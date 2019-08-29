Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Правила для велосипедов

Неоднократно встречаю запреты на левые повороты для велосипедов

например

https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/3537034385?z=20&ll=23.746252%2C53.631121&l=nk%23sat

Однако по правилам если нельзя повернуть двигаясь на велосипеде, то нужно спешиться и повернуть пешком там где разрешено переходить. на данном перекрестке по правилам велосипедисту можно перейти вдоль края перекрестка, никаких зебр рядом нет.

Предлагаю внести в правила запрет на внесение в карту таких запретов. По моему глубокому убеждению там где велосипедист может совершить маневр (вне зависимости от того каким способом) запрещать его нельзя категорически, можно запрещать только  там где другими знаками, разметкой, наличием альтернативного выполнения маневра прямо запрещено совершать такого рода маневр.

Основной аргумент какой я слышу — велороута в программе нет, поэтому не важно. Но если велороута нет, то зачем ставить тогда запрет для велосипедистов?

4 комментария
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GT
вчера, 12:47
эту проблему решило бы указание полос на дороге. но, учитывая, что у нас до сих пор нет ограничения скорости по направлению движения, ждать это не скоро
Обновлено вчера, 12:47
WildShadow
вчера, 13:03
GT,
в некоторых местах, особенно где есть снимки местности и знаки "движение по полосам" в навигаторе перед перекрёстками показываются эти знаки, по ним можно и судить сколько полос на дороге... но это надо разработчикам подсуетиться и добавить новый алгоритм, да и не везде пока отмечено "движение по полосам"
Обновлено вчера, 13:03
Fleget
Сотрудник Яндексавчера, 15:19
Мы бы не хотели так сильно замедлять маршрут велосипедиста, к тому, же, как и пешеходный, велосипедный маршрут скорее рекомендательный, и пользователь при необходимости сам сможет принять решение, спешится ему или поехать в объезд.  К тому же, в вашем примере скоро будет круговое движение :)
Sagit
вчера, 15:44
Fleget,
я могу показать море таких примеров. в том числе и когда вместо запрещенного левого поворота на велосипеде придется проехать прямо через ЖД переезд, развернуться и вернуться через жд переезд и повернут направо.
я так понимаю это лучше и быстрее? в любом случае левый поворот на велосипеде не быстрое занятие, и прямой запрет в конкретном месте - не есть хорошо. Да и любые круги медленнее чем спешиться и перейти.
Я не против запретов, но только там где явно нельзя это сделать, нельзя повернуть, нельзя перейти из=за заборов или явных запретов.
А тыкать запреты начали где не попадя.