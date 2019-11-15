Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Препятствия на пешеходных дорожках

Парк Северного речного вокзала в Москве перешёл в стадию ремонта. В связи с этим часть входов перекрыта забором. Но не все. А также часть выходов на набережную перекрыта строителями для прокладки коммуникаций. Ещё есть место, огороженное в центре парка, где тоже что-то роют. В итоге получается, что в парк зайти можно, только не везде и погулять там можно и на набережную можно, только надо знать, как пройти, где открытые входы. Для исправления маршрутизации я добавил ограничения движения (запрещённый манёвр в обе стороны) в тех местах где допустим перекопано поперёк дороги, установлен забор или просто заперли калитку. Но потом пришли сотрудники. Первый сотрудник удалил все запрещённые манёвры и вместо них поставил просто отсутствие доступности для всех. Но потом пришёл второй сотрудник. Спросил у меня что тут происходит, я ему объяснил. Тогда он мне сказал, что никаких запрещённых манёвров тут ставить не нужно, а нужно просто сделать всё в стадии строительства. И перевёл участки без доступности в стадию строительства. На вопрос почему нельзя ставить запрещённые манёвры — не ответил. Ну по сути цель достигнута и маршрутизация вот-вот измениться на правильную. Но мне совершенно непонятно от куда такие требования? Почему мои правки, сделанные по правилам, признаны неправильными, удалены и потом всё переделано два раза по-разному и по каким правилам это сделано? Я в недоумении…

10 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
maksdm
сегодня, 13:36
Для таких маневров нет отображения на карте (визуализации). И не уверен, что они влияют на маршруты, надо проверять.
maksdm
сегодня, 13:52
maksdm,
сам себе отвечу (так-как отредактировать уже поздно). На пешеходные или вело-маршруты запрещённые маневры на 10 классе влияют нормально. Но вот визуализации для них нет.
Felixs
сегодня, 13:39
Предположительно, проще убрать галочку "в стадии строительства" по окончании ремонта, чем писать несколько жалоб на удаление маневров.
Alexxegorov
сегодня, 13:50
Поставить дорогу в стадию строительства - это просто, быстро и наглядно. 
То же самое, что можно сделать одной правкой для перевода в стадию строительства, потребует множества запрещённых манёвров с разных сторон. Визуально это будет зелёная точка, которая не даёт полного понимания, что доступно, а что нет. А потом её легко забыть, когда ремонт закончится.
Обновлено сегодня, 13:50
dikiy
сегодня, 14:12
Вот тут я согласен, что ремонт нагляднее: https://n.maps.yandex.ru/-/CGXmqDlJ потому что вырыли яму по центру.

А вот тут заперто: https://n.maps.yandex.ru/-/CGXmuE2o , при чём тут ремонт?

И тут тоже заперто: https://n.maps.yandex.ru/-/CGXmuJn~
Alexxegorov
сегодня, 15:19
dikiy,
если стройки нет - убирайте флаг "В стадии строительства".
dikiy
сегодня, 14:27
Допустим Вы модератор. Пользователь делает такие правки: https://n.maps.yandex.ru/-/CGXmB2JQ
По какому пункту правил так можно? Это же просто забор. В правилах чётко написано как это рисуется.
Alexxegorov
сегодня, 15:21
dikiy,
забор стоит по какой причине?
dikiy
сегодня, 16:27
Alexxegorov,
по той причине, что в парке буду проводить благоустройство. И что бы лишние люди не ходили главный вход закрыли видимо (оставив при этом второстепенные). :-)
Alexxegorov
сегодня, 16:35
dikiy,
Это временный забор, забор стройки?