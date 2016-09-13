Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Ограничение проезда по высоте

Завёл меня Яндекс Навигатор на днях в забавное место - тоннель на Газгольдерной улице, который выглядит так.

При том, что я ехал на Nissan Patrol оказался в очень неудобной ситуации - и прямо не проехать и развернуться мне на пятиметровом крокодиле не комильфо (уже и сзади прижали). Попадался как-то в районе Серебряных Прудов МО ещё в тоннель, где я по ширине не проходил даже со сложенными зеркалами.
Есть жалание не попадать в такие ситуации при езде по ЯН, решением чему могли бы стать дополнительные атрибуты - ограничение на высоту проезда и вес.

26 комментариев
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Anna Kolomenskaya
13 сентября 2016, 13:07
Спасибо за предложение! Передадим его коллегам.
kuma
13 сентября 2016, 21:07
Anna Kolomenskaya,
не по теме поста, но хочу поинтересоваться - действительно подобные проезды нужно размечать тоннелями (типом сооружения и уровнями)? Просто у меня в городе есть подобный невысокий проезд, но он сейчас никак специально не отмечен
nogo1986
13 сентября 2016, 13:25
Классный тоннельчик )))
Тут даже человек не каждый по высоте пройдет.
Survivor2007
13 сентября 2016, 13:42
nogo1986,
На самом деле, там даже тентованные Газели проезжают, хотя да, места впритык.
Я не знаю, как человек там мог застрять, может его Патрол лифтованный...
NetFarmer
13 сентября 2016, 13:50
Survivor2007,
я не застрял - я подъехал и увидел кромку моста ниже уровня крыши сантиметров на 5-10, после чего начал сдавать назад. Patrol самый обычный, без доработок. Думаю, такая проблема не только у меня будет - RR Discovery, Pajero УАЗ Патриот там так же не проедут.
Survivor2007
13 сентября 2016, 13:57
NetFarmer,
Может, конечно, просело что-то по высоте или снизу грязи/асфальта забилось, но раньше высота была приемлемая, давно там не ездил...
А как будет маршрут прокладываться? Теперь еще и марку авто указывать? А если картошечки назад кинуть, оно и пониже будет? ^_^
NetFarmer
13 сентября 2016, 14:00
Survivor2007,
можно было бы в настройках навигатора задать свой вес и высоту, а там уже при прокладке эти параметры использовать.
Я бы туда ещё и галку (предлагать платные дороги сделал бы).
a-zakh
13 сентября 2016, 16:49
NetFarmer,
+0х1, параметр "Избегать платных дорог" просто обязателен. Если его нет, то даже если я в первом месте сообразил и супротив подсказкам навигатора не съехал на платную, он назойливо пытается вывести на платную, портя всю поездку.
golmaxx
13 сентября 2016, 13:49
+1 за доп. атрибуты
мой фокус там впритык проходит, цепляясь антенной. 
Сергей
13 сентября 2016, 16:45
А вот не фига такие высокие машины покупать) Без обид) Шутки ради)
Но я на своей проеду ;-)
bob
13 сентября 2016, 17:12
Меня больше забавляет класс этой дороги на карте.
Алексей Зуев
13 сентября 2016, 18:41
bob,
А меня знак "преимущество перед встречным движением", о котором встречные водители могут и не догадываться. Хотя, возможно, панорамы с разных сторон сняты в разное время.
NetFarmer
13 сентября 2016, 18:55
Алексей Зуев,
по хорошему, в таких местах надо ставить светофоры попеременно пускающие встречные потоки. У нас в Долгопрудном так организован проезд на островке.
golmaxx
13 сентября 2016, 21:21
Алексей Зуев,
с другой стороны никаких знаков нет ) панорамы реальны.
Светофор хотели в 16-м году сделать, но увы и ах )

shirokihand
13 сентября 2016, 21:11
Имхо, надо сделать класс дороги минимально значимая и доступна только для великов и легковых
golmaxx
13 сентября 2016, 21:22
shirokihand,
без толку, т.к. в ЯН нет возможности поставить класс ТС, на котором едешь.
Петр Ш.
13 сентября 2016, 21:34
Высоты конечно вещь нужная, а так то Патрол не городская машина.... Это король трасс, а там знаки с высотами есть. Да и перед тоннелем на Газголдьдерной раньше был. кстати на соболе там я проезжал.
rankin1
13 сентября 2016, 21:45
ставь навигация для грузовиков )))
alexeyborovik1
13 сентября 2016, 23:17
В таком случае, необходимо, чтобы Навигатор предложил ввести такие характеристики автомобиля, как высота, вес и ширина :-) А ещё лучше, чтобы можно было в нём просто выбрать свой автомобиль по марке и модели, и все тактико-технические характеристики автоматически подбирали маршрут, чтоб не дай Бог не застрять в тоннеле :-) Но это я уже в дебри залез.
Котик
14 сентября 2016, 14:53
И мне в такой ситуации приходилось быть. Один человек за рулём, другой вышел из машины и стоит сбоку, смотрит. Водитель медленно газует, а другой человек показывает жестами, ехать дальше, или не проедет. Удобно, правда?
Ivan Zaicev
9 октября 2017, 09:18
Тоже считаю что нужно ввести атрибут ограничение по высоте. Часто используется в проездах в жилые кварталы. Грузовики постоянно сносят ограничитель
ip-averkov
28 июля 2018, 00:13
наткнулся на эту тему , 
к моему поселку основной проезд по дороге проходящей под жд путями(строили при николае 2-м), ограничение по высоте 2.4 метра , скорая помощь(микроавтобус) с мигалками не проезжает, грузовые не проезжают - обезд  через 6 км по убогой дороге.
и как быть?

Олег Чечулин
28 июля 2018, 03:57
ip-averkov,
Значит, это не основной проезд 😀
В любом случае, я бы на нём доступность автобусам и грузовикам отключил бы...
А как реально скорые ездят там? По убогой объездной? 
Обновлено 28 июля 2018, 03:59
ip-averkov
1 августа 2018, 08:30
Олег Чечулин,
основной! скорую по телефону предупреждаешь чтоб послали на увазе , .ну или по убогой.
а правилами карты и не  отключишь доступность как вы предлагаете. 
(такси проезжает и газон бортовой тоже)
synteks85
9 марта 2019, 00:28
Три года прошло... Что придумали? В Пятигорске есть "Яшкин мост" я там не прохожу, а навигатор три маршрута сводит под этот мост!
Обновлено 9 марта 2019, 00:29
prionis
сегодня, 17:55
synteks85,
Бабло течёт и зачем что-то менять?