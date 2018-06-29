Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Приложение "Народная карта": ошибочные снимки

Всем привет.

Просьба в комментариях к этому посту присылать ссылки на ошибочные снимки с видеорегистраторов, которые уже опубликовались на Народной карте. 

Пока коллеги работают над возможностью удалить «лишнее» перед выгрузкой, на карте могут оказаться «плохие» фото. Например, сделанные во время пробного запуска приложения.

Пожалуйста, присылайте ссылки на:

 — фото внутри помещений или салонов автомобилей

 — фото людей, животных и т. п.

 — фото с рекламой и спамом

 — «битые» фото, например черный экран

Не нужно присылать фотографии, которые являются нормальными по содержанию (снимки проездов разного вида), но «плохими» по техническому исполнению (смазанные, сделанные под углом и т. п.). Над тем, чтобы на карте не публиковались такие снимки мы будем работать системно, а текущее наличие их на карте не так критично, как примеры в списке выше.

140 комментариев
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kary4rus
29 июня 2018, 15:35
А снимки с кривой привязкой (привязался трек не к той дороге, улетел вообще...) присылать вам?
q5210
1 июля 2018, 14:35
kary4rus,
Всем доброго времени суток. Поддерживаю вопрос.
https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/31049176?z=17&ll=39.661398%2C52.158399&l=nk%23sat , а должен привязаться к этой https://n.maps.yandex.ru/-/CBuy6EVoTD дороге.

https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/31049161?z=18&ll=39.661039%2C52.158334&l=nk%23sat , должен быть здесь https://n.maps.yandex.ru/-/CBuy6EdL8B

https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/30776692?z=19&ll=39.737174%2C52.053512&l=nk%23sat , это должно быть здесь https://n.maps.yandex.ru/-/CBuy6MQlXC .

https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/30774693?z=18&ll=39.728073%2C52.061162&l=nk%23sat ? , это должно быть https://n.maps.yandex.ru/-/CBuy6YW59D/

https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/30774747?z=18&ll=39.728660%2C52.060423&l=nk%23sat , это должно быть https://n.maps.yandex.ru/-/CBuy64HrDA

Такое ощущение, что прога пишет точно так же как и треки в блокноте картографа, криво. Навител работает нормально, показывает стабильную связь с 10 и более спутниками. А приложение "Народная карта" и "Я.Навигатор" постоянно теряются. С "Я.Навигатор" началось в последних версиях. И когда запущен "Я.Навигатор", Навител тоже теряет спутники и пишет нет доступа к GPS модулю, телефон Samsung Galaxy S4 mini I9190
akbars
Сотрудник Яндекса3 июля 2018, 19:13
kary4rus,
в целом этот пост именно для ошибочных снимков. Фидбек о неправильной привязке можно присылать к основному посту про запуск приложения. Но с привязкой есть несколько основных принципиальных сценариев, куда "укладывается" большинство ошибок. С ними мы работаем, лечим.
Alexxegorov
29 июня 2018, 15:39
Такой вопрос у меня. Будет ли иногда производится перепривязка снимков к дорогам (если конечно сохраняется оригинальная метка местоположения)?
К примеру, сделали снимок, потом поправили дорогу. В итоге снимки оказались в стороне от дороги. Или делали снимок, где дороги вообще не было, в итоге снимки привязались к "левой" дороге. Будет здорово, если потом такие снимки можно будет перепривязать к измененным и вновь появившимся дорогам.
akbars
Сотрудник Яндекса3 июля 2018, 19:14
Alexxegorov,
записали как пожелание - посмотрим, насколько реально будет делать такой пересчет (чтобы он действительно улучшал качество слоя снимков в целом).
Rom Martin
6 июля 2018, 23:26
akbars,
https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/3146203657?z=18&ll=27.648456%2C53.815882&l=nk%23sat вот пример новая развязка вокруг этого газона, снимки легли на старую дорогу, хотя новая была нарисована до загрузки.
Обновлено 6 июля 2018, 23:27
kirill1303
29 июня 2018, 16:14
На встрече картографов в Москве при презентации во время ответа на один из вопросов было озвучено, что старые снимки годовой и более давности, на которых ничего не видно, в короткие сроки удалят. На такие жалобы тоже принимаете?) Клац и клац :)


И вообще, как идея-фичреквест: сделать снимки с регистраторов-приложений полноценным объектами в НЯК с возможность прокомментировать, пожаловаться и запросить удаление (а автору снимков и напрямую удалить + в, например, отображаемых слоях сделать возможность видеть снимки только, как вариант, за последние три месяца и за последний месяц, ибо из-за наличия огромного количества старых снимков 100 лет не открывал сами снимки, а новые и не увидеть на карте, т.к. все дороги уже «зелёные» в них ;)
Обновлено 29 июня 2018, 16:14
kirill1303
29 июня 2018, 16:20
kirill1303,
*Клац и клац :)
dan.3dx
29 июня 2018, 23:23
kirill1303,
Зачем удалять, если нет ничего свежее?
akbars
Сотрудник Яндекса3 июля 2018, 19:16
kirill1303,
эти конкретные снимки вполне информативны, особенно в условиях отсутствия других, более свежих и (или) качественных. Поэтому пока мы не будем их удалять.
kirill1303
4 июля 2018, 06:11
akbars,
Как это в отсутствие других?!? Соответственно клац и клац..

