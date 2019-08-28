Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Почтовые индексы в Народной карте

Всем привет!

Сегодня в Народной карте появилась возможность работать (но с некоторыми ограничениями) с почтовыми индексами.

Как все работает?

Почтовые индексы — отдельный тип объектов, но основная работа с индексами ведется в карточках адресов. К адресу теперь можно привязать индекс, а также изменить уже привязанный, если он изменился.

Также можно работать с самими объектами-индексами: изменить их геометрию и поменять название (номер).

Какие правила?

Правила очень простые: в названии индекса указывается только его номер, без каких бы то ни было дополнительных пояснений. Точка индекса располагается там, где расположено соответствующее почтовое отделение.

Какие ограничения?

Основное ограничение — географическое. В настоящий момент поддержка слоя почтовых индексов осуществляется только в России. Подавляющее большинство объектов-индексов уже есть на карте, поэтому возможности создавать новые объекты-индексы сейчас нет. Если вы столкнулись с отсутствием на карте почтового индекса на территории России, напишите об этом жалобу к объекту-адресу здания, в котором расположено почтовое отделение, в рамках ее обработки индекс будет добавлен. Скорее всего, на карте будет не хватать в основном индексов в тех местах, где в районах новой застройки появились новые почтовые отделения.

Какие планы?

Сейчас мы планируем посмотреть на количество и характер правок в слое, в том числе на количество жалоб на отсутствие индекса. На основании этих данных будем думать о возможном расширении возможностей работы с индексами.

Вопрос о расширении географии поддержки слоя зависит в основном от потребности в индексах пользователей конечных продуктов Яндекса в других странах.

