Особенности алгоритмов построения маршрута Я.Навигатор'ом в зависимости от поведенческих характеристик водителя.

Путешествуя этим летом по югу России на мотоцикле заметил интересную странность или особенность в алгоритме построения маршрутов программой Я.Навигатор (iOS), которой и хотелось бы поделиться, ну, и параллельно, разобраться так ли это на самом деле или мне всё это только привиделось:))

Очень часто программа выстраивала маршрут движения по участкам дорог, по которым ездить не положено, например, если они находятся в стадии строительства, или по дорогам, по которым особо никто не ездит. Например, в процессе движения на мотоцикле на участке от станицы Старотитаровская до Анапы программа проложила маршрут по строящемуся участку дороги здесь и здесь Все атрибуты участков дороги (в стадии строительства) прописаны корректно.

Маршрут проложен по строящемуся участку дороги.

И это не первый раз в процессе этого путешествия. К сожалению, это единственный участок который я заскриншотил на память:). При этом такое наблюдается только при движении на мотоцикле. Когда я за рулём автомобиля Я.Навигатор так маршруты никогда ранее не строил.

В процессе всего путешествия я ездил, избегая дорог с хорошим покрытием, на которые меня постоянно пытался вывести Я.Навигатор. Старался ехать, спрямляя маршрут насколько это возможно. В общем, ездил там, где интересно и хотелось, а не там, где можно:) Программа Я.Навигатор была включена в течении всего путешествия с внесённой конечной точкой чтобы было понятно основное направление движения.

В силу того, что я постоянно уходил с маршрута на просёлочные дороги, лесные и полевые дороги, программа постоянно перестраивала маршрут на новый. Периодически я выскакивал на строящиеся участки дорог (так как проходимость мотоцикла позволяет), по которым никто кроме строителей не передвигается. По началу Я.Навигатор обходил эти участки, выстраивая маршруты в обход. Но, спустя какое-то время, он начала вести меня по строящимся участкам дорог и по лесным дорогам (тип 9), угадывая мои предпочтения:))). Сложилось впечатление, что программа стала учитывать мой стиль езды (избегать хороших дорог, езда только по грунтовым дорогам и тп) и вести меня фактически по прямой в том числе по лесным дорогам с очень плохим покрытием, куда обычно заезжают только УАЗики и другие внедорожники.

Собственно по этой причине я задался вопросом. Алгоритмы Яндекса действительно научились при построении маршрута учитывать поведенческие характеристики водителя: стиль вождения, тип ТС, предпочтения при выборе маршрута и тп? Или мне это только кажется:)))

Вообще, было бы здорово включить в приложения Я.Карты и Я.Навигатор разлиные опции в настройках маршрутизации. Например:

1. «объезжать нормальные дороги», для тех кому скучно, ну или транспортное средство позволяет ездить по грунтовым дорогам. Что-то подобное есть в некоторых навигаторах Garmin. Не помню как это у них называется, но смысл заключается в том, что программа при прокладке маршрута отдаёт предпочтение второстепенным дорогам и часто ведёт по очень интересным и красивым местам.

2. Или же наоборот «езда только по дорогам с хорошим покрытием» для легковых машин, для которых езда по дороге с плохим покрытием может плохо закончится.