Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Прогулка-квест в Москве 17 августа

Всем привет!

Сообщаем вам о скорой офлайн-встрече народных картографов в Москве. Это будет уже четвертая встреча по счету в этом году, и третья — неформальная.

Встреча состоится в следующую субботу, 17 августа, в 12:00 — привычное для многих время.

А вот формат встречи будет необычный. Она пройдет на свежем воздухе в виде тематического квеста-прогулки. Для участия желательно быть «технически оснащенным»: установленные приложения Яндекс.Карты, Народная карта и Инстаграм на ваших устройствах будут очень полезны! Для чего — пока сохраним в тайне, но будет увлекательно и познавательно. 

Предстоящий квест — еще одна возможность познакомиться ближе и поговорить на интересные темы о картах и навигации и не только. И конечно, погулять по Москве и взглянуть на город с необычной стороны.

Отдельно хотим отметить, что идея встречи в таком формате (и в значительной степени ее реализация) принадлежит одному из московских народных картографов. А катализатором для этой прогулки явилась одна из предыдущих неформальных встреч.

Итак, встречаемся в субботу, 17 августа, в 12:00 у вестибюля станции метро Кропоткинская на Гоголевском бульваре (выход № 1, первый вагон из центра). Ориентировочная продолжительность прогулки — 1,5 часа, а погуляв, мы сможем продолжить общение в каком-нибудь из близлежащих кафе.

Ждем всех желающих! 

13 комментариев
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mercator2111
8 августа, 14:37
Супер!
Буду.
akbars
Сотрудник Яндекса8 августа, 16:55
mercator2111,
отлично!
Будем рады увидеться:)
erimeev
8 августа, 14:39
Буду.
Вопрос: на iOS нет народной карты, как быть?
bob
8 августа, 15:56
n.maps.yandex.ru/tracker
Андрей Митрофанов
8 августа, 15:08
Очень хотелось бы!
Надо собраться!
B-Igro
8 августа, 15:56
НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ!!!
Ну что за несправедливость?! У меня в 14 часов обратный самолёт из Москвы... >_<
Обновлено 8 августа, 15:57
akbars
Сотрудник Яндекса8 августа, 16:56
B-Igro,
эх, жаль. 
Но мы точно не в последний раз собираемся:) Так что еще обязательно увидимся и пообщаемся очно.
B-Igro
8 августа, 18:11
akbars,
если даты встреч и моего отпуска совпадут...  :)
Timofeyp.ru
13 августа, 00:01
B-Igro,
Вы абсалютно правы!
Timofeyp.ru
13 августа, 00:03
Я с вами!!! Но можно привезти папу (просто мне всего 12 лет),думаю он будет как саправождающий...
COLA
14 августа, 13:32
Фото отправить!
Буду!
Хорошая дорога!
большой парковка!
COLA
14 августа, 13:34
2020 анапа скоро!!!!!!!!!!!
НННННННЕЕЕЕЕЕЕЕЕ МММММММММММММММОООООООООСССССССССССКККККККККВВВВВВВВВВВАААААААААААААААААА
gusevfeodor
16 августа, 19:34
Чат для участников прогулки  
https://t.me/joinchat/MOl6wRSAfFLGA2aH2MoJmQ