Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Обновление спутниковых снимков. Первый

Пришло время публикации первого релиза в этом году и даже десятилетии. Счастливчиками этого года стало всего полтора десятка стран, с обширной географией, начиная от Великобритании и Польши, заканчивая Таиландом и Кубой. По объему релиз получился не очень большой, но и не маленький — 44 233 квадратных километра, что сравнимо с Данией или Эстонией.  

В обновление попали такие города, как Бангкок, Берлин, Гавана, Дублин, Мариуполь, Манчестер и многие другие, — больше 170 населенных пунктов. 

Бангкок

Более подробно ознакомиться со снимками, и посмотреть даты съемки можно в карте релиза.

По традиции просим не рисовать в местах, где после обновления подробного снимка образовались смещения. 

Если такие вам встретились — пожалуйста, заполните эту форму

Желаем всем приятного рисования и безоблачных снимков на мониторах!

5 комментариев
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Аспарагус
сегодня, 18:07
Апшеронский район обновили бы(
dimadeleted
сегодня, 18:31
Кто принимает решение о необходимости обновления спутниковых снимков? Как-то можно сделать это "по заявкам"? :)
Fullback
сегодня, 18:52
Мариуполь лучше бы не меняли. Вы сами эти снимки видели? Как можно работать с такими снимками? Отпадает вся охота заниматься рисованием карт.
Работаете как диверсанты.
Владимир Ковригин
сегодня, 19:27
Fullback,
Это еще нормальные. В последний год качество снимков ужасное. При этом у конкурента качество такое, что дома в 3d из них них делаются автоматом, а не рисуются вручную.
Обновлено сегодня, 19:29
Fullback
сегодня, 19:37
Владимир Ковригин,
с вами согласен, качество снимков с каждым разом всё хуже и хуже, на примере города Луганск, который я в своё прорисовал процентов на 80 сейчас даже смотреть не хочется, снимки точно того же качества как сегодня появились и по Мариуполю.
Я собирался немного его порисовать, немного город знаю, а теперь даже желания нет.