Правила написания названий организаций

Допустимы ли названия на карте со смешанным регистром, например, «КулинАриЯ»?

Есть пункт правил 3.6.2.2.3.1.6, который запрещает использование названия только из прописных букв. При этом поясняется, что сложносоставные названия, типа «СпецСтройМонтаж», могут писаться с использованием прописных букв в середине слова.

Сложно понять, чем руководствовались авторы названия «КулинАриЯ», но прописные буквы в названии выделены цветом, то есть использование прописных букв не является случайным. Возможно они хотели подчеркнуть наличие частей слова «Ария» и «Я» или руководствовались какими-то другими соображениями.

Название не состоит только из прописных букв, так что пункт правил 3.6.2.2.3.1.6 не должен применяться. Однако неясно, попадает ли это название под пояснение во второй части пункта 3.6.2.2.3.1.6.

На мой взгляд, поскольку пункт 3.6.2.2.3.1.6 относится именно к названиям только из прописных букв, в данном случае он не применим, и на карте нужно указывать название именно в написании «КулинАриЯ». Корректна ли данная интерпретация правил?