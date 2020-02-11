Промежуточные итоги ГО Якутск

Ну что же, можно подвести промежуточные итоги недельного совместного редактирования в ГО городе Якутск.

За все время прохождения совреда сделано 10600 правок, из которых 6200 — новые объекты.

А именно:

Здания — 4509 (из них новые — 3469) правок

Адреса — 2839 (новые — 1380) правок

Гидрография — 585 (новые — 503) правок

Растительность — 259 (новые — 143) правок

АТД — 200 (новые — 81) правок

Подъезды — 129 (новые — 100) правок

Места — 128 (новые — 64) правок

Заборы — 108 (новые — 63) правок

Лидеры по числу правок: Svinopes, vere.min, erimeev, serg.kazennov, Raptor

Населенные пункты которые были предложены для рисования, практически полностью отрисованы, а где-то даже и с нуля. Всем спасибо за участие, а кто не успел, совред продолжается в микрорайоне Марха.

Въездная стела в микрорайон Марха

Немного информации

Марха получила статус посёлка городского типа в 1969 году.

В 2004 году лишена статуса пгт и вошла в черту города Якутска.

К микрорайону Марха относятся посёлки Большая Марха, Малая Марха, кварталы Газпром, Племобъединение, Кирзавод, Мелиорация. Общая площадь (на 2009 год) — 1 296 га, в том числе 84 га сельскохозяйственных угодий.

Граничит с Гагаринским районом, микрорайоном Кирзавод и городским округом Жатай.

С мая по сентябрь около 2 500 дачников пополняют ряды мархинцев. Постоянный прирост населения обеспечивается за счет миграции (дешевое жилье, рядом город Якутск). В Мархе ряд жилых кварталов с постоянно проживающим населением, в том числе Большая Марха, Малая Марха, Газовиков, Кирзавод, квартал Мелиораторов.

Карта зон мкр. Марха, которые можно выбрать для отрисовки и написать в комментарии со слоями которые будете рисовать, а по окончании написать о завершении под своим комментарием.

Необходимо поправить геометрию зданий и дорог, добавить и поменять геометрию адресов. Добавить организации.

Карта зон мкр. Марха

Прямой эфир

Карта совреда

Сайт окружной администрации

Небольшая информация! Со среды до субботы (включительно) буду в командировке. Коммуникация со мной будет возможна только в Telegram (Nikolay_LSK) и в Яндекс.Чаты.

Как изменились НП

Первые нарисованные НП: Маган, Кангалассы и Тулагино

Населенные пункты: Владимировка, Капитоновка, Кильдемцы и Сырдах