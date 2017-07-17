Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Общественный транспорт из Народной карты: первые публикации

Всем привет!

С февраля ряд народных картографов размечал у себя в городах нитки общественного транспорта с тем, чтобы полностью размеченные (остановки, маршруты и нитки маршрутов) сети мы могли публиковать на Яндекс.Картах и в других геосервисах.

Помимо разметки данных пользователями, очень долгим и сложным оказался сам процесс подготовки данных к публикации: это и доработка модерации таких объектов, это различные проверки, которые позволяют выявить те ошибки, в основном в нитках, которые не выявить вручную, но которые могут сломать маршрутизацию на общественном транспорте, это и доработки интерфейса Народной карты, связанные со слоем Транспорт, часть этих доработок вносилась по вашему фидбеку.

За самим коротким словом "публикация" также стоит немало работы коллег-разработчиков без которой остановки и маршруты из Народной карты не могли бы появиться на Яндекс.Картах.

И вот недавно мы опубликовали первые города, в которых общественный транспорт размечен народными картографами. Ими стали Щучин в Брестской области (этот город фактически стал небольшим "испытательным полигоном"), а также Ковров во Владимирской области и Тобольск в Тюменской. Теперь в этих городах отображаются остановки транспорта, по клику можно получить информацию о маршрутах, а самое главное - строятся маршруты на общественном транспорте. Спасибо за внесение данных alexeyborovik1alex_shshnv и Александру.

Маршрут на общественном транспорте в Коврове

Что же дальше?

Мы продолжим постепенно публиковать те города, в которых весь общественный транспорт полностью отмечен. А параллельно продолжим как дорабатывать инструменты редактирования транспорта, так и работать над системой публикации ОТ - там тоже многое можно улучшить. В этой связи не обещаем, что публикация будет быстрой, но в конечном итоге все транспортные сети, которые размечены полностью, окажутся на Картах и будут помогать пользователям сориентироваться и добраться до нужного места.

34 комментария
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©ШвЕц АрTёМ
17 июля 2017, 19:03
молодцы!
Дмитрий
17 июля 2017, 19:10
Интересно, а когда начнут давать права в НЯК  на нитки ОТ, которые уже есть на ЯК (Новомосковск) ?
alexfox
17 июля 2017, 19:22
Дмитрий,
+1. Очень бы хотелось начать исправлять Екатеринбург, так как ошибки там имеются, а на жалобы никто не реагирует.
san4es2222
25 июля 2017, 20:55
alexfox,
А уже права на крупные города выдают? В Екб уже есть нитки?
alexfox
26 июля 2017, 10:08
san4es2222,
нет, не выдают.
san4es2222
26 июля 2017, 16:28
alexfox,
А, Господи, вот сейчас со свежей головой прочитал коменты выше, понял о чем речь идет:)
Олег Чечулин
17 июля 2017, 19:29
В случае редактирования ниток после публикации нужно будет долго ждать очередной публикации?
Сергей
17 июля 2017, 19:45
Ура! Ещё одна победа.
viazin2012
17 июля 2017, 19:56
Ну наконец-то :) Жду и свой город, надеюсь уже скоро !
Никита Юшков
17 июля 2017, 20:35
В Балакове тоже опубликовался. Теперь строится, правда есть ошибки в нитках, по крайней мере, одна важная, остальное - мелкие недочёты.
Евгений
17 июля 2017, 21:55
Никита Юшков,
у меня в Балаково пока не отображается слой ОТ. 
Никита Юшков
17 июля 2017, 22:01
Евгений,
остановки не отображаются, но маршруты строятся
yndx-kras
Сотрудник Яндекса18 июля 2017, 14:20
Никита Юшков,
действительно, маршруты на общественном транспорте в Балаково уже можно строить. И они строятся на основе данных об ОТ из Народной карты.
Остановки вот-вот появятся на схеме. Когда это случится, я напишу.


