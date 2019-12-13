Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Разрешённый разворот. Наверное, самый не используемый атрибут, но очень важный в Навигаторе.

Раньше, наверное как и все, я не предавал значению для себя зачем нужно это свойство на пересечении дорог. Но во время одной из загородных поездок я проехал нужный мне поворот, а навигатор на экране показал, что можно ехать прямо. Вот так и сказал что-то: «Прямо три километра». Сначала я подумал, что навигатор перестроил маршрут и я еду в пункт назначения, но через некоторое время я решил уменьшить масштаб и увидел, что через три километра я должен буду просто развернуться. И поехать обратно ещё три километра. Конечно, на ближайшем перекрёстке я развернулся, но такую заподлянку я запомнил и уже в городе решил проверить свою теорию.

И вышло то, что проехав нужный поворот навигатор ведёт тебя какими-то дворами, плохими дорогами или через частный сектор, вместо ближайшего простого разворота. Ладно города, где я был и знаю дороги, но есть же чужие города и неизвестные дороги и развязки, где если сейчас не развернуться, то дальше будешь пилить очень долго или по пробкам.

В связи с этим прошу поддержать на Я.Борде предложение https://yaboard.com/task/5df351374930d2408498e4b4 по упрощению проставления атрибута «разрешённый разворот».

После моего случая я стал больше проставлять «разворот» у себя в городе и по дорогам/магистралям где езжу, но в других областях ездят много пользователей Я.Навигатора, которые не будут заморачиваться с регистрацией и редактированием карты.

Вот из-за таких мелочей я до сих пор слышу, что Навител гораздо лучше твоего Я.Навигатора, который «ведёт по хрен знает какой дороге». Особенно было неприятно по дороге на юг этим летом, когда решил ехать не по платной дороге и проклинал самого себя, что повёлся на рекомендации Я.Навигатора и поехал по ремонтируемым/убитым/не освещённым/узким региональным дорогам. Обратно ехал только по платным. Иногда думаю, а разработчики сами то пользуются своим продуктом?

9 комментариев
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WildShadow
сегодня, 13:20
Три  километра ерунда, мне как то 10 в одну и 10 обратно предлагал) Знакомые на трассе сломались и надо было на противоположную сторону, по факту просто проехал до широкого участка, где можно обгонять, пропустил все машины и просто развернулся, благо ночью машин уже почти не было. Но навигатор такое не может предугадать, да и алгоритмы делают так что бы ехать более безопасно. Для моего случая на карте должна быть отметка что в этом месте идёт не сплошная, а прерывистая линия. В городе тоже частенько безопаснее развернуться по середине улицы, чем на перекрёстке, но навигатор не знает сколько рядом машин и если он будет предлагать развернуться там где сплошная линия будет куча недовольства.
Лично я предпочту развороту на перекрёстке, проехать немного лишнего например три раза повернуть направо (если это не очень много по расстоянию), поэтому разворот на перекрёстке не всем удобен будет, так что предлагаю в настройках навигатора добавить галочку "разрешить разворот на перекрёстке".
mercator2111
сегодня, 13:22
Зачем вообще появилось понятие "разрешённый разворот"? Казалось бы прокладывай развороты через любой перекрёсток, где это не запрещено, и дело с концом. 
Ан нет. На большинстве перекрёстков разворот хоть и разрешён правилами, но достаточно опасен. Не везде можно развернуться в один приём, а значит, мы создаём аварийно-опасную ситуацию своим тыр-пыр. 
В городах это, как правило, не проблема. Небольшой перепробег, несколько правых поворотов и мы едем в нужном направлении.


А вот на трассах действительно можно пилить и пилить в противоположную сторону, пока не случится перекресток с законным разворотом. И по пути можно встретить с десяток мест, где вполне можно развернуться. Мы же все асы автовождения (кстати, по опросам, 90% людей считают, что они водят лучше, чем в среднем. ЛОЛ) и конечно развернемся безопасно.


Поженить эти две ситуации и призван атрибут РР. Ставить его нужно с особой осторожностью и только там, где разворот не приведет к риску ДТП.


Резюмирую. На одной чаше весов перепробег, на другой риск отхватить Камаз в бочину.


Считаю, что ничего менять не надо.
AndreyA
сегодня, 13:26
mercator2111,
Вы правы. Критерии безопасности разворота очень субъективны. Один проскочит, другой попадет в аварию.
Максим
сегодня, 14:06
Лайк поставил. В целом по теме разворотов - ставлю их сам, и принимаю как модератор области, там, где можно развернуться в одно движение, без включения "задней передачи" и без заезда на грунтовую обочину (в случае загородных дорог).
Иногда ставлю вне перекрёстков, если дорога без перекрёстков и тупиковая, чтобы навигатор не вёл лишний километр до конца тупика, а предлагал развернуться там, где это безопасно (достаточно широко).
Максим
сегодня, 14:12
Скажем так, этот атрибут важен в первую очередь для такси/курьеров, которые перемещаются от одной точки к другой, потом к третьей, четвёртой и т.д., и зачастую с разворотами. Обычному юзеру, чтобы доехать от одного дома до другого (дом-работа, дом-магазин и т.п.), развороты нужны редко как правило. Но это не умаляет их важности, правильно написали, что даже обычный юзер может пропустить нужный поворот/съезд.
dikiy
сегодня, 15:18
Если пропустил поворот, то действуй по ситуации. Если время в пути увеличилось, а разворот безопасен, то развернись где считаешь нужным и езжай как было до этого. Для этого навигатор не нужен, можно и самому принять решение. :-) А если будет куча разворотов где надо и где не надо, то наоборот хуже. Например, проехал поворот, но есть другая дорога, может она на три минуты дольше всего, и можно спокойно ехать, а тут тебя будут задалбывать на каждом перекрёстке, что бы ты развернулся, пока наконец не надоест. А разворот - это всегда неудобно, хуже левых поворотов. Развороты нужно добавлять точечно, избирательно, что бы действительно была польза в каждом конкретном случае, а не бездумно нащёлкивать на всех перекрёстках.
Fleget
Сотрудник Яндексасегодня, 16:00
dikiy,
согласны по пунктам, что решение нужно принимать все же самостоятельно и, что большое количество разворотов будет мешать и отвлекать.
Максим
сегодня, 17:53
Fleget,
Комментаторы (и я в том числе) ушли от темы. Вопрос автора не в самих разворотах, а в их редактировании - сделать вместо четырёх разворотов, один с направлениями (как сейчас светофоры ставим).
Обновлено сегодня, 17:54
Graviton
сегодня, 19:16
Действительно кажется алгоритм построения маршрутов в НАВИТЕЛЕ лучше. Развороты он показывает там где это не запрещено, и водила уже сам решает стоит ему это делать или безопаснее проехать дальше. Наверное так правильнее, но тогда для чего конкретно в Яндексе эта фишка? Ещё не могу понять почему в Яндексе нет опции-исключать грунтовки?