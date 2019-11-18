Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Обновление спутниковых снимков. Галопом по Европам

Привет

Хотим рассказать еще об одном релизе, который добавил новые снимки на территории двух десятков европейских стран, в том числе и на европейской части России.  Обновление получилось большим и сопоставимо с площадью целой Грузии или Ирландии.

Обновились крупные города, такие как Санкт-Петербург, Рим, Париж, Бухарест, Вена, Амстердам и многие другие. Релиз затронул более 500 населенных пунктов.

Рим

Более подробно ознакомиться со снимками, и посмотреть даты съемки можно в карте релиза.

По традиции просим не рисовать в местах, где после обновления подробного снимка образовались смещения. 

Если такие вам встретились — пожалуйста, заполните эту форму

Желаем всем приятного рисования и безоблачных снимков на мониторах!

4 комментария
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J'Élie
вчера, 18:15
Да, стал замечать в последние два дня в Болгарии новые снимки. Уже новое кольцо в Елин-Пелин появилось, а вот над восточной частью Софии стало темно и объекты по болгарской столице "сползли".
stickerspb
вчера, 18:48
Скажите, а с появлением зеркал, видимо, обновление панорам и панорамирование непокрытых участков вообще не предвидится теперь?
alexeyborovik1
вчера, 22:59
Спасибо за Брест! Ещё бы панорамы обновили!) 
Stan Sto
вчера, 23:08
Жду Йошкар-Олу !