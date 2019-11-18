По поводу атрибута Плохое состояние для дорог без покрытия

Всем доброго времени суток!

Недавно столкнулся с ситуацией, когда в одной деревне имеется грунтовая дорога представляющая следующее: куски кирпичей, камни были накиданы в грязь. Со временем местные жители,пытаясь проехать, часть кирпичей утрамбовали так, что втопленные еще больше углубили, а часть осталась наоборот выше. Эффект стиральной доски! В результате чтобы проехать по ней больше 5 км не стоит разгоняться. Я попытался до 20 разогнаться — стал подлетать головой до крыши машины и сразу же вылетел из крепления телефон, отклеился от лобового регистратор.

Рядом с такой дорогой есть еще одна такая без кирпичей и камней. Просто накатанная. В дождь ее размывает, но в сухую погоду вполне годная для езды хоть и с кочками.

Как вы думаете, имеет ли первая грунтовая дорога право на Плохое состояние?

Фото конечно не передаст ощущение от поездки.