52 комментария
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alex.kurk
29 августа, 13:50
Ограничение по географии, новые объекты создавать нельзя. Что вы хотите смотреть тогда в слое и какие выводы делать?
akbars
Сотрудник Яндекса29 августа, 14:25
alex.kurk,
давайте поясню.
Сейчас с индексами фактически возможны три вида содержательных действий:
- добавление индексов к адресам, у которых их сейчас нет
- изменение индекса у адресов
- добавление новых индексов (через жалобу)
Правками по изменению геометрии индексов тут, кажется можно пренебречь, поскольку мы ожидаем, что носить они будут в основном косметический характер, как-то подвижна внутри здания.
Собственно мы хотим посмотреть, много ли будет правок всех трех видов. Из этого можно будет делать выводы о текущем состоянии базы индексов, о том, насколько много правок нужно делать, чтобы "довести ее до ума".
Алексей Зуев
29 августа, 17:29
akbars,
Действий первого вида требуется много. Без группового редактирования атрибутов задача неподъёмная. Ну или по крайней мере малопродуктивная. Просьба разрешить групповые операции с адресами.
Mystery.of.the.white.tiger
29 августа, 13:52
То есть можно добавлять индекс любому зданию?
akbars
Сотрудник Яндекса29 августа, 14:28
Mystery.of.the.white.tiger,
можно, но не к любому зданию, а к любому адресу (в России). К большинству адресов индексы уже добавлены, но для новых адресов да, добавление индексов актуально.
podmotal
29 августа, 13:56
А как насчёт групповой привязки?
Огромное количество адресов сейчас без индекса, и прописывать их вручную по одной штуке - крайне непродуктивно.
nogo1986
29 августа, 14:12
Нужна раскраска адресов без индеков
akbars
Сотрудник Яндекса29 августа, 14:35
nogo1986,
два почти идентичных комментария:)
Записали просьбу.
EVGVir
29 августа, 14:15
Думаю, не помешает какая нибудь специальная раскраска, типа адреса без индекса.
kirill1303
29 августа, 14:45
Ошибка: адрес обслуживается отделением 614113, которое невозможно привязать к адресной точке ввиду географической удалённости (раз и два).
А вообще долго этого ждал, теперь буду обходить все созданные самостоятельно адресные точки за три года и добавлять в них индекс
fnaq
29 августа, 18:55
kirill1303,
в посёлке Талаги под Архангельском почти все адреса находятся слишком далеко (>1км) от индекса, потому я придумал временный костыль. 
Адресную точку во время редактирования надо подтянуть к индексу, ввести индекс, вернуть адресную точку обратно (неизбежно смещение), сохранить.
bob
29 августа, 21:17
fnaq,
попробуйте подвинуть адрес, затем добавить индекс и нажать "отменить".
fnaq
29 августа, 23:50
bob,
 индекс не добавляется при этом. Все изменения отменяются же. 
bob
29 августа, 23:56
fnaq,
отменить не правку, а последнее действие.  Кнопкой со стрелочкой или Ctrl + Z
fnaq
30 августа, 00:10
bob,
адрес возвращается обратно, поле с индексом получает красную рамку, кнопка «Сохранить» тухнет. 
UPD. Получилось. 
Обновлено 30 августа, 00:11
tamozhnya04w
вчера, 10:10
fnaq,
Можно просто придвинуть, сам почтовый индекс ближе к адресам, что бы не заморачиваться с каждым адресом в отдельности.
Дмитрий
29 августа, 14:58
Сделайте групповое редактирование для индексов.
andrey.ru68
29 августа, 16:10
Привязка индексов к адресам ведь заранее известна.
Можно на сайте почты найти - https://www.pochta.ru/post-index
или на сторонних сайтах (к примеру indexpochta.ru)
Т.е. я полагаю база такая есть. Нельзя ли это поле сделать не как редактируемый атрибут, а как вычисляемый на основе базы?
1. ошибки тогда будут зависеть исключительно от базы
2. не нужно редактировать адреса при смене индекса
3. не нужно задавать/забывать указать индекс при создании нового адреса, т.е. не усложняем создание адресной точки
andrey.ru68
29 августа, 16:19
4. область здания не перегружается лишними кругляками
Выглядит стремновато - https://n.maps.yandex.ru/#!/?z=19&ll=42.469636%2C51.848006&l=nk%23sat
UPDATE: хотя это только для отделений почты, но не понятно зачем оно нужно когда в имени отделения и так есть индекс.
Обновлено 29 августа, 16:20
Алексей Зуев
29 августа, 18:26
andrey.ru68,
Почту.ру как информационный ресурс использовать не рекомендую. Они так и не прочувствовали разницу между улицей, скажем, Пушкина в городе и в каком-нибудь посёлке городского округа. А ведь я им писал по обратной связи. Открыл сегодня сайт - воз и ныне там.
Alexxegorov
31 августа, 21:06
Алексей Зуев,
можно пример? Не очень понятно, как именно они не чувствуют разницу.
Алексей Зуев
вчера, 09:13
Alexxegorov,
Например, это отделение расположено не на Южной улице в городе Феодосии, а на Южной улице в посёлке Приморском. Из-за неправильной геопривязки жителей посёлка поиск отправляет в "ближайшие" отделения в городе, а жителей города в несуществующее отделение на Южной улице.

Я, возможно, не до конца справедлив к Почте России, поскольку за 5 лет они большую часть подобных ошибок всё-таки исправили.
Обновлено вчера, 09:15
Okclick
29 августа, 16:12
Первые впечатления:

- Про раскраску адресов без индексов уже написали. Присоединяюсь к просьбе.

- Про групповую привязку тоже написали, присоединяюсь! Наиболее логичной представляется возможность накликивать адреса во время редактирования самого индекса.

- В случае если расстояние между адресом и индексом больше 1 км, нужный индекс не появляется в выпадающем списке, даже если набрать его полностью. Приходится двигать адрес ближе к индексу, а потом обратно. И так каждый адрес! Оченама неудобно!! Я сходу наткнулся на несколько примеров, когда радиус охвата почтового отделения намного больше километра. Сделайте, пожалуйста, хотя бы 3-5 км радиус поиска... 
Для примера: 650010. Навскидку примерно треть адресов находятся за пределами радиуса в 1 км, а самый дальний адрес находится на расстоянии 2.6 км.

- При выборе индекса подсветка адресов пропадает на 15-м масштабе. Хочется, чтобы она оставалась и на более мелких масштабах. Помимо того, что расстояние до ближайшего отделения может быть много больше 1 км, ещё и не всегда привязка адреса к отделению обоснована географической близостью, иногда некоторые здания привязаны не к ближайшему отделению, а к какому-то другому. Плохо, что чуть отдалишь карту, и уже привязка не видна.

