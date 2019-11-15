Препятствия на пешеходных дорожках

Парк Северного речного вокзала в Москве перешёл в стадию ремонта. В связи с этим часть входов перекрыта забором. Но не все. А также часть выходов на набережную перекрыта строителями для прокладки коммуникаций. Ещё есть место, огороженное в центре парка, где тоже что-то роют. В итоге получается, что в парк зайти можно, только не везде и погулять там можно и на набережную можно, только надо знать, как пройти, где открытые входы. Для исправления маршрутизации я добавил ограничения движения (запрещённый манёвр в обе стороны) в тех местах где допустим перекопано поперёк дороги, установлен забор или просто заперли калитку. Но потом пришли сотрудники. Первый сотрудник удалил все запрещённые манёвры и вместо них поставил просто отсутствие доступности для всех. Но потом пришёл второй сотрудник. Спросил у меня что тут происходит, я ему объяснил. Тогда он мне сказал, что никаких запрещённых манёвров тут ставить не нужно, а нужно просто сделать всё в стадии строительства. И перевёл участки без доступности в стадию строительства. На вопрос почему нельзя ставить запрещённые манёвры — не ответил. Ну по сути цель достигнута и маршрутизация вот-вот измениться на правильную. Но мне совершенно непонятно от куда такие требования? Почему мои правки, сделанные по правилам, признаны неправильными, удалены и потом всё переделано два раза по-разному и по каким правилам это сделано? Я в недоумении…