Там несколько заходов разных операторов лежат друг поверх друга, при этом старые снимки – поверх новых, поэтому за новые можно зацепиться только на отворотах, которые делал более качественный оператор.

Из-за этого и появляется необходимость не только удалять старьё, но и возможность опционально включать фильтр по давности снимков.
kirill1303
4 июля 2018, 06:13
dan.3dx,
есть свежие снимки, они на тех же местах сделаны, вот только старые снимки лежат поверх новых на карте, из-за чего до них можно добраться только благодаря отворотам, которые делал более новый фотограф. Ссылки см. выше.
akbars
Сотрудник Яндекса6 июля 2018, 11:46
kirill1303,
это не так. Для того, чтобы "добраться" до снимка, достаточно кликнуть на любой снимок в данном месте. В интерфейсе просмотра снимков будет открыт выделеный снимок, а под ним - галерея остальных снимков этого места, отсортированных как раз по дате. Самый "свежий" будет слева, если быть точным - вторым слева после открытого снимка.
kirill1303
8 июля 2018, 15:38
akbars,
Оу, не замечал этого функционала.. В таком случае странно, что по самой первой ссылке нет аналогичных вариантов просмотра в то время, как они имеются в наличии. 
Alexxegorov
29 июня 2018, 18:48
kirill1303,
поддержу возможность отображения на карте только недавних снимков. Сейчас невозможно понять, где снимки новые, а где уже старые. Где стоит проехаться, чтобы обновить данные.
©ШвЕц АрTёМ
29 июня 2018, 22:57
Alexxegorov,
и желательно это видеть и в самом приложении
Alexxegorov
30 июня 2018, 08:35
©ШвЕц АрTёМ,
В точку!
Alexxegorov
30 июня 2018, 08:36
©ШвЕц АрTёМ,
Ещё хорошо бы видеть в приложении трек, который бы показал, где я только что записал данные. 
q5210
1 июля 2018, 16:54
Alexxegorov,
@поддержу возможность отображения на карте только недавних снимков.@ На карте НЯК (в редакторе, а не приложении) можно сделать что-то как в блокноте при нажатии на иконку фотоаппарата возможность выбрать интервал времени за который показать снимки. По неделям с такого по такое-то время, или по месяцам.
akbars
Сотрудник Яндекса3 июля 2018, 19:18
Alexxegorov,
эту хотелку записали (она озвучивалась ещё во время модераторского тестирования приложения) - видеть, где уже проехал, действительно, полезно в ряде случаев.
akbars
Сотрудник Яндекса3 июля 2018, 19:19
Alexxegorov,
тут фактически речь про "фильтрацию" покрытия снимками, так? Например, "показать только снимки не старше 2 месяцев". 
Картограф от Бога
30 июня 2018, 00:23
Есть несколько мест, где треки наложились совсем не там, где они должны были быть
https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/29203106
https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/19643269
и еще несколько таких видел. как с ними быть?


ну и пару скринов по теме
https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/21989506

https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/27278936 +  соседние)


