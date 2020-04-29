Правила простановки резолюций в сообщениях о неточностях

Всем привет!

В последнее время возросло (в некоторых местах возросло заметно) количество поступающих на Народную карту сообщений о неточностях от пользователей геосервисов. Одновременно с этим актуализировались некоторые проблемы с разбором этих сообщений, о которых мы хотим поговорить в этом посте. Уточним, что все нижесказанное относится прежде всего к разбору именно сообщений о неточностях от пользователей, а не автоматических предположений о неточностях.

Прежде всего хочется еще раз поднять тему выбора резолюции при разборе сообщений. Проставлять сообщению о неточности ту или иную резолюцию нужно только в случае, когда вы абсолютно в ней уверены. В случае, если не получилось разобраться полноценно в самом сообщении или в ситуации на местности — откажитесь от сообщения. Его обязательно разберет другой народный картограф или сотрудник.

Основная проблема состоит сейчас в том, что большое количество сообщений о неточностях получают резолюцию «Забраковать», в то время как неточность несет полезную информацию.

Эту резолюцию можно и нужно проставлять только в одном из трех случаев:

· Сообщение является откровенным спамом и не содержит вообще никакого полезного или даже потенциально полезного содержания.

· Сообщение предлагает добавить на карту объект, который не картируется по нормам Правил, например, вход в здание в частном секторе или военный объект.

· Информация в сообщении ошибочная, при этом в данных в настоящий момент содержится правильная информация, и вы уверены в ее правильности (например, вы местный житель, лично знаете место, либо информация подтверждается свежими снимками с местности).

Во всех остальных случаях браковать сообщения о неточностях недопустимо.

Рассмотрим подробнее типовые ситуации, когда сообщения от пользователей получают иногда резолюцию «Забраковать» ошибочно.

· Сообщение о неточности получило ошибочную координату и явно не относится к точке, где отображается на Народной карте. Сама информация в сообщении, тем не менее, может быть полезной.

Произойти такое может по техническим причинам, не зависящим напрямую от пользователя, отправляющего фидбек. Иногда это следствие того, что пользователь не полностью разобрался с интерфейсом.

В этом случае правильно — попытаться проверить информацию из неточности. Например, если речь идет про маршрут или улицу, но точка сообщения стоит «в поле», стоит проверить улицу с таким названием в ближайшем (ближайших) населенном пункте. Если идентифицировать место неточности не получилось или делать это нет времени или желания — откажитесь от этой неточности, но не бракуйте ее.

· Сообщение о неточности сообщает о нехватке объекта, который в реальности уже есть на карте в правильном месте.

В этом случае правильная резолюция — Правки не нужны. Сама информация об объекте, которую сообщил пользователь, — правдива. Но для того чтобы она оказалась на карте, дополнительных правок не требуется, все уже на месте.

· Информация в сообщении о неточности противоречит имеющимся данным, но корректность этой информации не является очевидной, и нужно разбираться, где истина.

Например, пользователь сообщает о неверном адресе, но при этом адрес уже есть на карте — в нескольких домах от точки неточности. В этом случае необходимо разобраться, используя различные источники, какие данные правильные — те, что сообщил пользователь, или те, что сейчас на карте. Если разобраться в том, где правда, не получается или нет времени — откажитесь от этой неточности, но не бракуйте ее.

Также обращаем внимание на резолюцию «Исправлено».

Она проставляется не только в случаях, когда правки вносятся непосредственно по содержанию неточности, но и в случаях, когда неточность косвенным образом помогла улучшить данные. Например, маршрут, предлагаемый пользователем, был не оптимален, но позволил добавить недостающие дороги. Или пользователь прислал название пропущенной улицы в сообщении о недостающем адресе.

Таким образом, все правки, вносимые по информации из сообщения о неточности, относящиеся к самому сообщению не только прямо, но и косвенно, нужно делать, взяв сообщение в работу.

Отдельно хочется сказать о причинах таких норм разбора неточностей, в частности простановки резолюции «Забраковать». Почему, аналогично вандализму в причинах отката, бракуем неточности мы только в крайнем случае?

Во-первых, потому, что брак — это те неточности, которые не могут (ни при каких условиях) принести пользу карте.

Во-вторых, потому, что нам важна правильная коммуникация с пользователями, оставляющими фидбек в геосервисах. При браке сообщения о неточностях они получат соответствующее уведомление, тогда как в реальности они нередко сообщали корректную информацию. Ошибочно забракованный фидбек может привести к тому, что больше обратной связи от этого пользователя мы никогда не получим.

В конце этого поста мы хотим сообщить о том, что сообщения о неточностях в слое адресов, недавно закрытые для разбора, теперь снова можно видеть и разбирать на Народной карте. Просим быть особенно внимательными при разборе фидбека в этом слое, именно здесь встречается едва ли не наибольшее количество ошибочно забракованных сообщений.