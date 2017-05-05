Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Приложение Яндекс.Район

Всем доброго дня!

 Меняя Карты, мы делимся своими знаниями об окружающих районах со всеми, кому такая информация полезна. Предлагаем вам попробовать еще один способ.

Мы приглашаем вас в Яндекс.Район.

Это  приложение, где можно делиться полезными советами и новостями о районе, где мы живём, работаем или учимся. Наши сообщения помогут другим людям, которые часто бывают в этих местах. Например, можно рассказать соседям:

1. о проблемах на дороге (ремонте, больших лужах);
2. об открытии аптеки, магазина, детского сада;
3. об акции в местном супермаркете;
4. о потерявшейся кошке или собаке (уже 5 питомцев вернулись домой благодаря приложению);
5. о хорошем парикмахере в местной парикмахерской или о докторе в поликлинике;
6. о вкусном блюде в кафе неподалёку;
7. о предстоящей ярмарке;

и так далее, список  можно продолжать еще очень долго.

Если вы всегда в курсе всех новостей вашего района или же вы случайно оказались обладателем заний, которыми стоит поделиться, обязательно устанавливайте приложение на свое мобильное устройство или пользуйтесь им через браузер своего компьютера:

Важно: На данный момент приложение доступно только для жителей Москвы.


Установить на Android 
Установить на IOS 
Зайти с компьютера

45 комментариев
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alexfox
5 мая 2017, 14:55
Было бы очень удобно задавать там вопросы жителям разных районов города, но на данный момент даже меню выбора своего города я не нашел.
Fleget
Сотрудник Яндекса5 мая 2017, 15:03
alexfox,
все верно. Пока приложение работает только по Москве. Будем надеяться, что скоро дотянется и до Екатеринбурга :)
Сергей
5 мая 2017, 16:08
Fleget,
Тогда нужно было в заголовке указать что для москвичей) А так да. Недавно тоже поставил а там только Москва.
Обидно
Fleget
Сотрудник Яндекса5 мая 2017, 18:44
Сергей,
не поспоришь - нужно было. Сейчас поправили новость. Может загляните в Москву как-нибудь в гости? Воспользуетесь. Приложение весьма годное получилось :)
Сергей
5 мая 2017, 21:49
Fleget,
Я там не был) Но есть в мыслях посетить.
Приложение может и годное, спорить не буду. Обычно нормальные приложения Яндекс делает) Но пока что не для моего региона(
Добрый Кот
сегодня, 16:55
Fleget,
уже 2019 год. Дотянулись до Екатеринбурга?
mshibankov
5 мая 2017, 15:08
Лучше сначала ЦФО развивать, а потом другие федеральные округа, в т.ч. и Екб)
Okclick
5 мая 2017, 15:24
Приложение несовместимо с вашим устройством. :( 
Но я и не в Москве живу, ну и ладно)
Елена Першина
5 мая 2017, 15:44
☭Okclick,
А можете уточнить ваше устройство - проверим, в чем проблема?
Okclick
5 мая 2017, 16:03
Елена Першина,
да мне просто само устройство давно пора менять: Sony Ericsson Xperia Mini Pro SK17i, но достойный современный аналог никак не найду.
Dr.@lex
7 мая 2017, 14:08
☭Okclick,
XiaoMi .. пока не поздно)) уже завинчивают гайки. Где купить проверено подскажу если надо. 
Елена Першина
10 мая 2017, 13:56
☭Okclick,
Можно веб-версию использовать: https://local.yandex.ru/
Но там пока нет функциональности про выделение нужного района, показываются только новости рядом с вашим нынешним местоположением. 
maxag2
5 мая 2017, 15:34
Не понятно почему только Москва. А как другие мелкие города. Нужно просто чтобы отслеживались любые сообщения сделанные поблизости и всё. И разговорчики с карт туда же. И небольшая лента сообщений. Указал например радиус в котором рядом с тобой выдавать сообщения и всё.
Fleget
Сотрудник Яндекса5 мая 2017, 15:40
maxag2,
дело в том, что сервис совсем новый и пока находится на стадии пробного запуска.
А так как большинство разработчиков находится в Москве, то и отзывы проще собирать с пользователей/районов, находящихся поблизости. 

Как только станет ясно, что  пользователям все нравится, приложение появится повсеместно :)
Добрый Кот
сегодня, 16:56
Fleget,
видимо повсеместно не получилось?
Сергей
5 мая 2017, 15:50
Не взлетит. Запомните этот твит.
Okclick
5 мая 2017, 16:48
Сергей,
это не твит. Поэтому - взлетит.
Сергей
5 мая 2017, 19:48
☭Okclick,
даже у Я.Прогулок больше шансов было.
Андрей Семко
10 мая 2017, 00:41
Сергей,
Все зависит от реализации, а так вообще идея годная. Как минимум нужна максимальная интеграция с другими сервисами Яндекса.
Сергей
5 мая 2017, 19:56
Ну и вот, кстати, идейное замечание.


