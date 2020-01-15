Обновление спутниковых снимков. Первый

Пришло время публикации первого релиза в этом году и даже десятилетии. Счастливчиками этого года стало всего полтора десятка стран, с обширной географией, начиная от Великобритании и Польши, заканчивая Таиландом и Кубой. По объему релиз получился не очень большой, но и не маленький — 44 233 квадратных километра, что сравнимо с Данией или Эстонией.

В обновление попали такие города, как Бангкок, Берлин, Гавана, Дублин, Мариуполь, Манчестер и многие другие, — больше 170 населенных пунктов.

Бангкок

Более подробно ознакомиться со снимками, и посмотреть даты съемки можно в карте релиза.

По традиции просим не рисовать в местах, где после обновления подробного снимка образовались смещения.

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Желаем всем приятного рисования и безоблачных снимков на мониторах!