Трассу автобусного маршрута номер 5, о котором вы писали мне, я поправил. Скоро она обновится и на Я.Картах.
Подскажите, есть ли что-то ещё, что нужно скорректировать?
Никита Юшков
18 июля 2017, 16:49
yndx-kras,
спасибо. Недочёты ещё были выявлены около этой остановки, на ней почему-то не замыкаются нитки маршрутов 117, 131, 307.
yndx-kras
Сотрудник Яндекса19 июля 2017, 14:20
Никита Юшков,
поправил.
Теперь с маршрутами 117, 131 и 307 всё ОК.


Если вдруг ещё что-то заметите — пишите, будем править!
Никита Юшков
19 июля 2017, 14:29
yndx-kras,
спасибо) Буду иметь в виду
yndx-kras
Сотрудник Яндекса19 июля 2017, 17:29
Евгений,
теперь и остановки отображаются на Я.Картах:
https://yandex.ru/maps/-/CBQ1MXwBtC


Евгений
19 июля 2017, 18:35
yndx-kras,
приятно видеть результат трудов!

Я хотел бы заняться нитками ОТ в Саратове и пригороде. Там большой фронт работ, имею большое желание. К сожалению, объём прав не достаточен для редактирования расписаний, к примеру. Возможно ли решить вопрос с расширением прав?
yndx-kras
Сотрудник Яндекса19 июля 2017, 22:38
Евгений,
скорректировали ваши права. Сейчас всё должно работать и сохраняться корректно.
a.fedchuk
14 сентября 2017, 19:26
yndx-kras,
Я бы хотел заняться нитками ОТ Волгоградской области. Знаю много междугородних маршрутов, а так же - пригородные маршруты некоторых городов. Но права, увы, не позволяют.... Можно ли как-то решить этот вопрос?
nogo1986
17 июля 2017, 21:31
Почему мне предлагает проехать только одну остановку на маршрутке, а дальше пешком?
https://yandex.ru/maps/-/CBQsUIEVCC
MaXsus.sl
17 июля 2017, 21:38
nogo1986,
:) причем даже не по дороге )) просто по Русски на премки!
alex_shshnv
18 июля 2017, 20:15
nogo1986,
странно, в обратную сторону строится без проблем. Наверняка, ошибка самой карты.
Наше старе село
18 июля 2017, 01:29
Просьба в первую очередь отработать город Острог. Там всего два автобусных маршрута
Котик
18 июля 2017, 21:03
Наше старе село,
в первую очередь источники данных, без них никто ничего не сможет отработать.
Обновлено 18 июля 2017, 21:04
Наше старе село
19 июля 2017, 19:23
Котик,
Данные есть - письмо из Горсовета
Наше старе село
18 июля 2017, 17:16
Очень жду железнодорожный этап в рисовании общественного транспорта
Котик
18 июля 2017, 21:04
Наше старе село,
это лучше автоматически с Яндекс.Справочника импортировать.
Наше старе село
20 июля 2017, 12:33
Котик,
Конечно. Пусть только дадут клич
Александр
18 июля 2017, 18:40
в Тобольске только нитки и даты сделал, расписание там еще долбить придется. но это потом
Обновлено 18 июля 2017, 18:40
yndx-kras
Сотрудник Яндекса19 июля 2017, 13:22
Александр,
если под расписанием вы подразумеваете интервалы движения и время действия нитки — то их мы сделали своими силами.
Без информации о интервалах и без времени действия ниток мы не можем публиковать ОТ в новых нарисованных городах.
yanosh-von-perenyi
19 июля 2017, 08:35
Будем ждать опубликования маршрутов в Старом Осколе: все маршруты (почти 150 штук) отмечены, трассы построены.
rustrans2005
23 сентября 2017, 14:51
Доброго времени суток! А по городам Липецкой области, таким как Чаплыгин, Данков, пгт. Лев Толстой, Лебедянь, с. Красное, с. Становое, Елец, пгт. Добринка, Задонск, Усмань, с. Хлевное и др. данные о маршрутной сети в ближайшее время будут доступны? Спасибо.
svir1dovvit
25 августа, 18:20
добавить интервалы и ниток автобусы и троллебуйсы