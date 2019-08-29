Правила для велосипедов

Неоднократно встречаю запреты на левые повороты для велосипедов

например

https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/3537034385?z=20&ll=23.746252%2C53.631121&l=nk%23sat

Однако по правилам если нельзя повернуть двигаясь на велосипеде, то нужно спешиться и повернуть пешком там где разрешено переходить. на данном перекрестке по правилам велосипедисту можно перейти вдоль края перекрестка, никаких зебр рядом нет.

Предлагаю внести в правила запрет на внесение в карту таких запретов. По моему глубокому убеждению там где велосипедист может совершить маневр (вне зависимости от того каким способом) запрещать его нельзя категорически, можно запрещать только там где другими знаками, разметкой, наличием альтернативного выполнения маневра прямо запрещено совершать такого рода маневр.

Основной аргумент какой я слышу — велороута в программе нет, поэтому не важно. Но если велороута нет, то зачем ставить тогда запрет для велосипедистов?