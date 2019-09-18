Обновление спутниковых снимков. Осенние релизы

Пришло время рассказать о новой группе релизов, которые мы опубликовали в этом месяце. В основном изменения затронули Россию, Казахстан и Беларусь. Площадь каждого из трех обновлений можно сравнить с площадью Израиля.

Минск

Обновились такие города, как Новосибирск, Кемерово, Бийск, Казань, Петропавловск, Костанай, Москва, Минск, Варшава, Прага и многие другие. Всего мы обновили более 330 населенных пунктов, а общая площадь обновления составила 75 350 км²

Более подробно ознакомиться со снимками, попавшими в релиз, и посмотреть даты съемки можно в карте релиза одного из обновлений. Релиз № 1 (03.09.2019), Релиз № 2 (10.09.2019), Релиз № 3 (18.09.2019).

По традиции просим не рисовать в местах, где после обновления подробного снимка образовались смещения.

Если такие вам встретились — пожалуйста, заполните эту форму.

Желаем всем приятного рисования и безоблачных снимков на мониторах!