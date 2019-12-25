Клуб Народной карты

Клуб Народной карты

С наступающим 2020 годом!

Привет, картографы!

Команда Народной карты и все картографическое производство от всей души поздравляют вас с наступающим Новым годом! 

Уходящий год особо запомнится следующими событиями:

·       Мы встречались вживую 9 раз!

·        Провели 25 совредов

·       Рассказали о себе 40 историй

·       Обучили 40 экспертов в 86 слоях в Школе народных картографов

·        Начали рисовать и публиковать первые схемы помещений в Яндекс.Картах

·        Запустили мобильное приложение в Казахстане 

·        Отправили 20 тысяч сообщений о неточностях через приложение

·       Разобрали  170 тысяч сообщений и предположений о неточностях 

·          Сделали 14 миллионов снимков в приложении, которые сделали видимыми более 300 тысяч километров дорог

·        Эти снимки теперь видят миллионы пользователей Яндекс.Карт в Зеркалах и изучают по ним маршруты!

·        Сделали более  19 миллионов правок!

Еще больше итогов вы можете услышать в совместном видео поздравлении, если еще его не смотрели, — в его создании участвовали картографы из разных городов и даже стран. 



Спасибо всем, кто рисовал, модерировал, разбирал ошибки, отправлял сообщения о неточностях, снимал дороги, отправлял фидбэк и просто оставался неравнодушным. Ваш искренний интерес делают Яндекс.Карты и сопутствующие сервисы самыми детальными и достоверными. Следующий год принесет нам много интересного, поэтому оставайтесь на связи ;)

Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Желаем побольше радостных, полных жизни моментов, здоровья и покоя вам и вашим близким и чтобы все ваши заветные мечты осуществились. До встречи в новом десятилетии!

6 комментариев
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Fullback
сегодня, 12:51
Наилучшие пожелания коллективу Народной карты!!! Всего самого наилучшего!!!
sagd1evv
сегодня, 13:16
но до сих пор не сделали приложение на iOS! очень продуктивный год
Anna Kolomenskaya
Сотрудник Яндексасегодня, 13:38
Всех с наступающими праздниками! Пусть все мечты сбываются и всё-всё получается!)))
Sch.AA
сегодня, 15:25
С наступающим Новым годом, товарищи картографы !
polinakoma
сегодня, 15:49
С  НГ товарищи модераторы, сотр. яндекса, простые картографы, сообщавшие о неточностях!!!!!!! Привет всем из Перми

alixy55.55
сегодня, 16:34
Желаю Всем здоровья успехов в совершенствовании Народной карты и всех благ