Проливы и каналы

Как известно, канал — это почти то же самое, что река, только искусственное. Но есть ли у нас в гидроинструментах такая вещь, как «канал»? Нет — есть только «участок РУСЛА РЕКИ».

Однако, если мы посмотрим правила (3.10.2.2), то там этот инструмент называется «Участок русла реки (линейный гидрографический объект)» и несколько раз упоминается, что он предназначен для рек и каналов. И довольно много каналов-таки обозначены «участком русла реки». Из крупных это Суэцкий и Панамский каналы.

В чём польза линейного обозначения каналов. Линейные объекты подписаны на карте вдоль линии, а контурные — всегда горизонтально. Каналы могут быть длинными и узкими, и они не всегда (на самом деле, почти никогда не) идут параллельно горизонтальной оси экрана пользователя. Ну и даже для невидимой линии, закрытой широким контуром, надпись поможет пользователю понять направление канала.

(Ну конечно, как же без показа парковок на Суэцком канале)

В принципе, правила и сейчас официально разрешают именно так рисовать каналы. Просто на это нет ни намёка в интерфейсе.

И теперь мой второй вопрос, а также предложение. Не всегда каналы — это «реки». Часто они бывают морскими. Например, в Греции есть несколько известных каналов между морскими заливами. Да тот же Суэц между Средиземным и Красным морями.

Существуют также естественные «каналы» между морями и заливами. Они называются проливы. В английском языке многие из них, кстати, и называют каналами (например, Ла-Манш). В любом случае, они характерны тем, что у них есть направление, потому что они соединяют две акватории. Предлагаю разрешить линейную гидрографию и для проливов.

Какая практическая польза от этого? В первую очередь — Татарский пролив. Это пролив между материком Евразией и островом Сахалин. Он довольно узкий и длинный, и проходит почти строго с севера на юг. То есть, почти всегда на картах он вертикальный. А значит, его трудно подписать. Вот если будет линейный объект, тогда надпись сама пройдёт вертикально. Разработчикам ничего делать не надо, просто административно разрешить. (Потом, конечно, что-нибудь придётся тюнить — например, менять фразу про русло реки — но это несложно).

В очередной раз призываю всех раскрыть глаза и осознать, что наша планета состоит скорее из морей, чем из рек. Известные проливы из учебника истории России — Босфор и Дарданеллы.