Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Почему мне не нравится новое обозначение железнодорожных путей на Я.Картах

С недавних пор на «Яндекс.Картах» ввели новый дизайн. Теперь железные дороги обозначаются там так же, как на «Гугле», т. е. линией, пересечённой чёрточками:

Это ужасно.

Во-первых, это некрасиво. Традиционно в отечественной топографии принято обозначать железнодорожные пути чёрно-белой линией, и мне всегда было отрадно, что «Яндекс» поддерживал эту традицию. Новое обозначение выглядит на изгибах неаккуратно, как какая-то гнутая пила. А поскольку дуги рисуются вручную, это добавляет кривизны.

Таблица 1 к статье «Знаки условные». // Военная энциклопедия Сытина. СПб., 1913
 

Условные знаки и обозначения

топографических карт. М., 1957

Ещё один аргумент о красоте — в лесистых малонаселённых местностях (чтобы не ходить за примерами далеко, взгляните хотя бы на Курское направление МЖД между Чеховом и Серпуховом) чёрно-белая железная дорога выглядит красивее, чем невнятная по цвету пересечёнка. Чёрно-белая раскраска дороги оживляет также и вид города на карте. Чёрно-белую раскраску заметнее на гибриде.

Во-вторых, новая пересечёнка затрудняет ориентацию на местности. Исполненная землистым цветом, приличествующим скорее полевой грунтовке, она в некотором роде сливается с фоном и не привлекает внимания, а вместе с тем по железной дороге ориентируются и водители, и пешеходы (подобно тому, как ориентируются по водным объектам — помнится, при разработке новой схемы московского метро одним из существенных условий ТЗ было изображение Москва-реки на схеме).

Да и что говорить — многие из нас ежедневно пользуются железной дорогой. Я могу понять, почему американская компания так тонко и незаметно рисует железнодорожные пути — в США они больше используются для грузовых, чем пассажирских перевозок. Но почему российская компания отказалась от, во-первых, однозначно считываемой, во-вторых, удобной и различимой раскраски путей, мне непонятно.

Прошу уважаемых коллег меня поддержать (напр., написать «+1»).

100 комментариев
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qdron
24 декабря 2018, 13:14
Полностью поддерживаю. 
Не понятно почему вообще решились менять. Может быть кто-нибудь из следующих пояснит? 
podmotal
24 декабря 2018, 13:16
Поддерживаю. Очередное ничем не мотивированное изменение дизайна, и явно не в лучшую сторону.
Яблоко
24 декабря 2018, 13:20
Поддерживаю. И ладно бы, получилось красиво. Но получилось просто омерзительно. Теперь страшно заходить на ЯК. 
bubnow.den
24 декабря 2018, 13:29
Поддерживаю. Ничего хорошего из этого не выйдет.
nogo1986
24 декабря 2018, 13:31
+1 Карта всё более слепая становится.
mshibankov
24 декабря 2018, 13:33
Как и все написавшие, тоже поддерживаю👍
qr2100 (AS VLG)
24 декабря 2018, 13:34
Поддерживаю. ЖД пути довольно быстро помогают сориентироваться в незнакомой местности и найти нужный населённый пункт или место в нём. Поэтому я терпеть не могу Гуглокарты. Мало того, что там дороги все одинаково выглядят, кроме Highways, так ещё и ЖД толком не видно.
Ivan Oblomov
24 декабря 2018, 13:38
+1
yazevjohn
24 декабря 2018, 13:46
Поддержу! в пользу традиций картографии. 
Никита Юшков
24 декабря 2018, 13:54
"Традиционно в отечественной топографии принято обозначать железнодорожные пути чёрно-белой линией" - не соглашусь.
С 1963 года ж/д линии на топокартах в СССР стали рисоваться чёрными линиями с палочками, где количество пересекающих палочек обозначает количество путей. Если же палочка выглядит, как буква "Г" - это означает ещё и электрифицированность. Таким образом, как мне кажется, сейчас карты наоборот взяли за основу топографические обозначения.
omenaleivonta
24 декабря 2018, 14:10
+1
TheMrDmitriy
24 декабря 2018, 14:15
Поддерживаю!!! Можно ещё добавить на официальную карту обычные ж/д узлы, а-то показываются только привязанные к какому либо названию
Scrydg
24 декабря 2018, 14:17
+1
Okclick
24 декабря 2018, 14:42
Поддерживаю полностью.
Сергей Титов
24 декабря 2018, 14:57
+1 стало не очень
Андрей Pro
24 декабря 2018, 15:24
Поддерживаю автора!
Я так полагаю, что следующие изменения будут в виде добавления на ЯК подъездных путей и поэтому вид поменяли жд путей.