Знаете, что думает лояльный пользователь не из Москвы, когда видит вот такую вот последнюю фразу? Он думает: «О, кстати, а как там гугл поживает?» Потому что гугл никого не дискриминирует. Даже если они и выкатывают экспериментальные фичи на Америку, они об этом не хвастают в пресс-релизах. Готовая фича у них — это фича, раскатанная на весь мир. А не на один населённый пункт в штате Калифорния.


Москва — не весь мир. И даже Россия — не весь мир. Не забывайтесь там на улице Тимура Фрунзе, пожалуйста.
Обновлено 5 мая 2017, 19:56
Алексей Т.
5 мая 2017, 22:03
Сергей,
постоянно сталкиваюсь с ограничения гугла, недоступные вне США. Так что хреновое сравнение привели.
Котик
9 мая 2017, 12:53
Сергей,
Фрунзе? Или Льва Толстого?
Simonyan
5 мая 2017, 20:14
Не нравится. Как будто толка скидки и реклама, ничего интересного. и в Армении не работает 🤔🙃
Елена Першина
10 мая 2017, 13:57
Simonyan,
А какой контент был бы интересен? 
Наше старе село
5 мая 2017, 21:46
Там еще нужна карта, что будет показывать, какие есть новости и в каких населенных пунктах.
Елена Першина
10 мая 2017, 13:58
Наше старе село,
В приложениях есть карта выбора области. В веб-версии пока нет. Но мы планируем сделать её в ближайшее время. Про нанесение событий на карту сейчас активно думаем! 
Никита
7 мая 2017, 00:43
Сразу же понабежали распространители унылых пресс-релизов с сайтов управ. Вот бы массово фильтровать такое. 
Андрей Семко
10 мая 2017, 00:43
Никита,
+1, нужен фильтр типа как в мобильном приложении Гугл-новостей, мол не показывать сообщения от такого-то отправителя или на такую-то тему.
Елена Першина
10 мая 2017, 13:59
Никита,
Там есть такое - если нажать на три точки в посте, то можно пожаловаться на отправителя или заблокировать контент от него. 
zeldinov
7 мая 2017, 23:49
А зачем ограничиваться своим районом, тем более в Москве и ближайшем Подмосковье, где границы между районами бывают чисто формальны?
Елена Першина
10 мая 2017, 14:00
zeldinov,
Если смотреть веб-версию, то она пока работает по вашей геолокации, которую запрашивает. Если смотреть по приложениям - то там предлагается самостоятельно выделить нужный район - и его потом можно менять. Под районом тут понимается любая выделенная область на карте. 
ars.kvsh
8 мая 2017, 18:30
Обязательно стоит сделать отображение новостей на карте и фильтр по времени.
Елена Першина
10 мая 2017, 14:00
ars.kvsh,
Спасибо! Как раз думаем об этом. 
Котик
9 мая 2017, 12:52
Давайте уже в Украину
Елена Першина
10 мая 2017, 14:01
Котик,
Тоже хотим, но пока еще все-таки хотим проверить работу сервиса для одного конкретного города, а потом уже для стран.
fnf-s
9 мая 2017, 19:15
Три дня назад начал пользоваться ЯКартами, до этого ЯНавигатором, поскольку водитель.
Должен сообщить следующее, как это не прискорбно, Я.Карты выигрывают! Лично для меня!
И предупреждения И сама графика (на Sony Z3 Compact). В общем Я.Навигатор забросил, тестирую Я.Карты. В конце мая еду Самара-Питер (через Владимир, Ярославль, Вологду). Вот и посмотрим, как ведет себя Яндекс, в отсутствии интернета.
fnf-s
9 мая 2017, 19:17
Ну и зачем это "Район"? Есть Я.Карты - так правьте.
Или Вы гопников хотите подтянуть? типа я на районе... хе-хе... ну-ну
Елена Першина
10 мая 2017, 14:02
fnf-s,
Район не про изменения на карте, а про изменения в районе. Кроме того, это хорошая возможность рассказать людям, которые живут в этом районе, что у них нового - появился новый забор или магазин  и т.д.  
fnf-s
10 мая 2017, 14:32
Елена Першина,
Все равно не понимаю, почему сразу на карту нельзя внести?
Елена Першина
10 мая 2017, 14:44
fnf-s,
В смысле, чтобы новости были на карту нанесены? 
Павел 1985
10 мая 2017, 21:17
fnf-s,
Я так понимаю, это для временных сообщений, типа акций в магазинах или потерявшихся животных. Минус в том, что со временем станет использоваться в основном для рекламы, среди которой отзывы реальных пользователей станут просто теряться. У меня оно вряд ли когда будет, протестить не могу :(
Станислав Вилимас
9 октября 2018, 23:51
А почему не могу скачать на айфон? Пишет что в данной стране запрещён и выходит из апп стора
Добрый Кот
сегодня, 16:57
Станислав Вилимас,
виной всему может Роскомдозор ?
list-8-9
1 февраля, 12:36
А с компьютера показывает Ногинск,  Электросталь в Яндексе.  Это моск область. 
Но, хотелось бы и с телефона выходить  и общаться.  Без установки ответного приложения. Как это сделать кто подскажет???? 

sadistribin
31 мая, 02:39
В городах кроме Москвы вообще не работает,