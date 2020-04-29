Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

Правила простановки резолюций в сообщениях о неточностях

Всем привет!

В последнее время возросло (в некоторых местах возросло заметно) количество поступающих на Народную карту сообщений о неточностях от пользователей геосервисов. Одновременно с этим актуализировались некоторые проблемы с разбором этих сообщений, о которых мы хотим поговорить в этом посте. Уточним, что все нижесказанное относится прежде всего к разбору именно сообщений о неточностях от пользователей, а не автоматических предположений о неточностях.

Прежде всего хочется еще раз поднять тему выбора резолюции при разборе сообщений. Проставлять сообщению о неточности ту или иную резолюцию нужно только в случае, когда вы абсолютно в ней уверены. В случае, если не получилось разобраться полноценно в самом сообщении или в ситуации на местности — откажитесь от сообщения. Его обязательно разберет другой народный картограф или сотрудник.

Основная проблема состоит сейчас в том, что большое количество сообщений о неточностях получают резолюцию «Забраковать», в то время как неточность несет полезную информацию.

Эту резолюцию можно и нужно проставлять только в одном из трех случаев:

·         Сообщение является откровенным спамом и не содержит вообще никакого полезного или даже потенциально полезного содержания.

·         Сообщение предлагает добавить на карту объект, который не картируется по нормам Правил, например, вход в здание в частном секторе или военный объект.

·         Информация в сообщении ошибочная, при этом в данных в настоящий момент содержится правильная информация, и вы уверены в ее правильности (например, вы местный житель, лично знаете место, либо информация подтверждается свежими снимками с местности).

Во всех остальных случаях браковать сообщения о неточностях недопустимо.

Рассмотрим подробнее типовые ситуации, когда сообщения от пользователей получают иногда резолюцию «Забраковать» ошибочно.

·         Сообщение о неточности получило ошибочную координату и явно не относится к точке, где отображается на Народной карте. Сама информация в сообщении, тем не менее, может быть полезной.
Произойти такое может по техническим причинам, не зависящим напрямую от пользователя, отправляющего фидбек. Иногда это следствие того, что пользователь не полностью разобрался с интерфейсом.
В этом случае правильно — попытаться проверить информацию из неточности. Например, если речь идет про маршрут или улицу, но точка сообщения стоит «в поле», стоит проверить улицу с таким названием в ближайшем (ближайших) населенном пункте. Если идентифицировать место неточности не получилось или делать это нет времени или желания — откажитесь от этой неточности, но не бракуйте ее.

·         Сообщение о неточности сообщает о нехватке объекта, который в реальности уже есть на карте в правильном месте.
В этом случае правильная резолюция — Правки не нужны. Сама информация об объекте, которую сообщил пользователь, — правдива. Но для того чтобы она оказалась на карте, дополнительных правок не требуется, все уже на месте.

·         Информация в сообщении о неточности противоречит имеющимся данным, но корректность этой информации не является очевидной, и нужно разбираться, где истина.
Например, пользователь сообщает о неверном адресе, но при этом адрес уже есть на карте — в нескольких домах от точки неточности. В этом случае необходимо разобраться, используя различные источники, какие данные правильные — те, что сообщил пользователь, или те, что сейчас на карте. Если разобраться в том, где правда, не получается или нет времени — откажитесь от этой неточности, но не бракуйте ее.

Также обращаем внимание на резолюцию «Исправлено».

Она проставляется не только в случаях, когда правки вносятся непосредственно по содержанию неточности, но и в случаях, когда неточность косвенным образом помогла улучшить данные. Например, маршрут, предлагаемый пользователем, был не оптимален, но позволил добавить недостающие дороги. Или пользователь прислал название пропущенной улицы в сообщении о недостающем адресе.

Таким образом, все правки, вносимые по информации из сообщения о неточности, относящиеся к самому сообщению не только прямо, но и косвенно, нужно делать, взяв сообщение в работу.

Отдельно хочется сказать о причинах таких норм разбора неточностей, в частности простановки резолюции «Забраковать». Почему, аналогично вандализму в причинах отката, бракуем неточности мы только в крайнем случае?

Во-первых, потому, что брак — это те неточности, которые не могут (ни при каких условиях) принести пользу карте.

Во-вторых, потому, что нам важна правильная коммуникация с пользователями, оставляющими фидбек в геосервисах. При браке сообщения о неточностях они получат соответствующее уведомление, тогда как в реальности они нередко сообщали корректную информацию. Ошибочно забракованный фидбек может привести к тому, что больше обратной связи от этого пользователя мы никогда не получим.