Обновлено 3 июля 2018, 19:19
antkeev.andrej
1 июля 2018, 22:31
https://yandex.ru/maps/?clid=1955451&win=198&ll=46.860340%2C55.601606&z=15&l=pht&photos%5Boid%5D=img_135390070%3A812559&photos%5Bid%5D=urn%3Ayandex%3Afotki%3Adjunaken%3Aphoto%3A812559
Церковь стоит на выезде в Чебоксары
antkeev.andrej
1 июля 2018, 22:32
https://yandex.ru/maps/20078/shumerlya/?clid=1955451&win=198&ll=46.409907%2C55.491693&z=17&l=pht&photos%5Boid%5D=img_27458556%3A401615&photos%5Bid%5D=urn%3Ayandex%3Afotki%3Aashatan222007%3Aphoto%3A401615
Городской парк около танцевальной площадки
akbars
Сотрудник Яндекса3 июля 2018, 19:27
antkeev.andrej,
в посте речь идёт про снимки с видеорегистраторов в Народной карте, а не о геопривязанных снимках в Яндекс.Картах
antkeev.andrej
3 июля 2018, 20:27
akbars,
Но их тоже надо двигать и подстраивать, чтобы на месте дома не оказывалась фото парка или железнодорожных путей
antkeev.andrej
1 июля 2018, 22:33
https://yandex.ru/maps/20078/shumerlya/?clid=1955451&win=198&ll=46.409907%2C55.491693&z=17&l=pht&photos%5Boid%5D=img_1327780%3A974141&photos%5Bid%5D=urn%3Ayandex%3Afotki%3Ashorann%3Aphoto%3A974141 Сура
antkeev.andrej
1 июля 2018, 22:34
https://yandex.ru/maps/20078/shumerlya/?clid=1955451&win=198&ll=46.415758%2C55.494683&z=17&l=pht&photos%5Boid%5D=img_77485963%3A132519&photos%5Bid%5D=urn%3Ayandex%3Afotki%3Anikodanov%3Aphoto%3A132519 Базар
antkeev.andrej
1 июля 2018, 22:34
https://yandex.ru/maps/20078/shumerlya/?clid=1955451&win=198&ll=46.415758%2C55.494683&z=17&l=pht&photos%5Boid%5D=img_27458556%3A412747&photos%5Bid%5D=urn%3Ayandex%3Afotki%3Aashatan222007%3Aphoto%3A412747 Вокзал
antkeev.andrej
1 июля 2018, 22:35
https://yandex.ru/maps/20078/shumerlya/?clid=1955451&win=198&ll=46.415758%2C55.494683&z=17&l=pht&photos%5Boid%5D=img_1327780%3A810423&photos%5Bid%5D=urn%3Ayandex%3Afotki%3Ashorann%3Aphoto%3A810423 Интернациональная 31 и т.д. (весь город)
Котик
1 июля 2018, 22:44
— фото людей, животных и т. п.
— фото с рекламой и спамом


То есть, ссылки на фото дорог, на которые попали люди или бигборды, тоже присылать?
Картограф от Бога
2 июля 2018, 12:16
Котик,
думаю нет, только если что-то ершил специально/случайно разместить снимки этих типов
akbars
Сотрудник Яндекса3 июля 2018, 19:30
Котик,
нет фото дороги, куда попал билборд - присылать не нужно, несмотря на билборд оно останется фотографией дороги.
А вот фотография, где основным содержанием является рекламный плакат и на нем нет дороги, знаков и иже "полезной" информации - вполне можно считать рекламой
Ewġenju
2 июля 2018, 06:07
https://mrc-browser.maps.yandex.net/feature/31229656/image трек в не том месте(в пару улиц от того места где должен быть)

mrDoSTR
5 июля 2018, 01:15
Перевернутые на 180°снимки:
https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/18407298?z=17&ll=51.329640%2C55.658104&l=nk%23sat
Alex-Givengot
5 июля 2018, 15:37
https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/31824297?z=19&ll=42.184282%2C57.437827&l=nk%23sat
https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/31824288?z=21&ll=42.183897%2C57.438004&l=nk%23sat

https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/31824293?z=21&ll=42.183897%2C57.438004&l=nk%23sat


ss2k12
6 июля 2018, 17:36
Не правильная геометрия снимков
https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/31841064

https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/31841070?z=19&ll=38.080260%2C44.566529&l=nk%23sat
https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/31838129?z=19&ll=38.080260%2C44.566529&l=nk%23sat

https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/31838127?z=19&ll=38.080260%2C44.566529&l=nk%23sat

https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/31829009?z=19&ll=38.085356%2C44.563044&l=nk%23sat

https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/31829010?z=19&ll=38.085356%2C44.563044&l=nk%23sat

https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/31829072?z=19&ll=38.085356%2C44.563044&l=nk%23sat

Последние три и между ними надо удалить
https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/31828032?z=18&ll=38.079769%2C44.568310&l=nk%23sat

https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/31837013?z=17&ll=38.085445%2C44.564381&l=nk%23sat
https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/31840498?z=17&ll=38.085913%2C44.567825&l=nk%23sat

https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/31827660?z=17&ll=38.050216%2C44.589688&l=nk%23sat

Здесь надо удалить весь маршрут с снимками https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/31840197?z=17&ll=38.050216%2C44.589688&l=nk%23sat
Rom Martin
6 июля 2018, 21:59
https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/31945868?z=17&ll=27.685911%2C53.911724&l=nk%23sat

https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/31945876?z=17&ll=27.685911%2C53.911724&l=nk%23sat

https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/31945881?z=17&ll=27.685911%2C53.911724&l=nk%23sat

https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/31945883?z=17&ll=27.685911%2C53.911724&l=nk%23sat

https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/31945899?z=17&ll=27.685911%2C53.911724&l=nk%23sat



https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/31945416?z=17&ll=27.698297%2C53.831349&l=nk%23sat


