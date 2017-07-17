Общественный транспорт из Народной карты: первые публикации

Всем привет!

С февраля ряд народных картографов размечал у себя в городах нитки общественного транспорта с тем, чтобы полностью размеченные (остановки, маршруты и нитки маршрутов) сети мы могли публиковать на Яндекс.Картах и в других геосервисах.

Помимо разметки данных пользователями, очень долгим и сложным оказался сам процесс подготовки данных к публикации: это и доработка модерации таких объектов, это различные проверки, которые позволяют выявить те ошибки, в основном в нитках, которые не выявить вручную, но которые могут сломать маршрутизацию на общественном транспорте, это и доработки интерфейса Народной карты, связанные со слоем Транспорт, часть этих доработок вносилась по вашему фидбеку.

За самим коротким словом "публикация" также стоит немало работы коллег-разработчиков без которой остановки и маршруты из Народной карты не могли бы появиться на Яндекс.Картах.

И вот недавно мы опубликовали первые города, в которых общественный транспорт размечен народными картографами. Ими стали Щучин в Брестской области (этот город фактически стал небольшим "испытательным полигоном"), а также Ковров во Владимирской области и Тобольск в Тюменской. Теперь в этих городах отображаются остановки транспорта, по клику можно получить информацию о маршрутах, а самое главное - строятся маршруты на общественном транспорте. Спасибо за внесение данных alexeyborovik1, alex_shshnv и Александру.

Маршрут на общественном транспорте в Коврове

Что же дальше?

Мы продолжим постепенно публиковать те города, в которых весь общественный транспорт полностью отмечен. А параллельно продолжим как дорабатывать инструменты редактирования транспорта, так и работать над системой публикации ОТ - там тоже многое можно улучшить. В этой связи не обещаем, что публикация будет быстрой, но в конечном итоге все транспортные сети, которые размечены полностью, окажутся на Картах и будут помогать пользователям сориентироваться и добраться до нужного места.