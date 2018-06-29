Приложение "Народная карта": ошибочные снимки

Всем привет.

Просьба в комментариях к этому посту присылать ссылки на ошибочные снимки с видеорегистраторов, которые уже опубликовались на Народной карте.

Пока коллеги работают над возможностью удалить «лишнее» перед выгрузкой, на карте могут оказаться «плохие» фото. Например, сделанные во время пробного запуска приложения.

Пожалуйста, присылайте ссылки на:

— фото внутри помещений или салонов автомобилей

— фото людей, животных и т. п.

— фото с рекламой и спамом

— «битые» фото, например черный экран

Не нужно присылать фотографии, которые являются нормальными по содержанию (снимки проездов разного вида), но «плохими» по техническому исполнению (смазанные, сделанные под углом и т. п.). Над тем, чтобы на карте не публиковались такие снимки мы будем работать системно, а текущее наличие их на карте не так критично, как примеры в списке выше.