Приложение Яндекс.Район

Всем доброго дня!



Меняя Карты, мы делимся своими знаниями об окружающих районах со всеми, кому такая информация полезна. Предлагаем вам попробовать еще один способ.



Мы приглашаем вас в Яндекс.Район.



Это приложение, где можно делиться полезными советами и новостями о районе, где мы живём, работаем или учимся. Наши сообщения помогут другим людям, которые часто бывают в этих местах. Например, можно рассказать соседям:

1. о проблемах на дороге (ремонте, больших лужах);

2. об открытии аптеки, магазина, детского сада;

3. об акции в местном супермаркете;

4. о потерявшейся кошке или собаке (уже 5 питомцев вернулись домой благодаря приложению);

5. о хорошем парикмахере в местной парикмахерской или о докторе в поликлинике;

6. о вкусном блюде в кафе неподалёку;

7. о предстоящей ярмарке;

и так далее, список можно продолжать еще очень долго.



Если вы всегда в курсе всех новостей вашего района или же вы случайно оказались обладателем заний, которыми стоит поделиться, обязательно устанавливайте приложение на свое мобильное устройство или пользуйтесь им через браузер своего компьютера:



Важно: На данный момент приложение доступно только для жителей Москвы.



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