Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

По поводу атрибута Плохое состояние для дорог без покрытия

Всем доброго времени суток!

Недавно столкнулся с ситуацией, когда в одной деревне имеется грунтовая дорога представляющая следующее: куски кирпичей, камни были накиданы в грязь. Со временем местные жители,пытаясь проехать, часть кирпичей утрамбовали так, что втопленные еще больше углубили, а часть осталась наоборот выше. Эффект стиральной доски! В результате чтобы проехать по ней больше 5 км не стоит разгоняться. Я попытался до 20 разогнаться — стал подлетать головой до крыши машины и сразу же вылетел из крепления телефон, отклеился от лобового регистратор. 

Рядом с такой дорогой есть еще одна такая без кирпичей и камней. Просто накатанная. В дождь ее размывает, но в сухую погоду вполне годная для езды хоть и с кочками.

Как вы думаете, имеет ли первая грунтовая дорога право на Плохое состояние?

Фото конечно не передаст ощущение от поездки.

5 комментариев
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Alexxegorov
сегодня, 13:43
Согласно правилам - нет, не имеет право быть плохой дорогой. Плохая дорога без твёрдого покрытия, это когда нельзя гарантировать, что по ней можно проехать в сухую погоду на обычном легковом автомобиле. Тот факт, что её закидали камнями, утрамбовали, и по ней можно ехать однозначно, говорит, что атрибут ей не положен.

В конкретной ситуации ни одну из дорог нельзя отметить как более лучшую относительно другой. На одной трясет, другую размывает. В итоге выбор дороги будет зависеть от погоды (причём не столько от погоды в данный момент времени, сколько от того, какая погода была ранее), от транспортного средства и от предпочтений водителя (кто-то скорее потрясётся, чем поедешь в жижу). Ни один из этих переменных факторов нельзя отразить в данных и определить при построении маршрутов. Поэтому "плохость" дорог должна быть одинаковой.
Обновлено сегодня, 13:44
podmotal
сегодня, 14:19
Alexxegorov,
это требование правил давно устарело, как мне кажется.
Alexxegorov
сегодня, 14:54
podmotal,
что изменилось в этом мире, что оно мозга этих изменений устарело?
Как ни меняй правило, в описанном примере оно все равно не поможет.
Alexxegorov
сегодня, 15:17
Alexxegorov,
автозамена, чтобы её... "мозга" = "после"... каким-то образом
qr2100 (AS VLG)
сегодня, 14:45
С этим атрибутом надо что-то делать. Ставить его по сути нигде пользователям не дают. Влияет он не пойми как. 