Остановки транспорта вблизи станций МЦД

Скоро в Москве запустятся Московские Центральные Диаметры (МЦД).

Сейчас город активно готовится к запуску первых двух диаметров, обновляет инфраструктуру на самих станциях и вблизи них, а также реализует необходимые переименования связанных объектов.

Так, с 1 ноября в Москве будут переименованы остановки общественного транспорта, которые расположены вблизи станций МЦД-1 и МЦД-2 — названия всех остановок будут приведены к виду «Станция МЦД …»

Переименования ожидаются большими, и на данный момент, до запуска Диаметров, пока непонятно, насколько эти измененные названия с аббревиатурой МЦД «приживутся» и будут повседневно использоваться.

На данный момент, как минимум до запуска движения по Диаметрам, мы приняли решение не использовать данную аббревиатуру в официальном названии (и, как следствие, в карточке остановки в Яндекс.Картах и Яндекс.Транспорте), а название переименованных остановок записывать в формате «Станция …».

Название вида «Станция МЦД …» можно добавлять в название типа «синоним, историческое».

Команда сервиса уже внесла изменения в официальные названия, там где это было необходимо, мы просим не дописывать аббревиатуру МЦД в официальные названия остановок. В случае пересмотра данной нормы мы обязательно напишем об этом в Клубе.