Предупреждения о превышении скорости в Яндекс.Навигаторе

Яндекс.Навигатор начал предупреждать водителей о превышении скорости звуковым сигналом.

Приложение знает о скоростных ограничениях не только на разных дорогах, но и на разных участках одной. Кроме того, ограничение скорости на участке теперь отображается на экране устройства. На российских дорогах предупреждающий сигнал по умолчанию раздаётся, когда скорость превышена на 15 км/ч. Порог превышения можно изменить в настройках Навигатора.

Новая возможность Навигатора работает в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Московской, Ленинградской и Киевской областях, а также в Турции. В остальных городах и странах предупреждения работают в тестовом режиме.

Значительную часть данных о скоростных лимитах Навигатор получил из Народной карты благодаря вам, нашим пользователям.

Говорим вам спасибо! Вы снова сделали карту лучше!