Нужно либо вернуть либо исправить на ассоциирующееся

alexeyborovik1
24 декабря 2018, 15:39
Поддерживаю! Нужно вернуть старое отображение. Абсолютно не добавляет информативности. Такими линиями как раз если только подъездные пути отображать. Ну а в целом насчёт изменения дизайна карты на векторное изображение - эффекта 3д не видно, карта снова плоская, никакого смысла от 3д моделей в десктопной версии теперь нет... Хорошо, что хоть в Windows XP ещё можно старый нормальный дизайн наблюдать. 
Чэшырскі К^_^Т
24 декабря 2018, 15:50
Переделывать не будут, смысла писать и высказывать своё мнение нет никакого. Ну только если для очистки совести. 
Fleget
Сотрудник Яндекса24 декабря 2018, 16:06
Чэшырскі К^_^Т,
добрый день. Мы писали вам ранее и предупреждали вас, что не стоит высказываться "за" или "от" лица сотрудников, особенно в сообщениях, несущих деструктивный посыл и/или негативную окраску. 

Блокирую доступ вашего аккаунта к Клубу Народной карты.  
lipsigal
25 декабря 2018, 08:10
Fleget,
"Переделывать не будут, смысла писать и высказывать своё мнение нет никакого. Ну только если для очистки совести." - За критические высказывания в адрес ЯК не стоит блокировать картографа.
B-Igro
26 декабря 2018, 13:22
lipsigal,
прошу заметить, что бан за систематические и регулярные... В течение длительного времени... К тому же действительно, говорить от лица сотрудников - неправильно. :)
Котик
26 декабря 2018, 15:37
B-Igro,
очень редко бывают, что сотрудники любых компаний смотят отзывы. Обычно их только статистика интересует (больше/меньше посетителей стало, сколько времени они проводят на сайте и т.д.).
Fleget
Сотрудник Яндекса24 декабря 2018, 16:12
Друзья, спасибо большое за фидбек. 
Все изменения, которые вносятся в дизайн для удобства пользования картой. Можно еще очень долго оставаться "прежними",  но мы за прогресс и постоянное изменение в угоду удобства использования карт, не смотря на то, что иногда выходить из зоны комфорта бывает крайне неприятно. Парижане тоже когда-то бунтовали против Эйфелевой башни, а теперь Париж невозможно представить без нее. 

Само собой, замеченные ошибки будут исправляться, а текущий дизайн нельзя назвать финальным — ваши отзывы тоже будут учтены, как и отзывы простых пользователей Яндекс.Карт. Чуть что, мы сделаем выводы. 
kirill1303
24 декабря 2018, 16:26
Fleget,
в чём смысл изменения и его «улучшения»? Не могу не присоединиться к 100% высказавшихся выше: новый вариант отображения ж/д неинформативен и неинтуитивен. На мой взгляд, карта визуально должна передавать информацию для её удобного прочтения пользователями, а не принципиально создавать что-то новое и «отрываться» от реальности.

P.S. На некоторых картах конкурентов подобным образом, если не ошибаюсь, отображаются не то трубы, не то ЛЭП. Это, безусловно, дополнительно усугубит визуальное прочтение карт пользователями.
Fleget
Сотрудник Яндекса24 декабря 2018, 16:33
kirill1303,
поэтому мы и пропустили пост, чтобы собрать отзывы и выслушать вас. Опять же, призываю не делать все выводы сразу, а попробовать пусть и чуть-чуть привыкнуть к новому отображению. 