Обновлено 6 июля 2018, 22:00
Rom Martin
6 июля 2018, 23:31
Rom Martin,


https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/31945537?z=17&ll=27.690921%2C53.869343&l=nk%23sat

https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/31945536?z=17&ll=27.690921%2C53.869343&l=nk%23sat

https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/31945538?z=17&ll=27.690921%2C53.869343&l=nk%23sat

https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/31945539?z=17&ll=27.690921%2C53.869343&l=nk%23sat
Сергей Парфeнов
8 июля 2018, 15:54
Проехал 7 июля 2018 по Калужскому шоссе от МКАД до ЦКАД и обратно. Погода и освещённость были отличные. Все фотки получились и успешно выгрузились на НЯК. Предлагаю удалить ВСЕ другие предыдущие серии снимков, сделанные на этом основном ходе Калужского шоссе. Среди них все снимки более старые (шоссе кое-где изменилось со времени тех съёмок) и многие старые серии сделаны ночью или в плохую погоду.
Обновлено 8 июля 2018, 15:57
akbars
Сотрудник Яндекса10 июля 2018, 11:52
Сергей Парфeнов,
спасибо за съемку, фотографии действительно получились отличные.
Удалять "вручную" старые снимки в данном месте мы вряд ли будем сейчас (это время коллег, которое лучше потратить на вещи, указанные ниже), поскольку планируем настроить со временем автоматическое удаление старых снимков в местах, где есть достаточное количество "свежих" проездов. Калужское шоссе, особенно в его части "прилегающей" к Москве, несомненно таким местом является, уже сейчас оно отснято порядка 10 раз.
i_vait (KOP.2019)
11 июля 2018, 10:21
https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/31851828?z=19&ll=27.675269%2C53.950801&l=nk%23sat
i_vait (KOP.2019)
11 июля 2018, 10:26
https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/30301602?z=19&ll=27.706878%2C42.667316&l=nk%23sat
Олег
14 июля 2018, 21:44
https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/33143332?z=19&ll=38.228671%2C55.718255&l=nk%23sat

https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/32784879?z=19&ll=38.196743%2C55.706544&l=nk%23sat

смещение относительно дороги нескольких снимков!


Как сделать, что бы программа фотографировала не по времени, а по метражу пройденного? Например каждые 30 или 50 метров. А так получается, стоишь на перекрестке, а фотографии щелкаются. Да и от скорости зависит. По метражу уже нет разницы с какой скоростью передвигается регистратор/картограф.
akbars
Сотрудник Яндекса16 июля 2018, 12:35
Олег,
спасибо за фидбек по привязке.
Про частоту снимков - эта хотелка уже у нас записана - чтобы при остановках не делать много одинаковых снимков.
Сергей Парфeнов
2 августа 2018, 16:15
Передвиньте цепочку снимков на правильное место, правее. Дорога (объезд) передвинута в соответствии со снятым тут треком, а снимки привязались к ранее нарисованой в неправильном месте дороге.
https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/34660561?z=17&ll=37.323918%2C55.482771&l=nk%23sat
Обновлено 2 августа 2018, 16:16
soline
13 августа 2018, 08:14
Просьба повернуть снимки, если это возможно. Съемку вел в необходимой ориентации экрана.
Георгий Работягин
16 августа 2018, 09:33
Добрый день, просьба удалить серию снимков https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/33773977?z=19&ll=83.002228%2C55.109080&l=nk%23sat, т.к. они вообще не привязались к дороге, имеют хаотичные места и не несут информацию.
Сергей
17 августа 2018, 22:09
Однако здрасти!
Просьба либо убрать либо повернуть фото..
https://yandex.ru/maps/11147/engels/?ll=46.212328%2C51.495978&z=12&mode=routes&rtext=51.481790%2C46.144637~51.485263%2C46.131102~51.519394%2C46.265726&rtt=auto&via=1

Приложение делало фото по маршруту выше!
Фото получились боком(((
Сергей
17 августа 2018, 22:11
Также просьба удалить вот эти безпонтовые снимки https://n.maps.yandex.ru/#!/?z=19&ll=46.142925%2C51.443272&l=nk%23sat

