Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Изменения в правилах именования выходов скоростного транспорта

Привет!

Хотим рассказать об изменениях, которые в ближайшее время будут происходить в слое скоростного транспорта.

В рамках работ над дизайном Яндекс.Карт, мы хотим сделать подписи «номерных» выходов из метро на картах более понятными. Таких выходов в Москве становится всё больше и больше, также наблюдается тенденция к появлению «номерных» выходов в других городах (привет Новосибирску и Екатеринбургу :-)

До сегодняшнего дня правила заполнения названий для выходов метро были достаточно громоздкими — необходимо было «дублировать» всю информацию из родительской станции и указывать названия у выходов в том же объёме, что и у станции.

Чтобы заполнение атрибутов у выходов метро стало проще, мы изменили пункт Правил 3.13.2.3.2. про именование выходов метро.

Обратите внимание, что прямо сейчас не нужно идти и везде исправлять названия у выходов или же переносить номер выхода в официальное название. Во всех метрополитенах, которые сейчас нарисованы в Народной карте, мы сделаем такие изменения централизованно!

Кроме того, изменения в атрибутах выходов метро мы проводим в два этапа: на первом этапе мы приводим к новому формату названия у «неномерных» выходов метро, а через некоторое время, в рамках второго этапа, номера выходов будут перенесены в официальное название выхода.

О начале второго этапа мы обязательно напишем, а пока, пожалуйста, не правьте атрибутивную информацию у существующих номерных выходов.

Но если вы рисуете метрополитен или иную систему скоростного транспорта (например, в странах дальнего зарубежья) — это нужно делать по обновленным Правилам.

10 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
vadimcooltop
19 сентября 2018, 15:42
Довольно полезное изменение.
Обновлено 19 сентября 2018, 15:45
kary4rus
19 сентября 2018, 15:45
Это изменение относится к таким редким особям, как Волгоградское метро?))
podmotal
19 сентября 2018, 15:52
kary4rus,
вы наверное хотели сказать Волгоградский трамвай?
kary4rus
19 сентября 2018, 16:01
podmotal,
у нас как-то на станциях (не остановках, а именно станциях!!) установили вот какую "рекламку".
https://yadi.sk/a/Tzn1j5DT3YVTtx/5b33cc35d9870399bf12b240
Написано метрополитен? Написано)))
yndx-kras
Сотрудник Яндекса19 сентября 2018, 16:42
kary4rus,
да, это изменение относится ко всем выходам со станций скоростного транспорта.
А именно — метро, скоростной трамвай, скоростной автобус, лёгкое метро, монорельс, а также канатные дороги и фуникулёры, в тех случаях, когда выходы у них рисуются.
Чэшырскі К^_^Т
19 сентября 2018, 15:55
Минск не пропустите.
yndx-kras
Сотрудник Яндекса19 сентября 2018, 16:39
Чэшырскі К^_^Т,
Минск обязательно поправим!
alex.bayt
20 сентября 2018, 15:45
Теперь нужно такое же изменение для съездов с дорог.
Survivor2007
23 сентября 2018, 20:05
Может вы еще, наконец, научите прокладывать маршруты с учетом выходов из метро?

Стас К.
сегодня, 09:23
К подземным станциям городских железных дорог сейчас невозможно привязать выход. Хотя такие дороги вполне являются скоростным внеуличным городским транспортом. В Москве, мол, таких – всего одна, плюс две в аэропортах, поэтому, дескать, не стоит утруждаться. Однако, в дальнем зарубежье таких – полно, взять хотя бы Париж (RER) с Берлином (S-Bahn).
Кроме того, на таких станциях останавливаются поезда дальнего следования, как например в Копенгагене или Мальмё (Швеция), поэтому не получится записать их по разряду станций метро, как было сделано с МЦК.
Вдобавок, нельзя исключать увеличения количества подобных станций и в России.


Прошу рассмотреть возможность привязки входов-выходов к подземным пассажирским железнодорожным остановочным пунктам, а не только к станциям метро.
Обновлено сегодня, 09:28