Все же старый дизайн был полезен и удобен, когда роль Ж/Д на картах играла большую роль. Когда значительно сильнее помогала в ориентировании на местности без gps. Сейчас с этим чуть проще. 
kirill1303
24 декабря 2018, 16:49
Fleget,
что значит сейчас с этим чуть проще? Яндекс.Карты до сих пор отображают далеко не все ж/д пути, что негативно сказывается на её информационной наполненности и ненаглядности (что, в свою очередь, вызывает ряд пользователей обращаться к сервисам конкурентов).
Fleget
Сотрудник Яндекса24 декабря 2018, 16:52
kirill1303,
проще, т.е. сейчас, чтобы выйти из леса можно не прибегать к помощи железных дорог. Приложение хорошо показывает место нахождения и направление движения. Достаточно определиться с тем, куда идти. 
kirill1303
24 декабря 2018, 17:20
Fleget,
а как же водители авто, которые ориентируются по железнодорожным переездам? Сейчас ведь ж/д стало попросту невидно, а при отображении в ночном режиме Карт/Навигатора это просто серая полоска, которую не все водители замечают.
Okclick
24 декабря 2018, 17:28
Fleget,
старый дизайн жд был понятен и привычен абсолютному большинству людей, проживающих на территории бывшего СССР. Если ставилась цель сделать жд менее заметными, можно было просто уменьшить контрастность линии, сохранив прежний стиль. А то, что сейчас сделали, действительно, воспринимается как закос под одного из наших американских конкурентов. На что хочется ответить: "хватит косить, мы и сами можем задавать тренд!"
kirill1303
24 декабря 2018, 17:51
☭Okclick,
линии ж/д в этом году и так сделали менее заметными: попросту более мелкими чуть ли не в 2 раза
Яблоко
24 декабря 2018, 20:09
Fleget,
 Но имеющийся дизайн железных дорог крайне не проработан. Линии кривые и ломаные, что очень режет глаз.
А отсутствие неосновных путей вообще непонятно - в каком месте это удобно? 
dan.3dx
24 декабря 2018, 21:04
kirill1303,
Именно, что серая полоска. Я ее сначала за границу АТД принял. Плохо.
Котик
26 декабря 2018, 15:40
Fleget,
а если смотреть карту дома, а не на местности? По автомобильным дорогам ориенироваться? Их гораздо больше, поэтому легче запутаться, нужно всматриваться в название и т.д. А железных дорог немного, трудно что-то перепутать. Их ещё стоит показывать на более мелких масштабах, так как это один их основных ориентиров на таких масштабах (особенно в малонаселённых местностях, где рядом совсем нет городов). А если человек регулярно пользуется услугами ЖД...
Обновлено 26 декабря 2018, 15:41
Котик
26 декабря 2018, 15:46
Fleget,
думаю, трудно будет человеку с дешёвым немодным телефоном в лесу залезать на верхушку сосны (потому что внизу интернета нет), скачивать Геотрекер, включать его и ждать 30 минут, пока заработает GPS (потому что в ЯК GPS вообще не заработает, исключение - если его недавно использовали в другом приложении).
Обновлено 26 декабря 2018, 15:48
Котик
26 декабря 2018, 15:47
☭Okclick,
уже много лет так, к сожалению.
antkeev.andrej
24 декабря 2018, 20:44
Fleget,
Предлагаю в новом варианте оставить только подъездные пути к заводам, фабрикам и т.п. (чтобы не нагромождали ЯК), а на основные пути вернуть старую раскраску. Также превратить кладбища в территории и, чтобы они отличались от леса, дать им топографическую окраску (крестики на белом фоне). И решить как-то проблему с заповедниками и заказниками, а то зелёные деревни и сёла выглядят устрашающе.
Шумерлинский район Чувашия::
55.570339, 46.324523 Н. Кумашка
55.591833, 46.375322 В. Кумашка
55.584849, 46.344330 Кладбище вообще неразличимо
55.584849, 46.344330 Саланчик
55.584849, 46.344330 Петропавловск и т.д.
Котик
26 декабря 2018, 15:48
antkeev.andrej,
поъездные пути можно показывать как и основные, только более тонкой линией. Для однообразия.
Семён Федотов
24 декабря 2018, 20:49
Fleget,
прекратите следовать моде и прикрывать необдуманные редизайны (в плохом смысле этого слова) «развитием проекта», «синдромом утёнка» и «нежеланием выходить из зоны комфорта».


