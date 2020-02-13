Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Проливы и каналы

Как известно, канал — это почти то же самое, что река, только искусственное. Но есть ли у нас в гидроинструментах такая вещь, как «канал»? Нет — есть только «участок РУСЛА РЕКИ».

Однако, если мы посмотрим правила (3.10.2.2), то там этот инструмент называется «Участок русла реки (линейный гидрографический объект)» и несколько раз упоминается, что он предназначен для рек и каналов. И довольно много каналов-таки обозначены «участком русла реки». Из крупных это Суэцкий и Панамский каналы.

В чём польза линейного обозначения каналов. Линейные объекты подписаны на карте вдоль линии, а контурные — всегда горизонтально. Каналы могут быть длинными и узкими, и они не всегда (на самом деле, почти никогда не) идут параллельно горизонтальной оси экрана пользователя. Ну и даже для невидимой линии, закрытой широким контуром, надпись поможет пользователю понять направление канала.

(Ну конечно, как же без показа парковок на Суэцком канале)

В принципе, правила и сейчас официально разрешают именно так рисовать каналы. Просто на это нет ни намёка в интерфейсе.

И теперь мой второй вопрос, а также предложение. Не всегда каналы — это «реки». Часто они бывают морскими. Например, в Греции есть несколько известных каналов между морскими заливами. Да тот же Суэц между Средиземным и Красным морями.

Существуют также естественные «каналы» между морями и заливами. Они называются проливы. В английском языке многие из них, кстати, и называют каналами (например, Ла-Манш). В любом случае, они характерны тем, что у них есть направление, потому что они соединяют две акватории. Предлагаю разрешить линейную гидрографию и для проливов.

Какая практическая польза от этого? В первую очередь — Татарский пролив. Это пролив между материком Евразией и островом Сахалин. Он довольно узкий и длинный, и проходит почти строго с севера на юг. То есть, почти всегда на картах он вертикальный. А значит, его трудно подписать. Вот если будет линейный объект, тогда надпись сама пройдёт вертикально. Разработчикам ничего делать не надо, просто административно разрешить. (Потом, конечно, что-нибудь придётся тюнить — например, менять фразу про русло реки — но это несложно).

В очередной раз призываю всех раскрыть глаза и осознать, что наша планета состоит скорее из морей, чем из рек. Известные проливы из учебника истории России — Босфор и Дарданеллы.

4 комментария
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Комментарий удалён
6 ч. раб. день
сегодня, 16:45
Сергей,
Обоснуйте свой комментарий. Если сможете,конечно )))
Сергей
сегодня, 18:01
☭ 6 ч. раб. день,
Внизу уже разжевали
Αλέξις ο Μέγας
сегодня, 14:45
«Участок русла реки» — это техническое название объекта, к которому уже может быть привязан другой гидрографический объект — «река» (также техническое название). У этой «реки» есть типы: «крупнейшая река», «крупная река», «средняя река», «малая река», «ручей, «пересыхающая река», «канал», «мелиоративный канал». Тот «канал» о котором идёт речь в первой части поста здесь перечислен. Подробнее об этом см. правила атрибутирования рек.


Сергей, вам следует понимать, что канал (как река) и канал (как пролив) — это два разных гидрографических термина, которые в английском языке имеют разные названия. Канал (как река) — это Canal, а канал (как пролив) — это Channel. В данном случае оба варианта каналов мы на Народной карте в настоящий момент отмечаем правильно; каналы-реки — как линейный объект гидрографии, каналы-проливы — как контурный объект гидрографии.


То, что вы предлагаете во второй части поста — это дизайнерское дело, которое никак не связано с рисованием этих объектов на Народной карте. Если вам угодно видеть каналы-проливы в виде волнистого текста — вопрос к дизайнерам Яндекс.Карт. Костыльное решение рисовать каналы-проливы линейным объектом сделает только хуже.


Мой совет — пишите в топик «Ваши идеи» это предложение, чтобы дизайнеры реализовали подписи у контурных гидрографических объектов в виде волнистых, наклонённых надписей так, как это уже реализовано у конкурентного сервиса на букву G.
Обновлено сегодня, 14:48
Сергей
сегодня, 18:39
Αλέξις ο Μέγας,
я не считаю, что это костыль. Суть пролива в том, что это логически линейный объект. Он ведёт из одного водоёма в другой. Точно так же как искусственный канал (Canal) ведёт из одного водоёма в другой.
Если дизайнеру поступит такая задача — «нарисуй текст как-нибудь негоризонтально в автоматическом режиме для всех случаев», он скажет: «Ну дайте мне линию, вдоль которой рисовать». И задача сведётся к аналитическому угадыванию этой линии. Которую я предлагаю просто рисовать.

Потому что задача хорошей карты — не просто упихать текст в заданную синюю площадь, а показать пользователю, что это протекает вот так вот из Чёрного моря в Мраморное.
Обновлено сегодня, 18:40