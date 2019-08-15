Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Обновление спутниковых снимков. Дальний Восток и Азия

Привет!

Совсем недавно у нас вышло обновление космоснимков высокого разрешения на Дальнем Востоке и в странах ближнего зарубежья. Практически все снимки были сделаны весной этого года, а общая площадь составляет 17 148 квадратных километров.

Значительно обновили Ташкент, Бишкек, Ереван, Тбилиси, Южно-Сахалинск, Владивосток и ряд других крупных и не очень населенных пунктов.

Ереван

Более подробно ознакомиться со снимками, попавшими в релиз, и посмотреть даты съемки можно в карте релиза. 

По традиции просим не рисовать в местах, где после обновления подробного снимка образовались смещения. 

Если такие вам встретились — пожалуйста, заполните эту форму

Желаем всем приятного рисования и безоблачных снимков на мониторах!

17 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
dmitryleon
15 августа, 17:30
Всегда интересовал этот вопрос. Вот если я открываю карту какого-то посёлка, где узнать когда был сделан его спутниковый снимок?
Fleget
Сотрудник Яндекса15 августа, 17:57
dmitryleon,
в данный момент никак.

arhivers
16 августа, 10:15
Fleget,
а разве информация внизу снимка ни о чем не говорит? Image © 2019 DigitalGlobe. Исходя из экспериментального наблюдения информация соответствует действительности.
dmitryleon
16 августа, 13:02
arhivers,
есть такая надпись!
А если она несколько раз встречается с разными цифрами - этогоды, в которые данная местность снималась (несколько раз)?
bob
18 августа, 05:38
arhivers,
там не всегда указан год
Deslen
16 августа, 21:01
dmitryleon,
можно в Google Earth найти в истории этот снимок, там пишется дата съёмки 

NetFarmer
15 августа, 17:33
В Батагай-Алыта хоть совред теперь устраивай - снимки классные, отрисовка отсутствует
dmitryleon
15 августа, 18:43
NetFarmer,
приглашайте! Поучаствуем!
dmitryleon
16 августа, 13:24
NetFarmer,
дороги под снимок поправил, полез на кадастровую -- а там нереальный сдвиг...
Оно и дороги были условно прорисованы (теперь по картинке).
Ну ничего, уже пара человек там дома рисуют.
NetFarmer
20 августа, 00:09
dmitryleon,
Может и я когда доберусь там порисовать. Сопрелым организовывать - это не моё. Помочь, если...
Raptor
20 августа, 11:20
NetFarmer,
У меня в плане организовать совред в городе Якутске и в его округе. Как организую дам знать)
Raptor
15 августа, 18:22
Опять Якутия в пролете(( 
Senyacauz
16 августа, 17:08
Обновите спутниковые снимки Владимира :( Сам город обновляли в 2018, а пригород в 2017
Роман Гранкин
26 августа, 15:25
Senyacauz,
Согласен:)
dreskakadres
19 августа, 10:42
Качество заменённых снимков было так себе. А новые снимки ещё хуже. Понимаю, что ничего здесь не поделаешь, но хочу, чтобы тому, кто за это отвечает, было бы хоть немножечко стыдно.
Иван Кенг
22 августа, 09:01
₳dreskakadres,
Прогресс не стоит на месте, а качество снимков, к сожалению, стало хуже
Сергей
20 августа, 23:18
Спасибо за Владивосток.