- Отсутствует возможность найти объект-индекс по номеру через поисковую строку. Таким образом, невозможно определить, то ли индекс вообще отсутствует в Народной карте, то ли он всё-таки существует, но расположен неправильно. Ну, вот, например, 650064 существует или нет? По идее, он должен располагаться в здании по адресу: г.Кемерово, пр.Советский, 58.
Обновлено 29 августа, 16:12
Alexxegorov
31 августа, 21:10
☭Okclick,
полностью поддерживаю! Особенно насчёт проблемы с расстояниями. Приходится сидеть в обнимку с сайтом Почты России. Если почтовый индекс не нашёлся, сначала вбиваешь адрес целиком в поиск индекса на сайте почты, потом ищешь полученный адрес отделения на карте и только потом смотришь, есть ли индекс. Чрезвычайно неудобно. Таким образом можно только единичные правки делать. Целенаправленно и планомерно проставлять и исправлять индексы крайне сложно.
Djonsk
29 августа, 17:08
Только в России, эх, всё как обычно
Котик
29 августа, 17:43
Djonsk,
вот теперь я и не удивляюсь, почему Яндексом в других странах почти не пользуются. Пора уже свой яндекс создавать.
Обновлено 29 августа, 17:44
Котик
29 августа, 17:39
Это не "возможность работать с некоторыми ограничениями", это "возможность выполнять некоторые действия". Вижу, в Украине нормальных сервисов ещё долго не будет.
Котик
29 августа, 17:46
Если вдруг надумаете, могу предоставить справочник почтовых адресов Украины, там есть индексы.
Обновлено 29 августа, 17:46
helpnikspb
30 августа, 12:25
Котик,
в Украине ещё рисовать и рисовать. Там куда ни кинь - всюду клин. Не до индексов там пока. Там робот нарисовал чУдную природу, а аутсорсеры - чудесные дороги. Интересно, что они курили в процессе. Плюс сдвиг снимков. Плюс корявый кадастр. Плюс мало инфы в электронном виде. Плюс дефицит местных модеров. Сплошные плюсы.
Семён Федотов
29 августа, 17:48
Ещё пару хотелок:
— при нажатии на точку индекса подсвечивать жёлтым все адреса, привязанные к индексу;
— в режиме групповой привязки иметь возможность нарисовать многоугольник для выделения адресов;
— каким-либо образом предупреждать пользователя о том, что он меняет индекс (например, тем же групповым редактированием). Т.е. у адреса был индекс N, пользователь меняет его на M, а ему выдаётся сообщение типа «у этого адреса уже есть индекс, вы уверены, что он ошибочный?».
Алексей Зуев
29 августа, 18:29
Семён Федотов,
Первая хотелка уже реализована же.
Выделение многоугольником в групповых операциях тоже есть, только они для адресов запрещены.
Семён Федотов
29 августа, 18:37
Алексей Зуев,
упс, не заметил) Осталось две))
МВА
29 августа, 18:51
Не привязывать к центрам НП https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/53048067?z=13&ll=41.829155%2C51.448683&l=nk%23sat  куда лучше рядом или на здании почты https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/53056841?z=15&ll=41.987059%2C51.455270&l=nk%23sat  Во втором случае индекс сразу виден, в первом только в 19-ом масштабе
Семёнов Олег
29 августа, 19:10
Интересная задумка.
fnaq
29 августа, 19:11
Забавная штука, но зачем?
В какой ситуации пользователю интересен индекс? 
Бумажные письма люди отправляют гораздо реже, чем email, но базу актуальных электропочт недавно посчитали неподъёмной. 
Я надеюсь, индекс не будут выводить в адресной плашке? А то в деревнях уже Россия не влезает
ruslantw
30 августа, 11:13
fnaq,
чтобы вспомнить свой индекс или послать посылку/письмо кому-либо. Либо какая-то интеграция этих индексов при вводе адреса доставки в маркетплейсах Беру/Bringly 
fnaq
30 августа, 11:27
ruslantw,
Индексы умеют подтягивать по адресу уже все подряд. И сама ФГУП Почта России такой сервис предоставляет. Ведь индекс мы указваем исключительно для облегчения работы автоматизированных систем сортировки самой Почты, больше этот индекс не нужен никому. 
А у меня в Архангельске в самом центре города есть огромный кусок застройки с неправильным индексом 163069, на самом деле там 163000.  Эта ошибка унаследована из ФИАС, а Почта Поссии по этим адресам сообщает правильный индекс (за исключением нескольких зданий). Вот я и думаю: а стóит ли овчинка выделки? 
helpnikspb
30 августа, 12:34
fnaq,
не стоит. Индекс - необязательная часть адреса, если остальные реквизиты указаны. Отправления с индексами с тремя нулями в конце отправляются на уточнение, поскольку именно последние три цифры указывают ОПС в городе или районе области. Я уже писал несколько лет назад об этом довольно подробно.
alex19643
31 августа, 02:25
fnaq,
Полностью согласен. Кто имеет в шаговой доступности комп, планшет, смартфон (нужное подчеркнуть) понятия не имеют что такое индекс и с чем его едят. В крайнем случае (как у меня недавно было) необходимо было отправить бандероль, барышня в окошке мне с радостью сообщила неизвестный мне индекс и кучу других подробностей)
Только не спрашивайте: что такое "бандероль" - это из прошлой жизни))))
alex19643
30 августа, 06:19
Некоторые индексы выскакивают на значках ж/д станций: 
https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1968609650?z=16&ll=47.492681%2C53.559225&l=nk%23sat
С ними что делать?
Обновлено 30 августа, 06:22
bob
30 августа, 08:16
alex19643,
может, двигать на здание почтового отделения?
alex19643
31 августа, 01:54
bob,
Тут вопрос  не в том, что именно надо сделать, я даже нашёл адрес  именного этого отделения, тут вопрос в том, как найти дом с этим адресом на карте? При данной наполненности карты адресными точками, согласитесь, это будет не самая простая работёнка). Мало того, необходимо не только выявить и редактировать сами отделения, но и оснастить индексами все дома. А сколько домов в России? А в мире?

