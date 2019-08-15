Обновление спутниковых снимков. Дальний Восток и Азия

Привет!

Совсем недавно у нас вышло обновление космоснимков высокого разрешения на Дальнем Востоке и в странах ближнего зарубежья. Практически все снимки были сделаны весной этого года, а общая площадь составляет 17 148 квадратных километров.

Значительно обновили Ташкент, Бишкек, Ереван, Тбилиси, Южно-Сахалинск, Владивосток и ряд других крупных и не очень населенных пунктов.

Ереван

Более подробно ознакомиться со снимками, попавшими в релиз, и посмотреть даты съемки можно в карте релиза.

По традиции просим не рисовать в местах, где после обновления подробного снимка образовались смещения.

Если такие вам встретились — пожалуйста, заполните эту форму.

Желаем всем приятного рисования и безоблачных снимков на мониторах!