В конце этого поста мы хотим сообщить о том, что сообщения о неточностях в слое адресов, недавно закрытые для разбора, теперь снова можно видеть и разбирать на Народной карте. Просим быть особенно внимательными при разборе фидбека в этом слое, именно здесь встречается едва ли не наибольшее количество ошибочно забракованных сообщений.

22 комментария
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Сергей
сегодня, 10:26
1) Половина а то и 90% это левый фидбэки. Как будто в Яндексе сидят и подкидывают нам работу чтоб не заскучали модеры. 


2) Последнее время все больше картографов, а иной раз это и сотрудники, которые изменяют адрес по фидбэку. Мол там сказали что адрес не верный, надо исправить. Проверить, сверить в голову им даже не приходит. Даже логика не работает, если стоит дом 40, через дом стоит 44 дом, а между ними чувак меняет дом на 77..и пофиг что в кадастре написано 42 дом! 
Самое обидное что этот посёлок отрисован мною по кадастру, комар носу не подточит. Приходят и портят мою работу. Няк уже не тот. 
akbars
Сотрудник Яндексасегодня, 09:44
Сергей,


1. Общая статистика говорит об обратном, доля полезного фидбека, по которому вносятся правки - далеко не 10%. Это, правда, статистика в целом, на уровне страны. Теоретически допускаю, что в зонах вашего интереса эта доля может быть меньше среднего (но вряд ли в разы). То, не 100% сообщений о неточностях приводит к правкам - тоже нормально. Бывает, что пользователь не очень разобрался в интерфейсе Карт, например. Обычные ошибки также бывают, например, пользователь неверно сориентировался по карте, так в массиве СНТ без именованных улиц - несложно ошибиться на квартал. Ровно поэтому фидбек разбирается и проверяется.
2. Данные от пользователей проверяются. В конкретном приводимом вами случае адрес не должен был меняться (если ситуация еще не разрешилась - киньте, пожалуйста, ссылку). В целом же, если говорить про слой адресов, то говорить про безупречность любого источника данных, кроме свежих фотографий (да и с ними есть оговорки), к сожалению, не приходится, неточности, а то и откровенные ошибки встречаются, увы, везде.
Павел
сегодня, 12:09
akbars,
"кроме свежих фотографий (да и с ними есть оговорки), к сожалению, не приходится, неточности, а то и откровенные ошибки встречаются, увы, везде."
 При этом появились некие неточности Адреса по снимкам 2011 года, без привязки к улицам (на табличках, особенно самодельных, зачастую улица не указана)  и вообще какой либо информации кроме точки на карте. Работать с ними сложно, большинство информации не актуально, либо далеко от фактического местонахождения.
Сделайте пост с разъяснениями по этим неточностям.
decorum
сегодня, 09:33
В брак улетает много фидбэков и потому, что в Клубе была тема по разбору неточностей (https://yandex.ru/blog/narod-karta/statusy-soobscheniy-ob-oshibkakh) и там черным по белому было сказано - "Забраковать — сообщение попало в неверное место — либо в сообщении содержится ошибочная информация". Поэтому ругать картографов не стоит, руководствовались теми пояснениями, что были даны ранее.
bob
сегодня, 09:49
+
удалите что ли или отредактируйте тот пост
Обновлено сегодня, 09:50
akbars
Сотрудник Яндексасегодня, 10:45
bob,
сделали в январском посте дисклеймер о частичной неактуальности и уточнение в конкретном месте про неточности с неверными координатами.
dimadeleted
сегодня, 10:08
decorum,
да, действительно странно. 