fnaq
31 августа, 16:40
alex19643,
я в таких случаях не стесняюсь писать на эл.почту самого почтового отделения или администрации сельского поселения. Иногда доходит до переписки с ближайшей школой или домом культуры.
alex19643
1 сентября, 01:48
fnaq,
стоит ли овчинка выделки?)
fnaq
1 сентября, 11:14
alex19643,
)))
ilyasafronov
30 августа, 16:43
Я бы на самом деле попросил бы ещё начинать отображать точечки с адресами не с такого масштаба, как сейчас.
Они начинают появляться с того же масштаба, что и точечки населённых пунктов (z12).
А адресные точки появляются с z16.
Считаю оптимальным сделать их появление с z14.
GT
30 августа, 17:31
а откуда вы взяли данные? на моем доме неверные, полагаю так во многих местах
fnaq
31 августа, 13:47
GT,
похоже, что из ФИАС. 
Я вижу на карте сейчас те же ошибки или устаревшие данные, что и там. 
Сама Почта России показывает более-менее актуальные индексы. 
alex19643
31 августа, 02:07
Теперь хотелка.
Нельзя ли эти индексы выделить в отдельный слой. Я как зашёл на карту у меня от фиолетовых точек чуть глаза не лопнули. Количество этих точек достаточно большое, если не сказать большего (особенно в больших городах). Нагружают карту очень сильно. Просто кому они не интересны, могли бы этот слой отключить. Или хотя - бы сделать точки поменьше, ну например как подъезды.
dspos
31 августа, 14:23
Массовая привязка очень нужна. Очень. Очень! И групповое редактирование тоже.
Радиус охвата почтового отделения нужно увеличивать. В Новой Москве, например, на всё поселение может быть 1 почтовое отделение и самые дальние адреса находятся на удалении больше 5 км. Что происходит в других областях, где площади гораздо больше пока загадка, но могут быть и более интересные примеры.

ruslantw
31 августа, 17:59
✐dspos,
интереснее примеры если адрес в одном селе, почтовое отделение в другом селе.
AndreyA
31 августа, 21:38
Не получается добавить индексы домам на этой улице:
https://n.maps.yandex.ru/-/CGGZFEzo

Хотя на соседних улицах, равноудаленных от почтового отделения, добавилось без проблем.