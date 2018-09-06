Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Особенности алгоритмов построения маршрута Я.Навигатор'ом в зависимости от поведенческих характеристик водителя.

Путешествуя этим летом по югу России на мотоцикле заметил интересную странность или особенность в алгоритме построения маршрутов программой Я.Навигатор (iOS), которой и хотелось бы поделиться, ну, и параллельно, разобраться так ли это на самом деле или мне всё это только привиделось:))

Очень часто программа выстраивала маршрут движения по участкам дорог, по которым ездить не положено, например, если они находятся в стадии строительства, или по дорогам, по которым особо никто не ездит. Например, в процессе движения  на мотоцикле на участке от станицы Старотитаровская до Анапы программа проложила маршрут по строящемуся участку дороги здесь и здесь Все атрибуты участков дороги (в стадии строительства) прописаны корректно. 

Маршрут проложен по строящемуся участку дороги.

И это не первый раз в процессе этого путешествия. К сожалению, это единственный участок который я заскриншотил на память:). При этом такое наблюдается только при движении на мотоцикле. Когда я за рулём автомобиля Я.Навигатор так маршруты никогда ранее не строил. 

В процессе всего путешествия я ездил, избегая дорог с хорошим покрытием, на которые меня постоянно пытался вывести Я.Навигатор. Старался ехать, спрямляя маршрут насколько это возможно. В общем, ездил там, где интересно и хотелось, а не там, где можно:) Программа Я.Навигатор была включена в течении всего путешествия с внесённой конечной точкой чтобы было понятно основное направление движения.

В силу того, что я постоянно уходил с маршрута на просёлочные дороги, лесные и полевые дороги, программа постоянно перестраивала маршрут на новый. Периодически я выскакивал на строящиеся участки дорог (так как проходимость мотоцикла позволяет), по которым никто кроме строителей не передвигается. По началу Я.Навигатор обходил эти участки, выстраивая маршруты в обход. Но, спустя какое-то время, он начала вести меня по строящимся участкам дорог и по лесным дорогам (тип 9), угадывая мои предпочтения:))). Сложилось впечатление, что программа стала учитывать мой стиль езды (избегать хороших дорог, езда только по грунтовым дорогам и тп) и вести меня фактически по прямой в том числе по лесным дорогам с очень плохим покрытием, куда обычно заезжают только УАЗики и другие внедорожники.

Собственно по этой причине я задался вопросом.  Алгоритмы Яндекса действительно научились при построении маршрута учитывать поведенческие характеристики водителя: стиль вождения, тип ТС, предпочтения при выборе маршрута и тп? Или мне это только кажется:)))

Вообще, было бы здорово включить в приложения Я.Карты и Я.Навигатор разлиные опции в настройках маршрутизации. Например: 

1. «объезжать нормальные дороги», для тех кому скучно, ну или транспортное средство позволяет ездить по грунтовым дорогам. Что-то подобное есть в некоторых навигаторах Garmin. Не помню как это у них называется, но смысл заключается в том, что программа при прокладке маршрута отдаёт предпочтение второстепенным дорогам и часто ведёт по очень интересным и красивым местам.

2. Или же наоборот «езда только по дорогам с хорошим покрытием» для легковых машин, для которых езда по дороге с плохим покрытием может плохо закончится.

21 комментарий
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Fleget
Сотрудник Яндекса6 сентября 2018, 16:03
Добрый день!
Очень интересный вопрос. Дайте нам время связаться с коллегами и уточнить у них, так ли это. :)
911
6 сентября 2018, 20:57
Fleget,
Отпишитесь по результатам) маршруты по полям бывают надоедают)
viridaenix
8 сентября 2018, 10:59
911,
Добрый день! Нет маршруты по полям не надоедают. В большинстве случаев я намеренно стараюсь избегать хороших дорог. По полям да весям оно как-то интересней:))
Fleget
Сотрудник Яндекса6 сентября 2018, 18:16
Про скриншот. Если маршрут через перекрытие раньше (до установки перекрытия) был самым простым и быстрым, то мы показываем его, чтобы объяснить пользователю, что по привычному пути сейчас не проехать. При этом всегда показываются альтернативные варианты без перекрытий, которыми и воспользуется подавляющее большинство пользователей. Ну а если человек уверен, что перекрытия и ремонтные работы для него не помеха и он проедет везде - то у него будет маршрут. Вот так :)

Обновлено 6 сентября 2018, 18:59
B-Igro
7 сентября 2018, 14:25
Fleget,
т.е. фактически мне Навигатор всё-таки предлагает ехать и упираться в перекрытую дорогу? Я тоже столкнулся пару недель назад, что Навигатор меня предупредил о перекрытии на маршруте. Я выбрал соответственно другой маршрут. Но если бы не выбрал, то упёрся бы в тупик? О_О
Fleget
Сотрудник Яндекса7 сентября 2018, 14:57
B-Igro,
нет, цель показа такого маршрута не в том, чтобы вы поехали по нему, а в том, чтобы вы понимали, почему Навигатор предлагает вам поехать другим путем. Раньше владельцы авто часто жаловались на то, что Навигатор начинал их водить новыми путями, хотя был старый и удобный маршрут. При проверке оказывалось, что старый был просто перекрыт, но водитель об этом не знал. 
B-Igro
7 сентября 2018, 15:31
Fleget,
но этот перекрытый маршрут — его выбрать можно? Или он просто показывается без возможности его выбора?
Fleget
Сотрудник Яндекса7 сентября 2018, 16:09
B-Igro,
можно. Если вы считаете, что можете проехать по нему, как в примере из новости, то почему нет? Навигатор только может порекомендовать или предложить варианты. Принятие решения всегда остается за владельцем устройства. 
Обновлено 7 сентября 2018, 16:10
B-Igro
7 сентября 2018, 16:52
Fleget,
ой не хорошо... У меня перекрытый маршрут вылезал самым первым, т.к. он был самым быстрым. Я по привычке его же и выбрал. Потом сообразил, что что-то там не то, посмотрел другие маршруты и выбрал уже другой.


