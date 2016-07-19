Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Предупреждения о превышении скорости в Яндекс.Навигаторе

Яндекс.Навигатор начал предупреждать водителей о превышении скорости звуковым сигналом.

Приложение знает о скоростных ограничениях не только на разных дорогах, но и на разных участках одной. Кроме того, ограничение скорости на участке теперь отображается на экране устройства. На российских дорогах предупреждающий сигнал по умолчанию раздаётся, когда скорость превышена на 15 км/ч. Порог превышения можно изменить в настройках Навигатора. 

Новая возможность Навигатора работает в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Московской, Ленинградской и Киевской областях, а также в Турции. В остальных городах и странах предупреждения работают в тестовом режиме.

Значительную часть данных о скоростных лимитах Навигатор получил из Народной карты благодаря вам, нашим пользователям. 
Говорим вам спасибо! Вы снова сделали карту лучше!

24 комментария
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NetFarmer
19 июля 2016, 19:42
Уже неделю тестирую как - отлично реализовано :)
NetFarmer
19 июля 2016, 20:36
Кстати, если помониторить профильные форумы и Play Market, народ беснует по поводу кеша карт, который не обновляется с 10 мая. Многие не понимая как оно устроено качают карты и удивляются почему они затираются поверх. В общем, негатив из ничего. Когда исправят?
Андрей
19 июля 2016, 21:51
Здравствуйте. Такой вопрос: на Windows 10 mobile когда выйдет более адекватная версия приложения? Интерфейс до сих пор слишком большой. Да и символы не чёткие.
kuma
20 июля 2016, 20:00
Андрей,
Народные карты и просто карты немного разные сущности. Задайте свой вопрос через "Обратную связь"
Сергей
3 ноября 2016, 07:24
Андрей,
Следите за обновлениями)
Либо сделайте как я: отдал люмию матери а себе взял андроид)
jalanajak
20 июля 2016, 08:43
Нааакааанееец! Татарстан подключайте срочно, немедленно!
Петр Ш.
20 июля 2016, 10:46
Сегодня обнаружил Яндекс.Навигатор для часов Gear s2. Еще и с красивым и удобным виджетом. Приятно. А если о превышении скорости они начнут информировать вибрацией - то я даже начну Яндекс.Навигаторм пользоваться =) 
Петр Ш.
20 июля 2016, 10:59
И дополнюсь - а если еще и указатель на поворот перед маневром начнет на руку приходить - то вообще все велосипедисты и мотоциклисты yf него подсядут!
Евгений
21 июля 2016, 06:47
Приветствую! Не знаю где написать о скоростных ограничения ... Много участков дорог, где ограничение скорости касается одного направления. Можно добавить возможность выбора направления ограничения скорости?
nogo1986
21 июля 2016, 08:18
Евгений,
+1
Петр Ш.
21 июля 2016, 10:00
nogo1986,
Нельзя.
nogo1986
22 июля 2016, 06:50
Петр Ш.,
что "нельзя"? Я не понимаю. Предложение dea2602 разумное. По реализации в интерфейсе думаю не проблема проставлять отдельно от А к Б и от Б к А. Как это потом учитывать внутри маршрутизатора можно продумать.
NetFarmer
21 июля 2016, 15:04
Евгений,
в местах, где это допускается правилами, можно рисовать дорогу в два ребра. В таком случае, каждому ребру можно задавать собственные атрибуты, включая ограничение скорости.
Евгений
21 июля 2016, 15:28
NetFarmer,
Для каждого ребра не проблема. Как правило, это дороги не отличаются большой полосностью и разделительными полосами. Не более одного потока в каждую сторону. Не принципиально, конечно, но за чистоту эксперимента, так сказать )))
Евгений
25 июля 2016, 14:42
NetFarmer,
Если начать перерисовывать дороги, то бардака окажется значительно больше.
Что-то не видно официальной точки зрения?
Сергей
3 ноября 2016, 07:26
Евгений,
Технически это пока нельзя сделать. Уже не раз эта тема поднималась. Собственные глаза и соблюдение пдд никто не отменял)
Евгений
3 ноября 2016, 09:41
Сергей,
Учитывая дату комментария, то да, не раз ))) После ответа Яндекса, что они не могут сделать ЯН для W10m, сопоставимый с ЯН для других ОС, я вообще перестал задавать технические вопросы ))) Что-то делают, что-то получается. Так скоро программирование и осилят )))
Про самостоятельное соблюдение скоростного режима полностью согласен. Мне эта функция в ЯН не нужна, тем более, что она полноценно не реализована.
Евгений
21 июля 2016, 06:49
И не по существу ))) На знаке ограничения скорости, на экране, нарисуйте жезл ДПС, а оповещение в виде звука свистка )))
Сергей
3 ноября 2016, 07:27
Ну кстати по поводу оповещения.. Сам сигнал какой то слабенький. Надо что то другое подобрать.
besstyzh
4 сентября 2017, 06:55
тестировал на IOS, всё в настройках стоит и никаких предупреждений нет 
elien2016
17 октября 2017, 18:26
Походу Нету этой функции на андроиде у меня. Помогите...что мне делать ? Я одна такая ?
zubvdv
23 марта 2019, 21:10
А голосом,яндекс навигатор может предупреждать о превышении сеорости?
serega.conukhov
сегодня, 12:53
zubvdv,
Меня тоже волнует этот вопрос... 
blgkv
23 июля 2019, 16:01
Больше месяца, как  на мосту поставили знак 40 , а в Яндекс навигаторе всё показывает 60. Может знак незаконно поставили? Или почему-то Я-навигатор не знает?