Почтовые индексы в Народной карте

Всем привет!

Сегодня в Народной карте появилась возможность работать (но с некоторыми ограничениями) с почтовыми индексами.

Как все работает?

Почтовые индексы — отдельный тип объектов, но основная работа с индексами ведется в карточках адресов. К адресу теперь можно привязать индекс, а также изменить уже привязанный, если он изменился.

Также можно работать с самими объектами-индексами: изменить их геометрию и поменять название (номер).

Какие правила?

Правила очень простые: в названии индекса указывается только его номер, без каких бы то ни было дополнительных пояснений. Точка индекса располагается там, где расположено соответствующее почтовое отделение.

Какие ограничения?

Основное ограничение — географическое. В настоящий момент поддержка слоя почтовых индексов осуществляется только в России. Подавляющее большинство объектов-индексов уже есть на карте, поэтому возможности создавать новые объекты-индексы сейчас нет. Если вы столкнулись с отсутствием на карте почтового индекса на территории России, напишите об этом жалобу к объекту-адресу здания, в котором расположено почтовое отделение, в рамках ее обработки индекс будет добавлен. Скорее всего, на карте будет не хватать в основном индексов в тех местах, где в районах новой застройки появились новые почтовые отделения.

Какие планы?

Сейчас мы планируем посмотреть на количество и характер правок в слое, в том числе на количество жалоб на отсутствие индекса. На основании этих данных будем думать о возможном расширении возможностей работы с индексами.

Вопрос о расширении географии поддержки слоя зависит в основном от потребности в индексах пользователей конечных продуктов Яндекса в других странах.