Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Обновление спутниковых снимков. Осенние релизы

Пришло время рассказать о новой группе релизов, которые мы опубликовали в этом месяце. В основном изменения затронули Россию, Казахстан и Беларусь. Площадь каждого из трех обновлений можно сравнить с площадью Израиля

Минск

Обновились такие города, как Новосибирск, Кемерово, Бийск, Казань, Петропавловск, Костанай, Москва, Минск, Варшава, Прага и многие другие. Всего мы обновили более 330 населенных пунктов, а общая площадь обновления составила 75 350 км²

Более подробно ознакомиться со снимками, попавшими в релиз, и посмотреть даты съемки можно в карте релиза одного из обновлений. Релиз № 1 (03.09.2019), Релиз № 2 (10.09.2019), Релиз № 3 (18.09.2019).

По традиции просим не рисовать в местах, где после обновления подробного снимка образовались смещения. 

Если такие вам встретились — пожалуйста, заполните эту форму

Желаем всем приятного рисования и безоблачных снимков на мониторах!

4 комментария
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Vovan244
сегодня, 17:53
Администрация, вы не хотите Украину обновлять? С апреля 19 не видел ни одного нового снимка. Это при том, что большая часть Киева в снимках где-то 16-17 года, и по факту уже многое поменялось.
Обновлено сегодня, 17:53
Raptor
сегодня, 17:57
И снова нет в релизе городов Якутии(((
Steve
сегодня, 19:12
Юго-запад Беларуси опять проигнорировали, кроме небольшого огрызка восточнее Бреста. Сам Брест устарел сильно, соседний Кобрин так же (снимки 2016 года). 
DasPetroff
сегодня, 18:41
Западную часть Московской области опять проигнорили, нет Калужской области и пр.
Обновлено сегодня, 18:42