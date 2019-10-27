Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Правила написания названий организаций

Допустимы ли названия на карте со смешанным регистром, например, «КулинАриЯ»?

Есть пункт правил 3.6.2.2.3.1.6, который запрещает использование  названия только из прописных букв. При этом поясняется, что сложносоставные названия, типа «СпецСтройМонтаж», могут писаться с использованием прописных букв в середине слова.

Сложно понять, чем руководствовались авторы названия «КулинАриЯ», но прописные буквы в названии выделены цветом, то есть использование прописных букв не является случайным. Возможно они хотели подчеркнуть наличие частей слова «Ария» и «Я» или руководствовались какими-то другими соображениями.

Название не состоит только из прописных букв, так что пункт правил 3.6.2.2.3.1.6 не должен применяться. Однако неясно, попадает ли это название под пояснение во второй части пункта 3.6.2.2.3.1.6. 

На мой взгляд, поскольку пункт 3.6.2.2.3.1.6 относится именно к названиям только из прописных букв, в данном случае он не применим, и на карте нужно указывать название именно в написании «КулинАриЯ». Корректна ли данная интерпретация правил?

8 комментариев
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Fleget
Сотрудник Яндексасегодня, 12:12
Идея нам нравится. Хотим подумать, как это коротко и понятно описать в правилах, чтобы при этом исключить полный "капс" в названиях и названия бодные ТоПтЫжКаМ.
maksdm
сегодня, 12:25
Fleget,
Есть организации, у которых во всех официальных (учредительных) документах название пишется большими буквами (все заглавные), сам в такой работаю. Для них можно сделать исключение?
Обновлено сегодня, 12:26
Fleget
Сотрудник Яндексасегодня, 12:36
maksdm,
нет, мы бы не хотели использовать капс там, где в нем нет необходимости и он не несет смысловую нагрузку. 
k2k
сегодня, 12:45
Fleget,
Вы хотите явным образом исключить использование "капса", кроме как на первой букве?
А как же названия, типа "СемьЯ"? Несмотря на то, что прописная буква в конце не соответствует формальным правилам русского языка, подобное написание делает название явно узнаваемым брендом. Исключение возможности использования подобных названий на карте приведёт к затруднениям к идентификации организаций.
Обновлено сегодня, 12:46
Fleget
Сотрудник Яндексасегодня, 13:05
k2k,
нет нет. Речь идет про все название написанное капсом. Например, СЕМЬЯ. Ваш пример, нам наоборот нравится

Обновлено сегодня, 13:06
k2k
сегодня, 13:39
Fleget,
Для этого достаточно исключить вторую часть пункта  3.6.2.2.3.1.6 и чуть подкорректировать первую, чтобы было однозначно понятно, что он относится только к названиям полносью из прописных (заглавных) букв. Чтобы устранить неоднозначность интерпретации.
Fleget
Сотрудник Яндексасегодня, 15:48
k2k,
при этом останутся ТоПтЫжКи или названия с одной маленькой буквой, например КУЛИНАРиЯ.
Alexxegorov
сегодня, 12:22
Учитывая, что сейчас всё интегрируется со Справочникам толку в каких-либо нововведениям мало, потому что в результате называться будет так, как в Справочнике.