Sagit
21 августа 2018, 21:05
https://n.maps.yandex.ru/#!/?z=17&ll=26.690569%2C54.041902&l=nk%23sat
тут явный мусор
Sagit
22 августа 2018, 22:40
https://n.maps.yandex.ru/#!/?z=21&ll=23.841727%2C53.679614&l=nk%23sat снимки не ошибочные, но слишком частные. Прошу удалить все снимки со двора. Как вариант оставить буквально 2-3 где видны входы в различные места интереса,
Talai
2 сентября 2018, 07:45
Целые серии бесполезных снимков здесь, здесь,здесь 
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса7 сентября 2018, 19:53
Talai,
такие снимки удалятся не будут, так как на них может содержаться информация об организациях, что находятся рядом с дорогой.
Эос
5 сентября 2018, 11:47
Вопрос: а если снимки сделаны по старой дороге (карману), которая использовалась на время ремонта основной? Сейчас основная пущена, а старая закрыта как стройплощадка, но снимки на ней все еще значатся.
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса6 сентября 2018, 19:26
Эос,
можно оставить комментарии к строящимся участкам дороги о том, что идёт ремонт.
Эос
6 сентября 2018, 19:52
yndx-gilfanova,
=) я так делала раз сто. Чтобы просто перенести дорогу на то место, где она есть, пришлось много раз разным людям объяснять что она закрыта, мои правки, что дорога на ремонте, просто удалялись, комментарии там до сих пор имеются на всем кармане с разными фото на каждом участке ремонта. https://n.maps.yandex.ru/-/CBBMzMvIXA
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса7 сентября 2018, 19:51
Эос,
обрисовали ситуацию модератору, он должен перевести дорогу в строящуюся, в том случае, если ремонт будет длиться более 3-х месяцев.

В целом, комментарии должны работать и не должны удаляться без видимых причин. В подобных ситуациях можно дополнительно отправлять сообщение модератору, который последним откатил правку.  Если и это не поможет - писать в саппорт:  https://yandex.ru/support/nmaps/troubleshooting/fb_nmaps.html
Эос
10 сентября 2018, 15:40
yndx-gilfanova,
так он уже месяц длится, а обещали до декабря минимум. Я живу в доме напротив, так что нас предупреждали, что все выезды из дворов будут перекрыты. А в обещания ремонтников мы уже слабо верим, учитывая, что метро обещали открыть 10 лет назад)
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса11 сентября 2018, 18:47
Эос,
дорога перекрыта в Навигаторе, поэтому маршрутизация по ней не осуществляется. По правилам, если ремонт длится менее 3-х месяцев, в стадию строительства дорога не переводится. Если ремонт длится менее 3-х месяцев, дорога перекрывается в Навигаторе. То есть в настоящий момент переводить её в стадию строительства уже поздно.
Эос
11 сентября 2018, 20:50
yndx-gilfanova,
а, ну то есть если через месяц ремонт перенесут еще на месяц и потом еще на месяц, то дорога так и будет в рабочем состоянии пока ее реально не откроют?) У нас так метро уже 10 лет обещают открыть)
Кстати в навигаторе ее перекрыли тоже неделю назад с десятого пинка, а до этого постоянно карман открывали, а основную перекрывали, пришлось картинку рисовать, как должно быть))
https://yadi.sk/i/qzjjUPGl3amQrK
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса12 сентября 2018, 17:41
Эос,
именно из-за того, что зачастую сроки ремонта переносятся, в стадию строительства дороги переводятся только в случае, когда его срок более точно определён.  Наиболее эффективно в таких случаях при переведении дороги в стадию строительства в комментарии озвучивать сроки и прикладывать источники, в которых они обозначены. Если же сроки строительства неизвестны, то необходимо оставить жалобу к объекту с чётким описанием границ стройки или с приложением схемы. 
a-demon41
6 сентября 2018, 00:14
Удалите тут снимки https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/32483923?z=17&ll=157.690978%2C53.154754&l=nk%23sat
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса7 сентября 2018, 19:53
a-demon41,
такие снимки удалятся не будут, так как на них может содержаться информация об организациях, что находятся рядом с дорогой.
Обновлено 7 сентября 2018, 19:53
a-demon41
10 сентября 2018, 02:49
yndx-gilfanova,
 https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/32483973?z=17&ll=157.690978%2C53.154754&l=nk%23sat какую информацию несут эти несколько снимков? один можно сохранить, но два снимка где сфотан контейнер они не содержат никакой полезной информации
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса11 сентября 2018, 18:51
a-demon41,
единичные снимки, если на них нет вывесок, удаляться не будут. Под этим постом следует оставлять жалобы на удаление снимков следующего содержания:


— фото внутри помещений или салонов автомобилей
— фото людей, животных и т. п.
— фото с рекламой и спамом
— «битые» фото, например черный экран
B-Igro
9 сентября 2018, 10:55
Эту цепочку можно всю удалить, наверное.
https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/19620196?z=17&ll=37.897192%2C55.708922&l=nk%23sat



