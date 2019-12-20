Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Рельсовый транспорт

Очень запущенная ситуация с рельсовым транспортом сейчас на Яндексе.

Яндекс признаёт только метро, трамвай и железную дорогу. Метро закопано под землёй и на карте обозначено только станциями и некими плавными линиями (сниженной точности) на некоторых масштабах. Трамвай обозначен красной линией по поверхности. Электрички обозначены простой железной дорогой и станциями, и тоннелей не существует.

Реальность куда разнообразнее.

1. Что если трамвай ходит под землёй? (Волгоград). На ЯК это линия трамвая без остановок, вокруг которой встречаются станции метро (прямо так и написано). Зачем там трамвай нарисован сверху?

2. Надземный монорельс (Москва) — это линия метро, невидимая на поверхности.

3. В Германии не существует метро. Там есть U-Bahn и S-Bahn (и никогда их не обозначают буквой М, насколько я знаю). Теоретически U-Bahn подземный, а S-Bahn — наземный. На практике разница между ними может быть небольшой, и оба могут проходить как над, так и под землёй, причём кусками (см. Гамбург). Вагоны особо не различаются. Но Яндекс считает, что первое — это метро, а второе — обычная железная дорога.

4. В Париже есть метро (прямо так и называется — метро, это же они придумали это слово), а есть электричка RER. Конечно, она в городе обычно подземная, и нарисована на всех метросхемах, и билеты совместимые — но это электричка, с двухпалубными вагонами. А у Яндекса это метро.

5. У яндексовского метро есть огромный косяк — через каждую станцию может проходить только одна линия. Это, я считаю, чисто московское искажение, типа, на одной линии Баррикадная, а на другой Краснопресненская. Во многих городах мира это не так. Даже в Москве географическое обозначение одного узла несколькими точками имеет мало смысла (например, две станции могут быть друг под другом). Очень часто в мире одна линия может раздваиваться, и это, типа, две логически разных линии. Яндекс этого не умеет. В Сеуле мало того, что все пересадки имеют одно и то же название — там через одни и те же станции может проходить несколько разных линий (обычная и экспресс, с пропуском некоторых станций). Чтобы передать это на ЯК, нужно натыкать по три-четыре одинаковых станции метро, из которых будут вести одни и те же наземные выходы. К счастью, в Москве теперь тоже станции пересадки стали называть одинаково, так что скоро и до разработчиков должно дойти.

6. У яндексовской железной дороги тоже есть большая проблема — на ней не существует тоннелей (и ещё переездов, да и мостов тоже). Поэтому железная дорога в тоннелях нарисована по поверхности — прямо сквозь улицы и дома (Владивосток). Поэтому и RER в Париже пришлось рисовать как метро.

Теперь что я предлагаю.

1. Признать, что брендированный городской массовый транспорт может быть наземным рельсовым. Честно рисовать ему все рельсы, потом по ним сверху проводить цветную транспортную линию (точнее, прямо рельсам ставить признак «линия скоростного транспорта»). Все станции на этой линии апгрейдить до станции ОТ — отдельный логотип, нужный шрифт. В половинчатом виде это уже делается на новых московских окружностях и диаметрах.

2. Если линия метро вылезает на поверхность, то честно рисовать рельсы в том месте. Иначе на карте остаются белые пятна, а это нехорошо.

3. После того как транспортные линии поверх рельсов будут нормально поддерживаться, и реализуют наконец несчастные тоннели, я думаю, все линии метро нужно будет сконвертировать в ж/д и избавиться от лишней сущности. Получится железная дорога полностью в тоннелях, с подземными станциями, к которой привязаны линии общественного транспорта. Разумеется, на карте необязательно всегда показывать все рельсы, но логически не будет разницы между метро и подземной ж/д.

Если кто-то переживает, что железнодорожные пути не всегда совместимы, то можно навесить путям любых нужных скрытых признаков (ширина колеи, напряжение, тип токоприёмника).

9 комментариев
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Alexxegorov
сегодня, 14:49
U-Bahn - совершенно типичное метро. То, что оно не называется нашим словом "метро", как и большинство других систем метро по всему миру, не значит, что это не "метро" в нашем понимании. Вагоны U-Bahn и S-Bahn различаются примерно так же, как Ласточка на МЦК отличается от наших вагонов метро.
qr2100 (AS VLG)
сегодня, 15:12
Это конечно всё хорошо. Но нам бы для начала получить нормальные расписания. Потому что красота - красотой, но это всё должно в первую очередь нести функциональный смысл.


