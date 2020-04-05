Обновление Расширения Народной карты, версия 15.0

Вышло обновление Расширения Народной карты версии 15.0.



Что нового?

Появилась опция упрощённого ввода времени. Включается, как всегда, в настройках (по умолчанию выключена).

При включенной опции можно вводить время без минут, пропускать разделители часов и минут или использовать разделители отличные от двоеточия.



Упрощённый ввод времени работает при редактировании организаций и условий движения. Мы намеренно не стали делать упрощённый ввод для времени отправления в нитках ОТ во избежание ошибок, так как отправления ровно в начало часа редки.

Хочу обратить внимание, что возможности упрощённого ввода времени в организациях и в условиях движения отличаются из-за разных полей ввода, применяемых в этих интерфейсах.

Упрощённый ввод времени в организациях

Упрощённый ввод наиболее полноценно работает именно в организациях. Можно вводить часы без лидирующего нуля (это работает и без расширения), можно пропускать разделители и не указывать минуты.

Примеры (слева ввод, справа результат):

8 -> 8:00

12 -> 12:00

840 -> 8:40

1235 -> 12:35

12.35 -> 12:35

08/40 -> 08:40

Упрощённый ввод времени в условиях движения

В условиях движения можно вводить часы без минут. При этом часы должны быть с лидирующем нулём (к сожалению, заставить работать без лидирующего нуля, не получилось). Ввод времени без разделителя работает по умолчанию и без расширения.

Примеры (слева ввод, справа результат):

8 -> 8:00

12 -> 12:00