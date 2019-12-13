Разрешённый разворот. Наверное, самый не используемый атрибут, но очень важный в Навигаторе.

Раньше, наверное как и все, я не предавал значению для себя зачем нужно это свойство на пересечении дорог. Но во время одной из загородных поездок я проехал нужный мне поворот, а навигатор на экране показал, что можно ехать прямо. Вот так и сказал что-то: «Прямо три километра». Сначала я подумал, что навигатор перестроил маршрут и я еду в пункт назначения, но через некоторое время я решил уменьшить масштаб и увидел, что через три километра я должен буду просто развернуться. И поехать обратно ещё три километра. Конечно, на ближайшем перекрёстке я развернулся, но такую заподлянку я запомнил и уже в городе решил проверить свою теорию.

И вышло то, что проехав нужный поворот навигатор ведёт тебя какими-то дворами, плохими дорогами или через частный сектор, вместо ближайшего простого разворота. Ладно города, где я был и знаю дороги, но есть же чужие города и неизвестные дороги и развязки, где если сейчас не развернуться, то дальше будешь пилить очень долго или по пробкам.

В связи с этим прошу поддержать на Я.Борде предложение https://yaboard.com/task/5df351374930d2408498e4b4 по упрощению проставления атрибута «разрешённый разворот».

После моего случая я стал больше проставлять «разворот» у себя в городе и по дорогам/магистралям где езжу, но в других областях ездят много пользователей Я.Навигатора, которые не будут заморачиваться с регистрацией и редактированием карты.

Вот из-за таких мелочей я до сих пор слышу, что Навител гораздо лучше твоего Я.Навигатора, который «ведёт по хрен знает какой дороге». Особенно было неприятно по дороге на юг этим летом, когда решил ехать не по платной дороге и проклинал самого себя, что повёлся на рекомендации Я.Навигатора и поехал по ремонтируемым/убитым/не освещённым/узким региональным дорогам. Обратно ехал только по платным. Иногда думаю, а разработчики сами то пользуются своим продуктом?