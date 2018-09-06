Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Расширение для Народной карты (для браузеров на основе Chromium)

Плагин «Расширенный функционал Народной карты Яндекс» для браузеров на базе Chromium (основные представители: Google Chrome, Яндекс.Браузер, Opera) является продолжением линейки скриптов для Народной карты и Клуба Народной карты, объединяя все опубликованные ранее инструменты для более удобного редактирования Народной карты Яндекс.

Данное расширение позволяет:

  • удалять точки пересечения границ в слоях: гидрография, растительность, административное деление, рельеф;
  • изменять атрибуты посадки и высадки у остановок в нитках общественного транспорта с № А по № Б;
  • создавать шаблоны (клонировать) объекты Народной карты путём добавления в панель «Недавно созданные» шаблона выбранного объекта с идентичными пользовательскими атрибутами;
  • создавать объекты-привязки (Дороги, Реки, Линии ж/д) путём добавления в панель «Недавно созданные» этих трёх объектов соответственно;
  • добавлять в Клубе Народной карты и Клубе модераторов кнопки перехода в профиль.

Важно! Сразу после установки расширения необходимо обновить открытые страницы, так как контент-скрипты подгружаются при загрузке страницы. Без них расширение не работает. Это актуально для любого расширения. Добавил, так как периодически возникали вопросы у пользователей.

Расширение в магазине Chrome:
https://chrome.google.com/webstore/detail/расширенный-функционал-на/bijkhhcgjhgdddmppajndjgpogecfghn
Расширение бесплатно
Мануал
Для установки в браузер Opera проще всего использовать плагин
Install Chrome Extensions
Разработчики расширения: Никита Юшков (функционал), AlexPS (стилевое оформление).
Обратная связь: nikitabalakovo3@yandex.ru
70 комментариев
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kary4rus
6 сентября 2018, 12:59
Красота! :)
Чэшырскі К^_^Т
6 сентября 2018, 13:14
Спасибо
Котик
6 сентября 2018, 13:40
Серьёзно продвинулись, ведь в магазин Chrome просто так (без денег) не пускают, но вирусни в том магазине всё равно полно.


Как в Оперу установить?
AlexPS
6 сентября 2018, 15:22
Котик, 
Перешёл по ссылке. Сверху появилась плашка установить Install Chrome Extensions. Нажал поставить. Теперь в магазине появилась заветная добавить. Добавил, перешёл в менеджер расширений. Подтвердил, что надо установить. Но тут оказалось, что оно не работает.
Ответ: Видимо никак. Придётся отдельно делать и для Оперы
Владимир Ковригин
6 сентября 2018, 15:57
AlexPS, 
У меня на 55 Опере все работет
Никита Юшков
6 сентября 2018, 20:58
AlexPS, 
работает всё в опере, лично проверил. Вот только из магазина Chrome не поставить.
Никита Юшков
6 сентября 2018, 18:47
Котик, 
через кнопку "Добавить" около названия в магазине Chrome должно быть. Во всяком случае, в хроме и яндексе установка так проходит.
Котик
6 сентября 2018, 20:02
Никита Юшков, 
у меня вообще странный интерфейс магазина, даже бокового меню нет.
Никита Юшков
6 сентября 2018, 20:33
Котик, 
да, я сейчас тоже скачал оперу, посмотрел. Но в режиме разработчика всё работает. Попробую выложить расширение в магазин Опера (нужно добавить несколько файлов в расширение). Могу Вам также скинуть просто файлы, которые нужно добавить в режиме разработчика.
Никита Юшков
6 сентября 2018, 20:43
Котик, 
нет, по ходу с магазином не получится. Под него придётся прилично переделывать. Тогда вариант 2. Откройте Оперу, Ctrl + Shift + E, нажмите справа вверху на "Режим разработчика", затем выберите "Загрузить распакованное расширение" и выберите в окне папку с распакованным содержимым этого архива (конечную папку). Расширение добавится и будет работать.
Алексей Т.
8 сентября 2018, 13:33
Никита Юшков, 
выполнил по инструкции, добавился второй значок после обычной установки, но после кликов на кнопки ничего не происходит.
Опера 54.0.2952.64
Идентификация браузера

