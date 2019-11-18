Обновление спутниковых снимков. Галопом по Европам

Привет



Хотим рассказать еще об одном релизе, который добавил новые снимки на территории двух десятков европейских стран, в том числе и на европейской части России. Обновление получилось большим и сопоставимо с площадью целой Грузии или Ирландии.

Обновились крупные города, такие как Санкт-Петербург, Рим, Париж, Бухарест, Вена, Амстердам и многие другие. Релиз затронул более 500 населенных пунктов.

Рим

Более подробно ознакомиться со снимками, и посмотреть даты съемки можно в карте релиза.

По традиции просим не рисовать в местах, где после обновления подробного снимка образовались смещения.

Если такие вам встретились — пожалуйста, заполните эту форму.

Желаем всем приятного рисования и безоблачных снимков на мониторах!