Ограничение проезда по высоте

Завёл меня Яндекс Навигатор на днях в забавное место - тоннель на Газгольдерной улице, который выглядит так.

При том, что я ехал на Nissan Patrol оказался в очень неудобной ситуации - и прямо не проехать и развернуться мне на пятиметровом крокодиле не комильфо (уже и сзади прижали). Попадался как-то в районе Серебряных Прудов МО ещё в тоннель, где я по ширине не проходил даже со сложенными зеркалами.

Есть жалание не попадать в такие ситуации при езде по ЯН, решением чему могли бы стать дополнительные атрибуты - ограничение на высоту проезда и вес.