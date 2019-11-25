Обновление спутниковых снимков. Турция

В прошлую пятницу мы снова обновили космоснимки. В этот раз практически все обновление было посвящено территории Турции. Кроме Турции в релиз попал остров Кипр и немного Болгарии.

Полностью или почти полностью обновились снимки Стамбула, Измира, Бурсы, Никосии, Бургаса и многих других городов. Общая площадь релиза составила 53 259 квадратных километров.

Более подробно ознакомиться со снимками, и посмотреть даты съемки можно в карте релиза.

По традиции просим не рисовать в местах, где после обновления подробного снимка образовались смещения.

Если такие вам встретились — пожалуйста, заполните эту форму.

Желаем всем приятного рисования и безоблачных снимков на мониторах