий ссылки могут быть нерабочими, так как посты в клубе публикуются не сразу.
7. Добавлен переход на HERE.com, где доступна спутниковая подложка Digital Globe Imagery, которой ранее мы лишились в расширении.
Примечание:
Пока мы готовили релиз, Публичная кадастровая карта успела значительно измениться вплоть до нового дизайна. В результате фичи, связанные с ПКК, перестали работать: а именно переход на ПКК, автоматический выбор спутниковой подложки и режима поиска в точке. Рекомендуем пока использовать переход на ЕГРП 365.