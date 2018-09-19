Изменения в правилах именования выходов скоростного транспорта

Привет!

Хотим рассказать об изменениях, которые в ближайшее время будут происходить в слое скоростного транспорта.

В рамках работ над дизайном Яндекс.Карт, мы хотим сделать подписи «номерных» выходов из метро на картах более понятными. Таких выходов в Москве становится всё больше и больше, также наблюдается тенденция к появлению «номерных» выходов в других городах (привет Новосибирску и Екатеринбургу :-)

До сегодняшнего дня правила заполнения названий для выходов метро были достаточно громоздкими — необходимо было «дублировать» всю информацию из родительской станции и указывать названия у выходов в том же объёме, что и у станции.

Чтобы заполнение атрибутов у выходов метро стало проще, мы изменили пункт Правил 3.13.2.3.2. про именование выходов метро.

Обратите внимание, что прямо сейчас не нужно идти и везде исправлять названия у выходов или же переносить номер выхода в официальное название. Во всех метрополитенах, которые сейчас нарисованы в Народной карте, мы сделаем такие изменения централизованно!

Кроме того, изменения в атрибутах выходов метро мы проводим в два этапа: на первом этапе мы приводим к новому формату названия у «неномерных» выходов метро, а через некоторое время, в рамках второго этапа, номера выходов будут перенесены в официальное название выхода.

О начале второго этапа мы обязательно напишем, а пока, пожалуйста, не правьте атрибутивную информацию у существующих номерных выходов.

Но если вы рисуете метрополитен или иную систему скоростного транспорта (например, в странах дальнего зарубежья) — это нужно делать по обновленным Правилам.