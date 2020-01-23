Привет!

А мы хотим напомнить, что уже в эту субботу состоится Первый турнир по боулингу среди народных картографов.



Ждем всех 25 января в 13:00 на начало жеребьевки и распределение по группам. Очень желательно не сильно опаздывать.

Всех желающих просто поболеть за участников и пообщаться, будем рады видеть в любое время.

Приблизительная продолжительность встречи — 3, 4 часа, в зависимости от количества участников. А в конце встречи обязательно наградим победителей.

Еще раз, ждем всех по адресу: Площадь Киевского Вокзала, 2, Москва (ТРЦ Европейский, этаж 7) «Космик»