Полезные ссылки, которые могут пригодиться каждому народному картографу. Рекомендовано к добавлению в закладки.

Новости

Паблик Народной карты в Вконтакте

Официальная страничка сообщества народных картографов в самой популярной социальной сети СНГ.

Страничка Народной карты в Instagram

Все самые интересные события из жизни Народной карты на одной страничке в формате фото.

Канал Народной карты в Telegram

Рассказываем только о самых важных и интересных событиях сервиса.

Список хотелок народных картографов

Можно посмотреть и оценить чужие хотелки, а можно написать свою.

Рисование и общение

Неофициальный чат народных картографов в Telegram

Тут можно задать вопрос опытным пользователям Народной карты и быстро получить на него ответ.

Чатик в Telegram, посвященный совредам

Очень удобен и полезен во время совместных редактирований.

Карта народных модераторов

Если вам вдруг срочно понадобится найти модератора на определенной территории.

Расширение функционала

Ночная тема для Народной карты

Будет весьма кстати, если вы любите порисовать в темное время суток.

Расширение для Народной карты

Весьма кстати для опытных народных картографов, которым стандартных инструментов редактирования уже мало.

Скрипт NMaps Tweaks

Еще одно улучшение, призванное облегчить и автоматизировать выполнение различных операций при работе в Народной карте.