Расширение для Народной карты (для браузеров на основе Chromium)

Плагин «Расширенный функционал Народной карты Яндекс» для браузеров на базе Chromium (основные представители: Google Chrome, Яндекс.Браузер, Opera) является продолжением линейки скриптов для Народной карты и Клуба Народной карты, объединяя все опубликованные ранее инструменты для более удобного редактирования Народной карты Яндекс.

Данное расширение позволяет:

удалять точки пересечения границ в слоях: гидрография, растительность, административное деление, рельеф;

изменять атрибуты посадки и высадки у остановок в нитках общественного транспорта с № А по № Б;

создавать шаблоны (клонировать) объекты Народной карты путём добавления в панель «Недавно созданные» шаблона выбранного объекта с идентичными пользовательскими атрибутами;

создавать объекты-привязки (Дороги, Реки, Линии ж/д) путём добавления в панель «Недавно созданные» этих трёх объектов соответственно;

добавлять в Клубе Народной карты и Клубе модераторов кнопки перехода в профиль.

Важно! Сразу после установки расширения необходимо обновить открытые страницы, так как контент-скрипты подгружаются при загрузке страницы. Без них расширение не работает. Это актуально для любого расширения. Добавил, так как периодически возникали вопросы у пользователей.

Расширение в магазине Chrome: https://chrome.google.com/webstore/detail/расширенный-функционал-на/bijkhhcgjhgdddmppajndjgpogecfghn

Расширение бесплатно

Мануал

Для установки в браузер Opera проще всего использовать плагин Install Chrome Extensions

Разработчики расширения: Никита Юшков (функционал), AlexPS (стилевое оформление).

Обратная связь: nikitabalakovo3@yandex.ru