Расстояние до привязываемой организации Справочника

Всем привет!

Еще одно небольшое обновление в интерфейсе. Теперь при привязке организации к Справочнику показывается расстояние между точкой в Народной карте и координатами, которые в базе Справочника имеют организации, предлагаемые к привязке.

Обычно эти расстояния невелики (единицы или первые десятки метров) — и связаны с тем, что внутри здания точка организации может стоять в разных местах. У крупного магазина, не говоря уже о вузе или больнице, линейные габариты занимаемых помещений могут составлять десятки и даже первые сотни метров.

А вот очевидно большое расстояние может свидетельствовать о том, что в предлагаемых вариантах есть похожая, но не правильная организация.

Также информация о расстоянии поможет выбрать правильную из нескольких похожих организаций Справочника. Особенно важно это может быть при привязке объектов без собственного названия или с распространенным типовым названием. Примером может послужить магазин «Продукты», которых может быть много на небольшом расстоянии друг от друга, или автозаправки одного бренда на противоположных сторонах трассы.

При привязке к Справочнику организаций на схемах помещений расстояние также указывается.

Если расстояние до предлагаемой организации не показано, значит оно почти нулевое (если быть точным — меньше полуметра).