А сколько таких, как я, которые по инерции жмут на первый же маршрут и едут по нему? :) Потом какашек в вашу сторону полетит большое количество из машины. Не в клуб, конечно, но водители выговорятся прям на месте перекрытия...
B-Igro
7 сентября 2018, 16:54
Fleget,
это, кстати, к вопросу, о котором говорил Михаил на встрече о безоговорочном доверии водителей к Навигатору. Насколько ответственным становится продукт фактически (а юридически?).
Fleget
Сотрудник Яндекса7 сентября 2018, 17:18
B-Igro,
первым выскакивать не должен, конечно же. Вероятно это багга. 
viridaenix
8 сентября 2018, 11:04
Fleget,
В данной ситуации не совсем так, как Вы описываете. Это был активный маршрут (т.е. тот, по которому Я.Навигатор сам меня вёл). Альтернатив не показывал, хотя логичная альтернатива на 1 км длиннее по обычной дороге без пробок (я специально сделал крюк, чтобы посмотреть что случилось такого на дороге, что навигатор повёл меня через строящийся участок). Кстати, этот участок был перекрыт пластмассовыми дорожными заграждениями, которые можно просто отодвинуть. 
trt
9 февраля, 14:12
Fleget,
сделайте пожалуйста панорамы вот этих мест https://n.maps.yandex.ru/-/CGTbeoA
akbars
Сотрудник Яндекса6 сентября 2018, 20:25
Дополню по поводу поведенческих характеристик: мы очень хотим учитывать их так или примерно так, как вы описали в посте, но пока, к сожалению, системного учета "поведения" водителей в Навигаторе нет.
Так что говорить об обученности алгоритмов пока рано, можно только о самой ранней стадии обучения.
viridaenix
8 сентября 2018, 11:43
akbars,
Жалко, что пока этого нет. Будет здорово если Яндекс научится/обучится учитывать предпочтения водителя, его стиль вождения и тип ТС и сопоставлять это с типом дороги, по которой прокладывается маршрут. Особенно интересно будет, когда за счёт анализа поведения водителя Яндекс научится определять тип ТС и будет прокладывать маршрут с учётом этой информации. Ведь для мотоцикла и для машины маршруты должны быть разными. Мотоцикл в большинстве случаев может продираться по междурядью даже в глухой пробке в отличие от автомобиля, поэтому ему можно проложить маршрут по кратчайшему пути. Автомобилю же с учётом его габаритов и особенностей управления правильней будет прокладывать маршрут там, где будет быстрее, т.е. меньше загруженность дороги.
B-Igro
8 сентября 2018, 12:13
viridaenix,
по ПДД запрещено ездить по линиям разметки, так то... :) Нарушаете-с в междурядье...
Наталья Скворко
8 апреля, 08:08
Не могу найти в настройках навигатора, как избегать грунтовых дорог. Подскажите, кто знает, надоело петлять по маленьким уличкам, где не всегда можно и проехать то. 
Виталий Янченко
25 мая, 14:36
ТТакое поведение я.навигатора портит настроение. А вот предложение отличное.
Егор Ч.
3 августа, 14:39
В дополнение к сказанному, нас на авто постоянно гоняет по проселкам и дорогам очень плохого качества, Завозит в города, а не в объезд. (Так Краснодар через центр "срезали". Дополнительные опции в настройках были бы большим подспорьем. Ну нервы водителей и уши пассажиров были бы целее ).
dtheczcz
17 августа, 09:30
Здравствуйте! Едем в данный момент из Крыма в Курган. Заметили ту же самую фигню. Про повнденческие характеристики. А именно, по дороге в Крым, мимо Оренбурга было много дорог с ремонтом, соответственно пробки, объезд. Ближе к морю пробки по причине заторов на дорогах от большого скопления авто. И навигатор нам предлагал ехать по полям. Далее мы ездили по центрам городов в Крыму. На обратной дороге посетили Волгоград на два дня. Снова катались по городу. И вот момент икс. Из Волгограда Я.навигатор устроил нам аттракцион. Проложенный путь незаметно для нас сменял на - через центр Оренбурга, а дальше и вовсе трэш - по полям, по неизвестным дорогам гугл картам в Башкирию (в Башкирию то надо, через Сибай в Троицк, но не по грунтовка). Я и муж возмущены!!! Мы же с детьми, а не любители на мотоциклах (не в обиду автору) 😁
kosolapoviktor
22 августа, 14:09
Вчера приехали с моря,2200 км в одну сторону.Я так давно не ругался,вел нас через такие дороги,где одни ямы да канавы,или повел нас через центр Волгограда,В Ульяновск завел,собрали все светофоры или через деревни со скоростью движения 40,стада коров,тракторы,комбайны!Дети измучились,я в бешенстве, в итоге приехали уставшие и намного позже обычного(в прошлом году ездили и намного быстрее).