И эту (зависший один кадр): https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/19938314?z=20&ll=37.926081%2C55.703889&l=nk%23sat
Обновлено 9 сентября 2018, 10:57
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса3 октября 2018, 15:54
B-Igro,
снимки в зависшем состоянии были сняты с публикации.
Ewġenju
22 сентября 2018, 13:50
Удалите цепочку снимков они почему-то разлетелись по всему городу, хотя проехали 100 по прямой.
Обновлено 22 сентября 2018, 13:51
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса3 октября 2018, 15:59
Ewġenju,
Снимки были удалены.
Ewġenju
22 сентября 2018, 14:09
Передвиньте цепочку снимков, а то съехали сильно.
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса24 сентября 2018, 16:28
Ewġenju,
скорее всего,  был не найден или утерян GPS-сигнал. Перед началом съёмки убедитесь в том, что ваше местоположение определено верно.  Точечно подвинуть данные снимки не представляет технической возможности, поэтому цепочки, скорее всего, будут удалены из-за значительных скачков на треке.
Обновлено 24 сентября 2018, 16:40
Lex
23 сентября 2018, 22:18
Здесь нитка снимков сделана из не из лобового стекла автомобиля. Пожалуйста удалите так как тротуар не очень информативен. 
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса24 сентября 2018, 13:09
Lex,
на таких снимках могут быть зарегистрированы таблички организаций и адреса, поэтому специально они удаляться не будут.
gvgvlg
24 сентября 2018, 14:24
https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/40651080?z=18&ll=76.969726%2C43.272673&l=nk%23sat
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса3 октября 2018, 15:06
gvgvlg,
уточните, пожалуйста, какова причина, по которой необходимо удалить снимки? Приборная панель, конечно, попала в кадр, но это некритично.
gvgvlg
3 октября 2018, 18:58
yndx-gilfanova,
 "проедте" по "маршруту" фотографии все в куче хотя снимали явно с другого места, с картой не совпадает даже направление движения на 180 градусов развернуто
Эос
26 сентября 2018, 14:30
https://yandex.ru/maps/2/saint-petersburg/?ll=30.325870%2C59.871049&z=19&l=pht%2Csat&photos%5Boid%5D=img_75085015%3A268603&photos%5Bid%5D=urn%3Ayandex%3Afotki%3Aa-vodovozov%3Aphoto%3A268603
не с видеорегистратора, но все же в Парке Победы нет Спаса на Крови)
gvgvlg
28 сентября 2018, 16:21
https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/41254860?z=18&ll=52.997191%2C67.644626&l=nk%23sat
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса3 октября 2018, 16:33
gvgvlg,
передали снимки. Скорее всего, часть проезда с неверной привязкой будет скрыта.
Никита Юшков
29 сентября 2018, 22:07
Кто-то не включил GPS. Треки привязались с погрешностью 300 м при проезде в одну и другую сторону. Информативности в первом случае точно нет, только путает. Удалите, пожалуйста.
Обновлено 29 сентября 2018, 22:08
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса3 октября 2018, 16:34
Никита Юшков,
снимки были переданы. Спасибо!
made_in_Chuguev
5 октября 2018, 09:46
Забыл выключить съемку пока в магазин бегал
https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/41911742?z=20&ll=36.687037%2C49.840123&l=nk%23sat
https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/41911741?z=20&ll=36.687037%2C49.840123&l=nk%23sat
https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/41911740?z=20&ll=36.687037%2C49.840123&l=nk%23sat
https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/41911739?z=20&ll=36.687037%2C49.840123&l=nk%23sat
https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/41911738?z=20&ll=36.687037%2C49.840123&l=nk%23sat
https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/41911737?z=20&ll=36.687037%2C49.840123&l=nk%23sat
https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/41911736?z=20&ll=36.687037%2C49.840123&l=nk%23sat
https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/41911735?z=20&ll=36.687037%2C49.840123&l=nk%23sat
https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/41911734?z=20&ll=36.687037%2C49.840123&l=nk%23sat
https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/41911733?z=20&ll=36.687037%2C49.840123&l=nk%23sat
https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/41911732?z=20&ll=36.687037%2C49.840123&l=nk%23sat
https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/41911731?z=20&ll=36.687037%2C49.840123&l=nk%23sat
https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/41911730?z=20&ll=36.687037%2C49.840123&l=nk%23sat
https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/41911729?z=20&ll=36.687037%2C49.840123&l=nk%23sat
https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/41911728?z=20&ll=36.687037%2C49.840123&l=nk%23sat
Обновлено 5 октября 2018, 09:50
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса17 октября 2018, 13:00
made_in_Chuguev,
спасибо! Удалим.
B-Igro
7 октября 2018, 16:28
О, ещё нашёл "зелёные экраны"...