А так конечно проблема с метро есть. Но в основном она относится не к России.


>Если кто-то переживает, что железнодорожные пути не всегда совместимы, то можно навесить путям любых нужных скрытых признаков (ширина колеи, напряжение, тип токоприёмника).

Массовому пользователю карт эти атрибуты не нужны. Если они и будут нужны, то только для правильного отображения линий. Без особого фанатизма.
AGR
сегодня, 15:39
2. Не совсем понятно,что вы имели ввиду под фразой "невидимая линия на поверхности". На картах все прекрасно отображается,на НЯКе тоже.
3. U-Bahn считается метрополитеном, S-Bahn - электричкой,поэтому на картах это именно так.
4. RER, по материалу из википедии - это система скоростного рельсового транспорта, которая близка по определению к метро. Грубо говоря - это как МЦД в Москве - RER также соединяет пригород с Парижем. Были электрички в Москве,стали наземным метро.
5. Про этот пункт я с вами абсолютно согласен, правда не хватает привязки одной станции к нескольким линиям метро. В итоге либо лишние станции удаляют модераторы, либо не удаляют и приходится создавать несколько станций с привязкой к каждой линии.
Обновлено сегодня, 15:40
Сергей
сегодня, 17:02
AGR,
как я понимаю, можно в центре сесть на RER и выйти далеко в пригороде на пригородной станции. Просто нужен более дорогой билет. Это будет одна непрерывная поездка. Но в терминах Яндекса это будет поездка на линии метро под названием «RER», потом переход на электричку и поездка на ней. Притом этот разрыв наверняка проходит даже не по станции, а по выходу путей на поверхность из тоннеля.


В принципе, с RER как раз всё ясно — это не метро, а ж/д, типа S-Bahn или «типа МЦД в Москве» (на самом деле, это МЦД — типа RER). Просто пришлось быстро захачить, потому что оно действительно очень часто в Париже идёт под землёй, а тоннелей ещё в Яндексе нет. Вот почему пора уже их сделать наконец.
helpnikspb
сегодня, 15:47
Пункт 6 претензий странен. Есть и жд-тоннели, и жд-мосты. Нет спец. обозначения для жд-переездов (насколько оно нужно?).
dspos
сегодня, 16:17
helpnikspb,

Отрисованный на НЯК ж/д тоннель на обычной карте никак не меняет своё визуальное состояние и проходит отрисовкой по жилым районам. Речь об этом.
dspos
сегодня, 16:18
И если тоннели метро рисуются цветной схематичной линией, то жд тоннели, к сожалению нет.
Сергей
сегодня, 16:35
helpnikspb,
у автомобильной дороги можно указать признак "тип сооружения: тоннель". По этому признаку дороги в тоннеле могут быть отделены от дорог «на поверхности» и показаны иначе (скрытыми, полускрытыми). Железные дороги в принципе этого не имеют. То есть, на той же территории вы можете разместить дорожное сооружение тоннель, но железная дорога никак не будет связана с ним — она как бы идет по поверхности отдельно, а тоннель прорыт там же, отдельно.
dspos
сегодня, 16:39
Меня ещё всегда смущала отрисовка выходов метро Пушкинская Тверская Чеховская. Кто пользовался ими знает, что выходы с Пушкинской совмещены с двумя оставшимися вышеперчисленными станциями. А на карте сквозную нумерацию выходов поделили между станциями по субъективным признакам.
Странно, что до сих пор не реализована привязка к одному выходу нескольких станций, а к одной станции нескольких линий.
С автором согласен, функционал однозначно нужно расширять. И на российских примерах это тоже видно.
Дизайнить жд мосты и надземные линии ОТ, рисовать наземные линии метро и любого ОТ и скрывать жд тоннели.
К линиям жд добавить возможность привязывать и направления железных дорог, и скоростного транспорта.
Ещё наглядные примеры Барселона и Белград. Там и электрички, и жд линии проходят под городом.
Обновлено сегодня, 16:44