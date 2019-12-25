С наступающим 2020 годом!

Привет, картографы!



Команда Народной карты и все картографическое производство от всей души поздравляют вас с наступающим Новым годом!



Уходящий год особо запомнится следующими событиями:

· Мы встречались вживую 9 раз!

· Провели 25 совредов

· Рассказали о себе 40 историй

· Обучили 40 экспертов в 86 слоях в Школе народных картографов

· Начали рисовать и публиковать первые схемы помещений в Яндекс.Картах

· Запустили мобильное приложение в Казахстане

· Отправили 20 тысяч сообщений о неточностях через приложение

· Разобрали 170 тысяч сообщений и предположений о неточностях

· Сделали 14 миллионов снимков в приложении, которые сделали видимыми более 300 тысяч километров дорог

· Эти снимки теперь видят миллионы пользователей Яндекс.Карт в Зеркалах и изучают по ним маршруты!

· Сделали более 19 миллионов правок!



Еще больше итогов вы можете услышать в совместном видео поздравлении, если еще его не смотрели, — в его создании участвовали картографы из разных городов и даже стран.





Спасибо всем, кто рисовал, модерировал, разбирал ошибки, отправлял сообщения о неточностях, снимал дороги, отправлял фидбэк и просто оставался неравнодушным. Ваш искренний интерес делают Яндекс.Карты и сопутствующие сервисы самыми детальными и достоверными. Следующий год принесет нам много интересного, поэтому оставайтесь на связи ;)



Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Желаем побольше радостных, полных жизни моментов, здоровья и покоя вам и вашим близким и чтобы все ваши заветные мечты осуществились. До встречи в новом десятилетии!