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.64
Алексей Т.
8 сентября 2018, 13:44
Никита Юшков, 
всё сделал, сначала не работало (клик на кнопки ничего не присходило), а после перезапуска вообще вышло сообщение Использование расширения ограничено редактором Яндекс.Карт
Никита Юшков
8 сентября 2018, 13:58
Алексей Т., 
это расширение, как и любое другое, использует контент-скрипты, которые подгружаются при загрузке страницы, поэтому после установки на уже открытой странице оно работать не будет, ведь контент-скрипты не были загружены. Требуется обновить страницу. Это про некликабельность после установки.
По поводу ошибки - пришлите, пожалуйста, URL страницы, на которой она у Вас появилась.
Никита Юшков
8 сентября 2018, 14:08
Котик, 
кстати, ещё в оперу можно поставить расширения из магазина chrome, используя Install Chrome Extensions. Проверил, работает.
constantinidis
6 сентября 2018, 14:05
Здорово) а можно сэкономить клики и время в желтых точках, путем устранения выпадающего списка? Имею ввиду, сейчас нужно открыть список, найти один из четырех типов, выбрать его. Можно ли вместо этих трех действий, вместо поля с раскрывающимся списком, сделать на его месте 4 радиокнопки? Если выбрать один из типов, три оставшиеся кнопки погаснут,перестав быть активными. Одно действие вместо трёх
sc1a
6 сентября 2018, 17:50
constantinidis, 
Да, с точками не очень удобно стало. И меню пропадает, когда координаты забираешь, и много кликать приходится и в углу не очень удобно эти действия делать, по сравнению со старым вариантом.
Никита Юшков
6 сентября 2018, 18:49
constantinidis, 
изначально рассматривал этот вариант, но мне показалось громоздко. С внедрением в расширении сохранения предыдущего выбранного слоя, как мне кажется, проблема потеряла остроту.
hehasamail
6 сентября 2018, 14:20
Как заставить работать букмарклеты в Firefox?
МВА
6 сентября 2018, 17:09
hehasamail, 
Было бы не плохо! Приятель переустановил кучу версий и ни как. Сегодня с 11 до 16 мучался. зато за грибами ходить не надо, корзина полная.
Обновлено 6 сентября 2018, 17:11
Никита Юшков
6 сентября 2018, 18:50
hehasamail, 
к сожалению, в Firefox такая возможность не предусмотрена.
Sch.AA
10 сентября 2018, 23:30
Никита Юшков, 
а вот это печально 
Семён Федотов
6 сентября 2018, 15:51
Нет слов, чтобы передать восхищение!
Но есть один вопрос — при копировании остановки посредством создания шаблона не сохраняются маршруты (копируется только название). Лечится ли это?
Никита Юшков
6 сентября 2018, 18:44
Семён Федотов, 
маршруты у остановок - это родительские объекты (masters), то есть привязки. Поэтому их копирование или некопирование напрямую связано с той самой галочкой :)
Обновлено 6 сентября 2018, 18:45
sc1a
6 сентября 2018, 17:51
Касательно желтых точек - Хорошо бы придумать перебор категорий объектов, чтобы скрипт сам понимал какую точку нужно удалить и каждый раз не приходилось бы выбирать. Если будут конфликты двух точек в одном месте, то предлагал бы выбор из категорий. 
Либо можно сделать чекбоксы среди каких категорий искать, если например тебе АТД и рельеф не нужны.
 