Раз так, то считайте, что в плане отображения железных дорог пользователи не желают развития дизайна.
Fleget
Сотрудник Яндекса25 декабря 2018, 11:18
Прочитал все комментарии, передал коллегам.
dikiy
24 декабря 2018, 16:24
+1
Djonsk
24 декабря 2018, 16:52
+1
Владимир Ковригин
24 декабря 2018, 16:58
+ Всю карту вообще сделали слепой, а все начиналось с якобы безобидного слияния цвета спорт площадок и растительности.  
Котик
26 декабря 2018, 15:50
Владимир Ковригин,
и никто не объяснил, зачем. А просто так. Ещё немного, и карта станет чёрно-белой.
Fabiëns0
24 декабря 2018, 17:47
+1
Stereomeloman
24 декабря 2018, 18:02
+1.  Я за традиционную отечественную топографию!
Семёнов Олег
24 декабря 2018, 18:42
+1. Поддерживаю. http://www.etomesto.ru/map-barnaul_atlas-1915_zemli-okruga-1899/ на карте 1915 Ж/Д чёрно белой полосой.
Георгий Работягин
24 декабря 2018, 18:57
Поддерживаю)
odstal
24 декабря 2018, 19:22
+1
NetFarmer
24 декабря 2018, 19:28
Не знаю имеет ли смысл высказаться после уже написанного выше, но тоже увидев новый дизайн, оказался разочарован - смотрится по новому, но не в лучшую сторону.
Но так же помимо ж/д что-то ещё смущает в карте релизной, но что так и не понял. Какие ещё изменения были сделаны?
dreskakadres
24 декабря 2018, 19:35
Стало похоже на линию электропередачи. Надеюсь, облагоразумятся и вернут традиционное обозначение железной дороги.
Семён Федотов
24 декабря 2018, 20:50
₳dreskakadres,
«компромиссное» решение: вместо железных дорог рисовать ЛЭП))
dan.3dx
24 декабря 2018, 21:06
₳dreskakadres,
На узкоколейку это похоже.
B-Igro
26 декабря 2018, 13:25
₳dreskakadres,
вот тоже подумал об этом.
Котик
26 декабря 2018, 15:54
₳dreskakadres,
кстати, ЛЭП 220 кВ и выше могут быть неплохими ориентирами в лесу или на трассе. Их немного, и они хорошо заметны. Иногда даже с расстояния более 10 км (сам проверял). Но их почему-то рисовать нельзя (в России может законом запрещено, но мы же не одну Россию рисуем).
mik.prot35
24 декабря 2018, 19:40
+1
kitik-01
24 декабря 2018, 20:48
Поддерживаю. 
Alex-Givengot
24 декабря 2018, 21:08
Мда... Добавить тут нечего. +1 от меня. И благодарность автору поста.
Anton
24 декабря 2018, 21:29
+1
ekbmap
24 декабря 2018, 21:30
+1
privalovsky
24 декабря 2018, 22:03
+1
kuma
24 декабря 2018, 22:06
К слову:  подумал, что с новым дизайном ж/д путей наконец начнут отображаться мосты и тоннели на ж/д путях. Оказывается, нет - для Яндекса они всё ещё не существуют.

К сожалению, возможно, вопрос с дизайном отображения ж/д путей останется на том же этапе, как и дизайн отображения внутриквартальной растительности - лесных массивов - спортплощадок, где цвет у всех категорий одинаковый до сих пор.
alex_shshnv
24 декабря 2018, 22:25
Помню, как-то писали, но только про растительность и кладбища, что их оставят в растительности и не будут в территории переносить, потому что в итоге они как на старых советских картах зелёненьким отображаются и все привыкли уже. А тут привычную зебру жд, именно как на большинстве старых карт, переделали в обратную сторону. Немного двойной стандарт.
И да, как Никита Юшков написал: "ж/д линии в СССР на топокартах стали рисоваться чёрными линиями с палочками, где количество пересекающих палочек обозначает количество путей. Если же палочка выглядит, как буква "Г" - это означает ещё и электрифицированность." Но тут на карте и такого даже нет. Так что изменение ради простого изменения.
+1
Fleget
Сотрудник Яндекса25 декабря 2018, 11:20
alex_shshnv,
про кладбища не согласен. С кладбищами есть старая и давняя проблема. К сожалению, пока их не получается перенести в отдельный тип, поэтому они привязаны к растительности. 
Котик
26 декабря 2018, 15:57
alex_shshnv,
а ещё говорили, что заповедники в АТД не перенесут, потому что все привыкли их искать в растительности.