B-Igro
12 октября 2018, 13:19
И вот снова... :(
B-Igro
12 октября 2018, 16:05
И вот.
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса17 октября 2018, 13:00
B-Igro,
запросы на удаление переданы. Спасибо! Если будете находить подобные, старайтесь находить на проезде 1-й снимок, где завис экран и отправлять именно его. 
B-Igro
17 октября 2018, 13:31
yndx-gilfanova,
принято. :)
gvgvlg
26 октября 2018, 09:26
https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/43395880?z=19&ll=42.211922%2C47.530896&l=nk%23sat 
трек идет по второстепенной дороге, а должен быть на основной
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса30 октября 2018, 14:06
gvgvlg,
спасибо! Скроем часть снимков с неверной привязкой. 
B-Igro
2 ноября 2018, 12:59
Привет.
Продолжаем вычищать: https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/19937140?z=18&ll=37.880608%2C55.665098&l=nk%23sat
https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/19938867?z=18&ll=37.891193%2C55.679617&l=nk%23sat


yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса8 ноября 2018, 12:23
B-Igro,
спасибо! 
gvgvlg
8 ноября 2018, 19:54
https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/44211667?z=19&ll=46.054805%2C51.536514&l=nk%23sat


Все фото повернуты на 90 гр
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса9 ноября 2018, 15:24
gvgvlg,
вы случайно заметили эти снимки или являетесь автором? Спрашиваю не чтобы отругать, а узнать подробности съёмки :) Перевернутые снимки мы не скрываем, но стараемся решать вопрос системно.


gvgvlg
9 ноября 2018, 18:00
yndx-gilfanova,
 я наверное много разбираю ошибок по скорости с регистраторов, так что заметил "случайно"
gvgvlg
9 ноября 2018, 07:51
https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/44874254?z=17&ll=48.514027%2C54.333317&l=nk%23sat


Удалите трек этого "партизана"
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса9 ноября 2018, 15:28
gvgvlg,
боковые снимки не скрываются с карты, так как на них могут быть зарегистрированы вывески организации.
gvgvlg
9 ноября 2018, 17:59
yndx-gilfanova,
может конечно с вывесками это здорово, но робот который отслежвает знаки явно не готов к такому ракурсу, я тоже не могу ориентироваться по ним. Рад что хоть кому то они будут полезны.
Ewġenju
11 ноября 2018, 18:55
В этой цепочке снимков, они уехали на соседнюю дорогу, исправьте или удалите эти снимки.
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса20 ноября 2018, 19:14
Ewġenju,
снимки скрыли. Спасибо!
AndreyA
19 ноября 2018, 12:50
https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/7235958?z=18&ll=37.354022%2C56.095853&l=nk%23sat
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса20 ноября 2018, 19:16
AndreyA,
единичные перевернутые снимки мы не скрываем. Стараемся решать вопрос системно.
GT
29 ноября 2018, 20:04
https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/42862914?z=20&ll=47.182965%2C56.146190&l=nk%23sat и соседние
GT
29 ноября 2018, 20:05
https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/43524236?z=19&ll=47.179030%2C56.149459&l=nk%23sat и соседние
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса14 декабря 2018, 14:24
GT,
в обоих случаях снята довольно подробно территория дворов. Привязка не абсолютно точна, то и не ошибочна преимущественно - снимки могут быть, в целом, полезны.
GT
14 декабря 2018, 14:31
yndx-gilfanova,
ээээ, я говорил про пару снимков, а не про всю цепочку! не надо удалять весь мой труд 
GT
29 ноября 2018, 20:06
начиная отсюда https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/4818869?z=19&ll=47.253007%2C56.142522&l=nk%23sat привязка уехала пряма, а машина направо
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса14 декабря 2018, 14:27
GT,
здесь привязка, действительно, критически ошибочна - скроем. Спасибо!
P.Hencoc
3 декабря 2018, 20:38
Фото неба https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/13831165?z=18&ll=73.229100%2C54.990717&l=nk%23sat
https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/13831992?z=18&ll=73.229181%2C54.990826&l=nk%23sat

https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/13832150?z=18&ll=73.226783%2C54.989471&l=nk%23sat

Весь маршрут.
Обновлено 3 декабря 2018, 20:41
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса14 декабря 2018, 15:10
P.Hencoc,
спасибо! Поездку скрыли.
GT
17 января, 20:48
1) вот эта цепочка снимков https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/36605303?z=17&ll=47.214066%2C56.129998&l=nk%23sat идет не по той дороге (должна идти по главной) и, к тому же, задом наперед
2) добавьте ссылку на эту страницу куда-нибудь. 10 минут искал куда сообщить
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса18 января, 08:57
GT,
спасибо, скроем! Ссылка на пост находится в основном посте по приложению, ссылка на который, в свою очередь, находится в шапке Клуба. По идее, должен по логике легко искаться :)
GT
18 января, 09:04
yndx-gilfanova,
ззначит у меня плохо с логикой. как и у огромного числа людей, которые не смогут сообщить об ошибке 
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса1 февраля, 16:18
GT,
если это будет не единичная жалоба, то подумаем что можно сделать :)
GT
18 января, 20:41
https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/36605242?z=20&ll=47.214868%2C56.127351&l=nk%23sat


