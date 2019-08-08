Прогулка-квест в Москве 17 августа

Всем привет!

Сообщаем вам о скорой офлайн-встрече народных картографов в Москве. Это будет уже четвертая встреча по счету в этом году, и третья — неформальная.

Встреча состоится в следующую субботу, 17 августа, в 12:00 — привычное для многих время.

А вот формат встречи будет необычный. Она пройдет на свежем воздухе в виде тематического квеста-прогулки. Для участия желательно быть «технически оснащенным»: установленные приложения Яндекс.Карты, Народная карта и Инстаграм на ваших устройствах будут очень полезны! Для чего — пока сохраним в тайне, но будет увлекательно и познавательно.

Предстоящий квест — еще одна возможность познакомиться ближе и поговорить на интересные темы о картах и навигации и не только. И конечно, погулять по Москве и взглянуть на город с необычной стороны.

Отдельно хотим отметить, что идея встречи в таком формате (и в значительной степени ее реализация) принадлежит одному из московских народных картографов. А катализатором для этой прогулки явилась одна из предыдущих неформальных встреч.

Итак, встречаемся в субботу, 17 августа, в 12:00 у вестибюля станции метро Кропоткинская на Гоголевском бульваре (выход № 1, первый вагон из центра). Ориентировочная продолжительность прогулки — 1,5 часа, а погуляв, мы сможем продолжить общение в каком-нибудь из близлежащих кафе.

Ждем всех желающих!