Что ж, ЖД все привыкли видеть в старом варианте. Хотя... Мы к такому привыкли, а большинство всё-таки привыкло к г***у.
mixdm2013
24 декабря 2018, 23:09
+1
Это какой-то позор...
TheMrDmitriy
25 декабря 2018, 00:16
+1
Алексей
25 декабря 2018, 06:48
+1
coolbuck
25 декабря 2018, 06:58
+1
Graviton
25 декабря 2018, 07:41
Верните ШПАЛЫ на карту!!!
AndreyA
25 декабря 2018, 09:43
+1
Talai
25 декабря 2018, 09:55
+1
mamutin-v
25 декабря 2018, 11:14
+1
Fleget
Сотрудник Яндекса25 декабря 2018, 11:20
Еще раз, спасибо всем за отзывы. Они будут приняты к сведению. 
Андрей Pro
25 декабря 2018, 16:20
Fleget,
Спасибо. Надеюсь нас не только услышат, но и пересмотрят свое решение. По результатам вашего (Яндекса) решения предлагаю сделать отдельный пост в клубе. 
LexBAM
25 декабря 2018, 15:35
Поддерживаю
vol.stepanenko2012
25 декабря 2018, 16:31
На послевоенных картах Генштаба СССР и на картах Генштаба России железные дороги полностью черные, не полосатые
dan.3dx
25 декабря 2018, 16:43
vol.stepanenko2012,
На карте оно может и нормально будет выглядеть (но только если толще сделать.) А вот при включенном спутниковом снимке вообще непонятно, что это такое.
Максим Розен
25 декабря 2018, 16:55
+1
Андрей Карасёв
25 декабря 2018, 18:02
+1
XjCyan1de
25 декабря 2018, 22:32
+1
B-Igro
26 декабря 2018, 13:26
+1 
Котик
26 декабря 2018, 15:34
+1
Smol.mon
26 декабря 2018, 15:57
+1
sn.1989
26 декабря 2018, 18:15
+1
ruslantw
26 декабря 2018, 21:21
+1, за старое.
Котик
26 декабря 2018, 22:36
Здесь железные дороги почти не видно. Хорошо, правда?


Кроме непосредственно ориентирования на местности, карту тоже можно использовать по-разному. Например, чтобы определить точное местоположение объекта, зная примерное. В этом случае ориентиры лишнимы не бывают и "около железки" может сильно помочь. Если эта железка будет на карте, конечно.
bob
26 декабря 2018, 23:41
+1
новый дизайн гадок
Обновлено 26 декабря 2018, 23:41
Алекс
28 декабря 2018, 14:28
+1
QQшка
29 декабря 2018, 07:33
+1
Еще и артефакты возникают при масштабировании.
fnaq
29 декабря 2018, 10:26
Специально нашёл этот пост, чтоб ввсказать своё фи новому дизайну железнодорожных путей.
manwithmap
29 декабря 2018, 11:22
Нет времени делать полезные и требующиеся изменения на Карте, но есть время сделать новогодний дизайн)))
d00463
31 декабря 2018, 22:13
+1 За старый дизайн.
Игорь Махов
3 января, 21:28
Я полностью поддерживаю возвращение старого дизайна путей и прошу разработчиков обратить внимание на следующий момент (об этом я уже писал пост). У каждой железной дороги есть два пути главного хода, однако на основной карте виден только один из них, а на Народной карте второй отмечен тонкой линией, так же как и путевые съезды и оборотные тупики, что не есть хорошо. Предлагаю отображать второй главный путь толстой линией и включить отображение дополнительных путей на крупных масштабах.
lazy-fm
13 января, 03:52
+1
m-0083
16 января, 16:08
+1     верните предыдущее стандартное обозначение ЖД на картах! я только из-за этого и пользовался Вашими Яндекс картами, сейчас ищу альтернативу
Елена Никонова
24 января, 18:23
я согласна
sovetmkd47k1
7 апреля, 20:06
+1
pks01
16 апреля, 09:35
Да вышло плохо. Еще одно изменения ради "движухи" по проекту. Но назад никто не отыграет, признавать ошибки у нас не принято.
Иван Иванов
29 июля, 11:06
+1 Это новое обозначение железных дорог никуда не годится!
Обновлено 29 июля, 11:06
Сергей Черновалов
сегодня, 06:40
Также присоединяюсь к возмущениям - железная дорога в России, а особенно в Сибири и Дальнем востоке - основная транспортная артерия и она должна быть хорошо видна.
И я.карты не всегда используются для навигации, поиска маршрута и т.п. Иногда просто интересно увидеть где и как проходит железная дорога, чисто познавательно!

И ещё не совсем относящееся к железной дороге: хотелось, чтобы в я.картах можно было ставить фильтр на показ физических объектов. Допустим выделить железные дороги (чтобы можно было смотреть в масштабе региона, страны), или высокие горы, или все озёра...