Приложение Яндекс.Район

Всем доброго дня!
Меняя Карты, мы делимся своими знаниями об окружающих районах со всеми, кому такая информация полезна. Предлагаем вам попробовать еще один способ.
Мы приглашаем вас в Яндекс.Район.
Это приложение, где можно делиться полезными советами и новостями о районе, где мы живём, работаем или учимся. Наши сообщения помогут другим людям, которые часто бывают в этих местах. Например, можно рассказать соседям:
1. о проблемах на дороге (ремонте, больших лужах);
2. об открытии аптеки, магазина, детского сада;
3. об акции в местном супермаркете;
4. о потерявшейся кошке или собаке (уже 5 питомцев вернулись домой благодаря приложению);
5. о хорошем парикмахере в местной парикмахерской или о докторе в поликлинике;
6. о вкусном блюде в кафе неподалёку;
7. о предстоящей ярмарке;
и так далее, список можно продолжать еще очень долго.
Если вы всегда в курсе всех новостей вашего района или же вы случайно оказались обладателем заний, которыми стоит поделиться, обязательно устанавливайте приложение на свое мобильное устройство или пользуйтесь им через браузер своего компьютера:
Важно: На данный момент приложение доступно только для жителей Москвы.