Никита Юшков
6 сентября 2018, 18:54
sc1a, 
в таком случае можно случайно удалить не ту точку. Сейчас, как мне кажется, реализован наиболее удобный и функциональный вариант.
sc1a
6 сентября 2018, 19:03
Никита Юшков, 
Ну ненужные желтые точки в любом случае все подлежат удалению. А нужные желтые точки и так и так не удалятся.
Никита Юшков
6 сентября 2018, 19:05
sc1a, 
я, к примеру, всегда добавляю точку, если даже участок становится жёлтым. В этом случае точка удалится, но это будет сделано зря.
gena091543210
6 сентября 2018, 18:40
Молодцы!
Alexxegorov
6 сентября 2018, 19:20
Снимаю шляпу! То что доктор прописал!
 6 ч. раб. день
7 сентября 2018, 04:45
Никит получилось отлично. 
Есть ли дальнейшие творческие планы по улучшению Народной Карты ?
AlexPS
7 сентября 2018, 17:11
☭ 6 ч. раб. день, 
От него пока вряд ли, ибо занят. А если от себя, то...
Никита Юшков
7 сентября 2018, 17:23
☭ 6 ч. раб. день, 
спасибо за отзыв. Пока на этом остановлюсь, во всяком случае, до зимних каникул. Но небольшие улучшения можно попробовать реализовать и ранее. Главное, чтобы были предложения с вашей стороны. Ну, а с моей - свободное время :)
dspos
7 сентября 2018, 11:38
Спасибо!!!
dspos
7 сентября 2018, 11:42
Вопрос к разработчикам. А есть ли проекты, которые в работе? Планы по новым фичам? Может собираете идеи и мысли  Принимаете ли предложения?
Никита Юшков
7 сентября 2018, 12:30
✐dspos, 
предложения всегда готовы принять) Но время на дальнейшие разработки появится, скорее всего, только после зимней сессии.
dspos
7 сентября 2018, 13:02
Никита Юшков, 
Вы неверняка знакомы с сайтом Россреестра pkk5.rosreestr.ru Есть ещё множество других ресурсов, которые используют информацию ПКК. В частности, egrp365.ru , на котором ПКК совмещена с подложкой карт Яндекса, Гугла и т.д. 
Вот у меня возникла мысль, если сторонние ресурсы используют открытые данные ПКК, возможно ли на НЯК реализовать слой кадастровой карты?
Обновлено 7 сентября 2018, 13:04
Никита Юшков
7 сентября 2018, 14:16
✐dspos, 
встроить это в НЯК для меня нереально) Используйте vitrite и живите счастливо :)
Fleget
Сотрудник Яндекса7 сентября 2018, 14:47
Добавили пост в шапку полезных ссылок :)
Никита Юшков
7 сентября 2018, 14:49
Fleget, 
👍
Okclick
12 сентября 2018, 06:00
Что-то у меня расширение стало капризничать. https://yadi.sk/i/qb7YAwCrfbAQ7w
Okclick
12 сентября 2018, 06:11
☭Okclick, 
я понял. Оно проверяет адрес сайта не в текущем окне браузера, а в первом. https://yadi.sk/i/uspWxpn_Pnyq6Q
Никита Юшков
12 сентября 2018, 08:37
☭Okclick, 
 что-то странно. Проверяло в текущем. Вечером посмотрю.
Никита Юшков
13 сентября 2018, 01:42
☭Okclick, 
не знаю, как Вам удалось это сделать. У меня всё работает верно при любых изощрительных манипуляциях со вкладками.
Никита Юшков
13 сентября 2018, 23:48
Пардон, сначала подумал, что речь о вкладках. С окнами действительно есть косяк. Поищу решение. Спасибо за фидбэк)
Никита Юшков
14 сентября 2018, 21:06
Исправлено в версии 3.2
tavsura
19 сентября 2018, 19:12
Благодарю за отличное дополнение!
 6 ч. раб. день
9 октября 2018, 13:35
Никита есть предложение сделать счётчик точек контуров.
Никита Юшков
9 октября 2018, 16:59
☭ 6 ч. раб. день, 
добрый день! Можно только узнавать количество точек в сохранённом объекте. В процессе редактирования я пока не представляю, как можно это узнать. Ведь редактируемые данные находятся в системных переменных, о которых нам ничего не известно.
 6 ч. раб. день
9 октября 2018, 18:53
Никита Юшков, 
"Можно только узнавать количество точек в сохранённом объекте." Поддерживаю ! 
Кто за ставьте + ! 
 6 ч. раб. день
10 октября 2018, 09:14
Никит так как ? Возьмётесь ?
Никита Юшков
10 октября 2018, 18:47
☭ 6 ч. раб. день, 