я часто исправлял неточность в соседнем селе, даже если неточность в чистом поле, но все равно нажимал "забраковать" именно по этой причине 
akbars
Сотрудник Яндексасегодня, 10:44
dimadeleted,
да, в этом месте норма изменилась, с том числе для улучшения коммуникации с пользователями. Ошибочная координата неточности - не всегда вина автора фидбека.
akbars
Сотрудник Яндексасегодня, 10:36
decorum,
сделали в январском посте дисклеймер о частичной неактуальности, кажется, это, действительно, небесполезно.
В обозримом будущем также внесем немного формализованный текст из этого поста - в Правила.
akbars
Сотрудник Яндексасегодня, 10:39
decorum,
мы в этом посте никого не ругаем. Но обращаем внимание, на текущие нормы, на ситуации, где возможны ошибки.
decorum
сегодня, 11:47
akbars,
Вы - нет) но одно время мне писАл сотрудник, который указывал на закрытые мною фидбэки с неправильной резолюцией, после чего я поднял этот вопрос в телеге, результатом чего стал пост в Клубе, тот самый, которым мы руководствовались по настоящее время. Надо отметить, что в правилах очень формально освещен этот вопрос.
Lex
сегодня, 10:56
Будут ли предприняты какие-то шаги улучшить координаты по  которым формируются гипотезы? 
Павел
сегодня, 12:10
Lex,
+1
maxag2
сегодня, 11:05
Заметил в своем регионе такую проблему. Человек ищет адрес, например в картах. Деревня такая то,  ул. Центральная дом 30, карты не находят адрес и выдают ему центр деревни. Человек указывает ошибку, требуется указать дом 30 в этой деревне и отправляет фидбек. Соответственно мы получаем ошибку с фидбеком указать адрес, с точкой в центре деревни. И как быть. Хорошо если этот дом есть в кадастре, а чаще всего нет. 
Тут надо менять подход к сбору подобного фидбека. Не принемать у пользователя его отзыв, пока он вручную не укажет место расположения дома, к примеру. А для резолюций нам нужна ещё одна, кроме забраковать для откровенного спама, нужно ещё Требуется уточнение. Если ошибка получает такую резолюцию, то пользователю система автоматически вернёт письмо с просьбой уточнить координаты места, сделать фото адреса или т.п.
decorum
сегодня, 11:52
maxag2,
Закрывал как-то фидбэк отмеченный в самом центре Н.Новгорода, но по вопросу отсутствия номера дома вообще в другой области, хорошо автор указал полный адрес дома. Адрес проставил, но фидбэк я забраковал)
dspos
сегодня, 13:34
maxag2,
Да, согласен.
Раньше фидбек на центре населённого пункта я просто отбраковывал.
Как быть сейчас? Просто пропускать его мимо?
Ведь если адреса нет в кадастре, то и никакой информации о том, где этот адрес должен быть нет. Сообщение есть, и адрес такой наверняка где-то есть, а сделать по этому сообщению правку невозможно.
ddr2504
сегодня, 11:21
Скажите пожалуйста, а что делать с сообщениями о неточностях в слое адресов, которые не подтверждаются официальными источниками?
Павел
сегодня, 12:11
ddr2504,
+1
Rom Martin
сегодня, 12:24
Так сделайте  возможность написать комментарий, почему "Забраковано".
Спасибо.


P.S. Вот последняя "полезная" фидбечина:
https://n.maps.yandex.ru/#!/feedback/tasks/8687442?z=20&ll=27.683606%2C53.997727&l=nk%23sat
пользователь на подьезд дома в деревне пишет что это дом в соседнем поселке, который уже 100500 лет как на карте...
 
Обновлено сегодня, 12:27
kalach-k
сегодня, 12:24
Нужна возможность написать пользователю основание отклонения неточности или запросить уточнение. 
По адресам пользователи порой по несколько раз выставляют неточности с требованием добавить адрес дома к одному из крыльев длинного здания. Закрываешь неточность, что правки не требуются так как адрес уже фактически имеется на карте, через день-другой снова эта неточность.  
Или на территории  где несколько небольших зданий бизнес и услуги адрес дома привязан к основному зданию, как и требуется, где табличка, но вот пользователю надо чтобы и у него его автосервис в ангаре был с таким же адресом, и начинает закидывать сообщениями о неточностях. Закрываешь неточность, через некоторое время аналогичная неточность опять на карте.
Нет возможности написать таким пользователям, что не будет правок по их неточности, так как адресная точка уже имеет привязку и дубли не создаются.


Частый вид неточности, на населенный пункт или вида другое создается пользователями неточность добавить дом такой-то, без улицы. Такие неточности наверное все-таки стоит браковать, а не проводить расследование в поиске на какой улице не хватает дома с таким номером.
maxag2
сегодня, 13:39
kalach-k,
Поддержу. Нужно иметь возможность запросить уточнение. Ладно нельзя напрямую написать. Ну там все люди разные, кто-то может начнёт ругаться или не сможет сформулировать правильно и грамотно. Ну хотя бы несколько заготовленных вариантов запроса к пользователю. И ему вместо ответа, что ваш фидбек отклонен, приходила бы ссылка с просьбой уточнить жалобу фотографией места, или поставить координаты более точно. Вариантов 5-10 разных наиболее частых, грамотных, вежливых, одобренных сотрудниками, чтобы можно было выбрать для отправки пользователю в случае непонятной неточности
dspos
сегодня, 13:30
Хочу уточнить. В Москве такого очень много:
Оставлено сообщение о неточности с адресом посреди дороги.
Километрах в 2ух-10и этот адрес есть. И он там указан давно и правильно.
Как быть с такими сообщениями? Это явный брак. И пользователь оставил сообщение об уже существующем адресе и система (или опять тот же пользователь) указали неправильное положение на карте.
Такого фидбека по адресам в Москве по моим прикидкам процентов 30. 