неправильная привязка
GT
18 января, 20:42
неправильная привязка https://n.maps.yandex.ru/#!/dvr/36605117?z=21&ll=47.255188%2C56.116785&l=nk%23sat
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса1 февраля, 16:15
GT,
спасибо! Скроем обе поездки.
Talai
26 февраля, 04:57
Удалите этот снимок
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса12 апреля, 14:21
Talai,
снимок был удален достаточно давно :) На всякий случай делаю апдейт для понимания, что в теме по-прежнему можно оставлять комментарии.
dan.3dx
5 июня, 00:15
Замазан дорожный знак.
А можно тему куда-нибудь вверх поднять?
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса19 июля, 18:44
dan.3dx,
ссылка не ведет на снимок. Могли бы отправить более точную ссылку?
dan.3dx
18 июня, 19:20
Завис GPS. Неправильная привязка
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса19 июля, 18:44
dan.3dx,
то же самое. Либо снимки уже скрыли.
dan.3dx
24 июля, 12:21
yndx-gilfanova,
похоже, скрыли
Ewġenju
30 июля, 16:45
Пожалуйста удалите снимок с кривой GPS привязкой, но не всю поездку, дальше нормальная привязка.


Также вот на этом снимке бот замазал часть режима работы 
Обновлено 30 июля, 16:47
Ewġenju
5 августа, 14:35
В продолжение, наткнулся на замазанные роботом  снимки в некоторых местах:
https://n.maps.yandex.ru/#!/feedback/tasks/5552198?z=21&ll=30.355906%2C56.371636&l=nk%23sat



https://n.maps.yandex.ru/#!/mrc/95339454?z=18&ll=30.354726%2C56.370424&l=nk%23sat
Обновлено 5 августа, 14:36
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса5 августа, 17:07
Ewġenju,
снимок с ошибочной привязкой скроем. На остальных снимках сработала идентификация номерных знаков - случай нечастный. Во всяком случае, в данной теме такое впервые встречается.

1)  Здесь адрес Горная, 18
2) Здесь - Озерная, 22
3) Режим работы -  до 19.00




bob
13 августа, 09:19
нужно удалить снимки с человеком:
https://n.maps.yandex.ru/#!/mrc/33732377
yndx-gilfanova
Сотрудник Яндекса20 августа, 15:18
bob,
лицо человека на снимке замазано + его практически не видно из-за ограждения. Все равно скрывать?
bob
21 августа, 08:22
yndx-gilfanova,
лучше скрыть.
bob
18 августа, 05:23
https://n.maps.yandex.ru/#!/mrc/101726953
Vyacheslav.Patarushin
27 августа, 15:32
https://n.maps.yandex.ru/#!/mrc/55228739?z=17&ll=39.837301%2C64.570155&l=nk%23sat

https://n.maps.yandex.ru/#!/mrc/55228752?z=17&ll=39.837301%2C64.570155&l=nk%23sat

https://n.maps.yandex.ru/#!/mrc/55229096?z=17&ll=39.837687%2C64.570563&l=nk%23sat
Обновлено 27 августа, 15:34
dan.3dx
27 августа, 18:10
https://n.maps.yandex.ru/#!/mrc/82448090?z=19&ll=37.615274%2C54.185753&l=nk%23sat
Обновлено 27 августа, 18:11
dan.3dx
27 августа, 18:12
dan.3dx,
В Туле полно цепочек с неправильной ориентацией, где камера смотрит вправо. В основном вторая половина июня.
dan.3dx
27 августа, 18:18
dan.3dx,
табличка под знаком замазана
dan.3dx
27 августа, 18:20
dan.3dx,
https://n.maps.yandex.ru/#!/mrc/82448182?z=19&ll=37.612596%2C54.186849&l=nk%23sat
dan.3dx
27 августа, 18:27
dan.3dx,
https://n.maps.yandex.ru/#!/mrc/82174569?z=19&ll=37.603726%2C54.190203&l=nk%23sat
dan.3dx
27 августа, 18:40
dan.3dx,
https://n.maps.yandex.ru/#!/mrc/82166309?z=19&ll=37.590928%2C54.194416&l=nk%23sat
dan.3dx
27 августа, 18:54
dan.3dx,
https://n.maps.yandex.ru/#!/mrc/82431818?z=20&ll=37.598912%2C54.169266&l=nk%23sat