не забывайте, что я ещё и учусь) Времени не так много. У меня пока в идеях есть более полезные фичи, которые примерно понятны в реализации. В этом же предложении многое пока под вопросом, в том числе и необходимость этой функции. Так что она для меня пока имеет малый приоритет. Как будет время (скорее всего, только после зимней сессии), я сначала займусь тем, что уже наклёвывается в планах, но требует для реализации продолжительный временной промежуток.
 6 ч. раб. день
11 октября 2018, 12:49
Никита Юшков, 
 Неоднократно необходимость высказывали участники НЯК.  И таки да , озвучьте планы на Более полезные фичи  отдельным постом и с голосованием.
Rodiolex
23 октября 2018, 12:27
К сожалению, плагином невозможно нормально пользоваться. Использовал, в основном, ради удаления точек пересечения границ (т.н. "жёлтых точек"). Функционально плагин справляется с этой задачей великолепно (спасибо!), однако после его установки мышка стала вести себя неадекватно, особенно при рисовании именно лесных и водных массивов и административно-территориальных границ. Замечено: 1) произвольная эмуляция двойного нажатия кнопки мыши (в результате очередная точка контура рисуется и тут же сама собой удаляется, как будто создал точку, тут же ещё раз нажал на неё и выбрал первый пункт меню - удаление этой точки); 2) ограниченное время (задержка) между созданием двух точек (быстро рисовать контуры с включенным плагином не получится!). Использую Яндекс.Браузер. После удаления плагина таких проблем не обнаружено.
Никита Юшков
23 октября 2018, 13:05
Rodiolex, 
добрый день. А Вы случайно не используете NMapsTweaks? Первая проблема является типичной именно для него. Вторая - это проблемы производительности.
К плагину "Расширенный функционал", который был написан мной, это не может иметь отношения, т.к. он не взаимодействует с физическими действиями на карте, а только выполняет операции по запросу из окна плагина. Единственное, что он делает в самом редакторе - это атрибутирование в нитках, но этот процесс запускается только по запросу из окна плагина и выполняется в течение пары секунд по объектам, которые находятся только в режиме редактирования нитки. На производительность в Народной карте он также не оказывает воздействия, так как во время бездействия (при закрытом окне плагина) действуют лишь 2 типичных процесса listener-a, коих на сайтах всегда великое множество.
Решением описанных проблем является отключение NMapsTweaks, но не "Расширенного функционала". То, что баги прекратились при удалении плагина - обычное совпадение, которое было связано с прекращением какого-либо из процессов, вызывающих баг. Но, повторюсь, с данным плагином это не имеет ничего общего.
Rodiolex
23 октября 2018, 13:14
Никита Юшков, 
Добрый день! Изредка пользуюсь NMapsTweaks, но при работе с Вашим плагином он точно одновременно не использовался.
Никита Юшков
23 октября 2018, 13:23
Rodiolex, 
NMapsTweaks вызывает эти баги независимо от того, используете Вы его или нет. У него эти проблемы были с момента публикации первых версий, и с чем это связано до сих пор непонятно. Но "Расширенный функционал" здесь совершенно ни при чём) Напишите об этих проблемах в тему с NMapsTweaks.
Rodiolex
23 октября 2018, 14:06
Никита Юшков, 
Удалил NMapsTweaks и затем протестировал Ваш букмарклет для удаления жёлтых точек. Задержка осталась (по ощущениям, стала меньше), но проблема двойного нажатия кнопки мыши исчезла. Значит, придётся отказаться от использования NMapsTweaks. В любом случае благодарю Вас  за хорошее и полезное дополнение!
Okclick
23 октября 2018, 16:20
Rodiolex, 
больше всего похоже на недостаточную производительность компьютера в сочетании с чрезмерно большим количеством узлов в редактируемых контурах. Сам факт установки букмарклета не мог вызвать снижение производительности, а вот использование его для удаления жёлтых точек и, как следствие, укрупнение частей сложного контура, — очень даже могло. NMapsTweaks может иногда неадекватно работать из-за наличия "тормозов", но сам по себе не должен вызывать подобных проблем. 

