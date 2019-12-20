Рельсовый транспорт

Очень запущенная ситуация с рельсовым транспортом сейчас на Яндексе.

Яндекс признаёт только метро, трамвай и железную дорогу. Метро закопано под землёй и на карте обозначено только станциями и некими плавными линиями (сниженной точности) на некоторых масштабах. Трамвай обозначен красной линией по поверхности. Электрички обозначены простой железной дорогой и станциями, и тоннелей не существует.



Реальность куда разнообразнее.



1. Что если трамвай ходит под землёй? (Волгоград). На ЯК это линия трамвая без остановок, вокруг которой встречаются станции метро (прямо так и написано). Зачем там трамвай нарисован сверху?

2. Надземный монорельс (Москва) — это линия метро, невидимая на поверхности.



3. В Германии не существует метро. Там есть U-Bahn и S-Bahn (и никогда их не обозначают буквой М, насколько я знаю). Теоретически U-Bahn подземный, а S-Bahn — наземный. На практике разница между ними может быть небольшой, и оба могут проходить как над, так и под землёй, причём кусками (см. Гамбург). Вагоны особо не различаются. Но Яндекс считает, что первое — это метро, а второе — обычная железная дорога.

4. В Париже есть метро (прямо так и называется — метро, это же они придумали это слово), а есть электричка RER. Конечно, она в городе обычно подземная, и нарисована на всех метросхемах, и билеты совместимые — но это электричка, с двухпалубными вагонами. А у Яндекса это метро.

5. У яндексовского метро есть огромный косяк — через каждую станцию может проходить только одна линия. Это, я считаю, чисто московское искажение, типа, на одной линии Баррикадная, а на другой Краснопресненская. Во многих городах мира это не так. Даже в Москве географическое обозначение одного узла несколькими точками имеет мало смысла (например, две станции могут быть друг под другом). Очень часто в мире одна линия может раздваиваться, и это, типа, две логически разных линии. Яндекс этого не умеет. В Сеуле мало того, что все пересадки имеют одно и то же название — там через одни и те же станции может проходить несколько разных линий (обычная и экспресс, с пропуском некоторых станций). Чтобы передать это на ЯК, нужно натыкать по три-четыре одинаковых станции метро, из которых будут вести одни и те же наземные выходы. К счастью, в Москве теперь тоже станции пересадки стали называть одинаково, так что скоро и до разработчиков должно дойти.



6. У яндексовской железной дороги тоже есть большая проблема — на ней не существует тоннелей (и ещё переездов, да и мостов тоже). Поэтому железная дорога в тоннелях нарисована по поверхности — прямо сквозь улицы и дома (Владивосток). Поэтому и RER в Париже пришлось рисовать как метро.



Теперь что я предлагаю.



1. Признать, что брендированный городской массовый транспорт может быть наземным рельсовым. Честно рисовать ему все рельсы, потом по ним сверху проводить цветную транспортную линию (точнее, прямо рельсам ставить признак «линия скоростного транспорта»). Все станции на этой линии апгрейдить до станции ОТ — отдельный логотип, нужный шрифт. В половинчатом виде это уже делается на новых московских окружностях и диаметрах.



2. Если линия метро вылезает на поверхность, то честно рисовать рельсы в том месте. Иначе на карте остаются белые пятна, а это нехорошо.



3. После того как транспортные линии поверх рельсов будут нормально поддерживаться, и реализуют наконец несчастные тоннели, я думаю, все линии метро нужно будет сконвертировать в ж/д и избавиться от лишней сущности. Получится железная дорога полностью в тоннелях, с подземными станциями, к которой привязаны линии общественного транспорта. Разумеется, на карте необязательно всегда показывать все рельсы, но логически не будет разницы между метро и подземной ж/д.



Если кто-то переживает, что железнодорожные пути не всегда совместимы, то можно навесить путям любых нужных скрытых признаков (ширина колеи, напряжение, тип токоприёмника).