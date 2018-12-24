Почему мне не нравится новое обозначение железнодорожных путей на Я.Картах

С недавних пор на «Яндекс.Картах» ввели новый дизайн. Теперь железные дороги обозначаются там так же, как на «Гугле», т. е. линией, пересечённой чёрточками:

Это ужасно.

Во-первых, это некрасиво. Традиционно в отечественной топографии принято обозначать железнодорожные пути чёрно-белой линией, и мне всегда было отрадно, что «Яндекс» поддерживал эту традицию. Новое обозначение выглядит на изгибах неаккуратно, как какая-то гнутая пила. А поскольку дуги рисуются вручную, это добавляет кривизны.

Таблица 1 к статье «Знаки условные». // Военная энциклопедия Сытина. СПб., 1913



Условные знаки и обозначения топографических карт. М., 1957

Ещё один аргумент о красоте — в лесистых малонаселённых местностях (чтобы не ходить за примерами далеко, взгляните хотя бы на Курское направление МЖД между Чеховом и Серпуховом) чёрно-белая железная дорога выглядит красивее, чем невнятная по цвету пересечёнка. Чёрно-белая раскраска дороги оживляет также и вид города на карте. Чёрно-белую раскраску заметнее на гибриде.

Во-вторых, новая пересечёнка затрудняет ориентацию на местности. Исполненная землистым цветом, приличествующим скорее полевой грунтовке, она в некотором роде сливается с фоном и не привлекает внимания, а вместе с тем по железной дороге ориентируются и водители, и пешеходы (подобно тому, как ориентируются по водным объектам — помнится, при разработке новой схемы московского метро одним из существенных условий ТЗ было изображение Москва-реки на схеме).

Да и что говорить — многие из нас ежедневно пользуются железной дорогой. Я могу понять, почему американская компания так тонко и незаметно рисует железнодорожные пути — в США они больше используются для грузовых, чем пассажирских перевозок. Но почему российская компания отказалась от, во-первых, однозначно считываемой, во-вторых, удобной и различимой раскраски путей, мне непонятно.

Прошу уважаемых коллег меня поддержать (напр., написать «+1»).