Попробуйте рисовать не так детально: меньше лишних узлов там, где можно без них обойтись. И чаще разбивайте сложные контуры на простые, не доводя до лимита в 500 точек. То есть, пусть лучше жёлтых точек будет больше, чем меньше. Удаляйте их только в тех случаях, когда это действительно нужно.

Ещё могут негативно влиять другие программы, перехватывающие клавиатуру, например, Punto Switcher. Если пользуетесь им, попробуйте выключить его (полностью) на время работы со сложными контурами в НЯК.
Rodiolex
24 октября 2018, 10:42
☭Okclick, 
Домыслы какие-то!.. Конфликт (эмуляция двойного нажатия левой кнопки мыши) действительно наблюдается, особенно при использовании сразу двух плагинов NMapsTweaks и Расширенного функционала НЯК. NMapsTweaks всегда подтормаживал, и это не только моё мнение (опыт). В принципе, NMapsTweaks ведёт себя неадекватно и даже подозрительно. После удаления NMapsTweaks описанных мной конфликтов не наблюдается. Без использования букмарклетов вообще никаких затруднений нет: ни с мышью, ни с задержкой. И "сложность" контуров при этом на производительность нисколько не влияет. Про упоминание Punto Switcher вообще не понял - как влияет его функционал (перехват клавиатуры) на работу мыши?!
Илья Пушкин
18 января 2019, 16:01
А как же файрфокс?
Никита Юшков
20 января 2019, 19:07
Илья Пушкин, 
а firefox - весьма противный браузер, заставить в котором работать текущую версию расширения мне не удалось. Он блокирует многие скрипты.
 6 ч. раб. день
20 января 2019, 16:00
Никит огромная к вам просьба сделать из https://yandex.ru/blog/narod-karta/bukmarklety-dlya-planet-com-i-retromap-ru кнопку для расширения НЯК. Если это возможно,конечно.
Никита Юшков
20 января 2019, 19:06
☭ 6 ч. раб. день, 
это, конечно, возможно. Но нужно ли оно и дадут ли согласие авторы всех букмарклетов на их залитие в расширение? Потому что ради одного букмарклета делать отдельный раздел в расширении смысла нет.
Как по мне, достаточно их браузерного исполнения в закладках.
У меня сейчас начались каникулы, на днях будет обновление расширения с добавлением некоторых новых функций.
Обновлено 20 января 2019, 19:06
 6 ч. раб. день
20 января 2019, 20:10
Никита Юшков, 


Alexxegorov
сегодня, 15:41
"Алекс Khm, если они хотят, могут включить в своё расширение. Я не против."
Обновлено 20 января 2019, 20:10
Александр
17 февраля 2019, 04:13
не знаю, предлагалось ли данное. возникла потребность при правке домов, центрирование адресов. можно как-то сделать в расширение автоцентрирование адреса при его редактировании? при правке большого города тяжко интуитивно "тыкать", а такая фишка очень облегчила работу.
 6 ч. раб. день
17 февраля 2019, 13:15
Александр, 
А разве сейчас автоцентрирование не работает ?! Или я что-то не так понял ?
Никита Юшков
17 февраля 2019, 21:07
Александр, 
думаю, с этим предложением стоит постучаться к разработчикам самой Народной карты :) Искусственно сделать что-то подобное для нас будет довольно трудным и это будет в несколько раз труднее, чем разработчикам НЯК.
Александр
18 февраля 2019, 14:03
Никита Юшков, 
и ничего не придумать? а жаль, было бы бомба...
vitaliisviridow
сегодня, 18:28
Никита Юшков, 
, как добавить расширение?
 6 ч. раб. день
14 марта 2019, 19:59
Никита огромная вам и команде благодарность за обнову от 7 марта ! Кнопка "на другие геосервисы " как родная ! То что нужно.
Продолжайте в том же духе. Так держать )